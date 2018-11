Heidelberg. (momo) In der Rugby-Bundesliga fuhr die Rudergesellschaft Heidelberg trotz zahlreicher Umstellungen einen Bonuspunktsieg gegen den RK Heusenstamm ein. Die erste Saisonniederlage hinnehmen musste hingegen der TSV Handschuhsheim beim 10:13 in Frankfurt. Der SC Neuenheim hat in der 2. Liga einen weiteren Verfolger distanziert, denn beim RC Studentenstadt München-Freimann gelang dem Tabellenführer ein 59:16-Erfolg.

"Wir hatten einige Umstellungen in der Mannschaft, aber alle Spieler haben zusammen eine starke Leistung gezeigt. Ich bin sehr zufrieden", fasste RGH-Trainer Jeff Tigere den Sieg seiner "Orange Hearts" gegen den RK Heusenstamm zusammen. Aus den gut aufgelegten RGH-Spielern stach vor allem Bastian Himmer heraus. Der diesmal als Verbinder aufgebotene Wirbelwind setzte nicht nur seine Nebenmänner gekonnt ein, er legte auch zwei Versuche selbst.

SC Frankfurt 1880 - TSV Handschuhsheim 13:10 (0:3), TSV: Kößler - Müssig, Buckman, Syme, Katoa - Marin, Schäfer - Hug, Eiermann, Hartmann - Contin, May (60. Stockert) - Schüle, Wetzel, Martel. Schiedsrichter: O'Connell (Hamburg); Zuschauer: 300; Punkte: 0:3 (29.) Straftritt Müssig; 3:3 (46.) S Stella; 6:3 (55.) S Stella; 6:10 (66.) Versuch Katoa + Erhöhung Müssig; 13:10 (68.) V Rayan + E Stella; Zeitstrafe: Listmann (40.+2). RG Heidelberg - RK Heusenstamm 38:17 (25:7), RGH: Bayram - Dieckmann, Wehrspann, Plümpe (80. Schindler), Pfisterer - Himmer, Ueberle (48. Günther) - J. Schreieck, Metz, E. Heimpel - Hug (66. Behlke), Schiffers (54. S. Schreieck) - Augel (62. Ackermann), Caracciolo, Übelhör. Schiedsrichter: Boylan (Karlsruhe); Zuschauer: 250; Punkte: 3:0 (11.) S Himmer; 3:7 (13.) V + E Schuster; 6:7 (20.) S Himmer; 13:7 (32.) V + E Himmer; 20:7 (37.) V + E Himmer; 25:7 (40.+3) V Pfisterer; 32:7 (43.) V Hug + E Himmer; 32:12 (70.) V Schreiber; 32:17 (72.) V Weber; 35:17 (79.) S Himmer; 38:17 (80.+1) S Himmer; Zeitstrafe: E. Heimpel (72.). StuSta München - SC Neuenheim 16:59 (16:26), SCN: Strauch - Meder, Hoffmann, S. Robl (60. Kling), A. Klewinghaus - Becker, Esadze (50. Owen Paine) - Viviers, Didebashvili (70. Davison), Portillo (62. Garcia Vallina) - Danso, Njie (55. Pipke) - Weiss, Ngubane (65. Rikadze), Landsberg (55. Heuser). Schiedsrichter: Bollian (Heidelberg); Zuschauer: 100; Punkte SCN: 9 V Strauch (2), Portillo (2), Robl, Becker, Viviers, Meder und Klewinghaus; 7 E Klewinghaus (7). Heidelberger TV - RC Unterföhring 27:40 (17:12), HTV: M. Barthel - A. Barthel (72. Mack), Giabaradino, N. Kurzer, Fürstenberg (41. Verclas) - Ringle, Fairley (65. Brin) - Burger, Scherrer (60. Klöpper), Trunschke (50. Kühnhold) - Samstag, Sztyndera - Herweh, Schuhmacher, Marini (72. Zimmermann). Schiedsrichter: Augspurger (Heidelberg); Zuschauer: 150; Punkte: 0:5 (5.) V RCU; 0:12 (10.) V + E RCU; 3:12 (15.) S M. Barthel; 10:12 (20.) V Herweh + E M. Barthel; 17:12 (32.) V Scherrer + E M. Barthel; 22:12 (46.) V Herweh; 27:12 (53.) V Verclas; 27:19 (58.) V + E RCU; 27:26 (62.) V + E RCU; 27:33 (68.) V + E RCU; 27:40 (70.) V + E RCU. momo

Den Angriff auf die Spitze verpasst hat vorerst der TSV Handschuhsheim. In Frankfurt musste sich die "Löwen" in einer zerfahrenen Partie mit 10:13 geschlagen geben. In der ersten Halbzeit waren beide Teams von der Rolle; es häuften sich falsche Entscheidungen und Vorwürfe in ungewohnter Anzahl. Nach dem Seitenwechsel machte der SC 1880 mehr Druck, Atu Katoa brachte den TSV aber mit einem herausgefangenen Ball in Führung. Doch die Hessen konterten umgehend und brachten den Sieg ins Ziel.

Der SC Neuenheim ließ sich auf dem Rückweg in die Bundesliga auch von StuSta München nicht aufhalten. Der Dominator der zweiten Liga distanzierte den letzten Verfolger klar mit 59:16 und zeigte die von Trainer Clemens von Grumkow geforderte Konzentration eindrucksvoll. In dieser Form haben die Königsblauen in der zweiten Liga keine Konkurrenz.

Einen bitteren Rückschlag erlitt der Heidelberger TV, der dem RC Unterföhring mit 27:40 unterlag. Nach verschlafenem Start und dem daraus resultierenden 0:12-Rückstand wachten die "Turner" auf und kämpfen sich mit ihrem dominanten Sturm ins Spiel zurück. Der verdiente Lohn: Versuche durch Patrick Herweh, Benedikt Scherrer und Rainer Verclas. Doch mit der verletzungsbedingten Auswechslung von Spielertrainer Scherrer gab es einen großen Bruch im Spiel des HTV. Die bayerischen Gäste nutzen dies gnadenlos aus und machten den Auswärtssieg mit 28 unbeantworteten Punkten klar.

Höchst unterschiedlich war die Stimmungslage der Heidelberger Frauen. Während es für den Heidelberger RK beim 7:63 in Köln nichts zu holen gab, siegte der SC Neuenheim glasklar mit 124:0 gegen die SG Dortmund/Aachen.