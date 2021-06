Von Claus Weber

Heidelberg. Ronny Zimmermann war schwer zu erreichen in den vergangenen Tagen. Der Präsident des Badischen Fußball-Verbandes und Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes begleitete die deutsche U21 als Delegationsleiter in Ungarn und Slowenien bis ins EM-Finale. Dennoch nahm sich der Rechtsanwalt aus Wiesloch wenige Wochen nach dem großen Streit im DFB-Präsidium, kurz vor dem U 21-EM-Finale gegen Portugal und wenige Tage vor dem Beginn der EURO Zeit für ein Interview mit der RNZ.

Hansi Flick (l.) steht für hochattraktiven und erfolgreichen Fußball, sagt Ronny Zimmermann über seinen badischen Kollegen. Foto: imago

Ronny Zimmermann, Glückwunsch zur Leistung der deutschen U21.

Danke. Schon, das Halbfinale zu erreichen, war überragend. Weil man diesem Jahrgang vor zwei Jahren gar keine Chancen gegeben hatte. Die Jungs haben eine extrem gute Entwicklung durchgemacht, sind zu einem echten Team gewachsen.

Zu einem weniger erfreulichen Thema: Der DFB sucht einen neuen Präsidenten.

Zunächst einmal ist es für mich sehr bedauerlich, dass die Dinge sich überhaupt in diese Richtung entwickelt haben. Aber nach seiner Äußerung blieb Fritz Keller aus meiner Sicht keine andere Möglichkeit, ohne das Amt des DFB Präsidenten nachhaltig zu beschädigen. Dennoch: Solch eine weitreichende Entscheidung muss man selbst erstmal treffen. Dafür gebührt ihm großer Respekt.

Wie konnte es so weit kommen, dass sich Keller zu einem derartigen Nazi-Vergleich hat hinreißen lassen?

Das verstehe ich bis heute nicht. Selbst wenn man sich noch so sehr ärgert, gibt es Linien, die nicht überschritten werden sollten.

In der Öffentlichkeit gibt das DFB-Präsidium das Bild eines zerstrittenen Gremiums ab. Wie erleben Sie die Arbeit?

Völlig zerstritten ist das Präsidium nicht. Es gibt natürlich Meinungsverschiedenheiten und zum Teil sehr kontroverse Diskussionen, das ist aber schon aufgrund der unterschiedlichen Interessenlagen aus verschiedenen Bereichen naheliegend. Dennoch ist es bislang meist gelungen, weitgehend einvernehmliche Entscheidungen zu treffen. Der in der Öffentlichkeit entstandene Eindruck, dass der gesamte Verband gelähmt sei, ist falsch. Die inhaltliche Arbeit in den vielen Themenbereichen des DFB wurde weiter vorangetrieben. Unser größter Gegner war und ist immer noch Corona. Aber natürlich ist ein Führungsstreit, noch dazu öffentlich ausgetragen, alles andere als förderlich. Darunter leiden vor allem die vielen Mitarbeiter des DFB, die Tag für Tag herausragende Arbeit leisten. Das finde ich am schlimmsten, denn das haben sie wirklich nicht verdient. Ähnliches gilt für die Mitarbeiter der Landesverbände und Vereine, auch auf diese strahlt dieses Erscheinungsbild negativ ab.

Auch Rainer Koch ist in die Kritik geraten und will nun beim nächsten Bundestag nicht mehr antreten.

Seine Position als erster Vizepräsident Amateure und damit Vorsitzender der Konferenz der Landes- und Regionalverbandsvorsitzenden ist alles andere als einfach. Schon die Interessen von 21 Landes- und 5 Regionalverbänden mit rund 24.500 Vereinen zu bündeln, ist alles andere als trivial. Hinzu kommt der Austausch mit der DFL und dem Profifußball, bei dem immer wieder ein vernünftiger Ausgleich zu finden ist. Zwischen all diesen Themen, Herausforderungen und Interessensparteien kannst Du schnell zerrieben werden. Daher glaube ich, dass es für Rainer Koch persönlich besser ist, nach neun Jahren diesen Schritt zu gehen, auch wenn er noch immer das Vertrauen der Konferenz besitzt. Das entspricht auch seiner Sicht der Dinge, er hatte das intern schon vor einiger Zeit angekündigt. Mit Kritik kann jeder der Verantwortlichen leben, das ist im Job inkludiert. Aber was hier aktuell mit Rainer Koch passiert, hat aus meiner Sicht mit Kritik schon lange nichts mehr zu tun. Hier wird ohne jegliche Faktenbasis mit Mutmaßungen und Unterstellungen gearbeitet und damit das Ansehen eines Menschen beschädigt. Kritik und andere Auffassungen sind völlig in Ordnung, öffentliche Verfolgungsjagden nicht.

Die Forderungen nach einem großen Umbruch in der Verbandsspitze werden lauter. Braucht es neue Gesichter, um Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen?

In erster Linie kommt es auf Leistung an. Man muss immer genau schauen: Was wurde geleistet, was wird geleistet? Wer kann was, wer hat welche Qualitäten? Und: Was wird benötigt? Erst dann kommt für mich das Gesicht. Gesichter alleine reichen nicht für nachhaltige Glaubwürdigkeit und um etwas zu bewegen. Und wir müssen unbedingt die Durchstecherei an Medien abstellen. Wer auch immer dafür verantwortlich ist hat nichts anderes im Sinn, als die Glaubwürdigkeit des Präsidiums und das Ansehen des DFB zu zerstören.

Frauen fordern mehr Mitsprache. Findet das auch Ihre Unterstützung?

Natürlich. Das Thema ist ja nicht neu, schon beim Bundestag 2019 hatten wir uns das Ziel gesetzt, mehr Diversität in den DFB zu bringen, aber es ist eben nicht ganz so einfach. Der DFB und die Landesverbände sind sehr bestrebt um Verbesserungen und mehr Diversität, ein Beispiel sind die Leadership-Programme für Frauen auf Bundes- und Landesebene. Klar ist: Wir haben noch keinen zufriedenstellenden Zustand, das soll sich auf jeden Fall in Zukunft ändern.

Was tut der Badische Fußball-Verband, um Frauen zu fördern?

Wir haben unter anderem beim Verbandstag 2013 eine verbindliche Position für eine Frau im Präsidium geschaffen. Eines der Aufgabengebiete unserer Vizepräsidentin ist es, sich der Thematik Frauen im Sport, insbesondere in Gremien, anzunehmen und entsprechende weitere Maßnahmen zu initiieren. Dieser Ansatz wird von allen Mitgliedern des Präsidiums und Vorstands mitgetragen. Dazu gibt es ebenfalls seit dem Jahr 2013 einen eigenen Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball. Wir haben gemeinsam mit den beiden anderen baden-württembergischen Verbänden ein Leadership-Programm für Frauen durchgeführt. Im bfv selbst sind rund 50 Prozent der hauptamtlichen Mitarbeiter weiblich, im Vorstand des bfv sitzen drei Frauen.

Haben Sie selbst Ambitionen, den Verband zu führen?

Meine Haltung hierzu ist unverändert. Meine Lebensplanung sieht das nicht vor und ich beteilige mich grundsätzlich nicht an weiteren Personaldebatten und Spekulationen.

Warum wartet der DFB bis zum Anfang nächsten Jahres bis zur Neuwahl eines Präsidenten?

Zunächst einmal bedarf es geeigneter Kandidaten, die zur Verfügung stehen, und der Erarbeitung der für einen Bundestag erforderlichen Inhalten. Ein DFB-Bundestag bedarf einer gewissen Vorlaufzeit, das ist nicht innerhalb einiger Wochen seriös organisiert, schon gar nicht in einem Jahr mit EURO, Olympia und noch nicht überstandener Pandemie. Darüber hinaus ist die Ausgliederung der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe bis zum 31. Dezember zu finalisieren und der Neubau der DFB Verwaltung und der Akademie im Frühjahr 2022 abzuschließen.

Am Freitag beginnt die Fußball-EM. War es die richtige Entscheidung, am Spielort München festzuhalten?

Ja. Ich finde, dass bei einer paneuropäischen EM eine deutsche Stadt auf der Landkarte stehen muss. Jetzt kam ja auch die gute Nachricht, dass Fans im Stadion in München zugelassen werden.

Erwarten Sie Probleme beim Turnierablauf wegen der Corona-Pandemie, beispielsweise durch strenge Einreise-Vorschriften und mögliche Quarantäne-Maßnahmen?

Man kann auch bei besten Hygienekonzepten nie alle Risiken und Probleme ausschließen. Daher wird es ganz sicher ein anderes Turnier sein als bislang gewohnt und das in vielerlei Hinsicht. Wir sind froh, dass wir in dieser schwierigen Zeit zumindest den Spielbetrieb in den Profiligen und den Nationalmannschaften halbwegs vernünftig absolvieren konnten. Das hoffe ich für die EM ebenfalls. Und dann soll auch im Amateurfußball der Ball endlich wieder richtig rollen.

Zuletzt lieferte die Nationalmannschaft schwache Ergebnisse ab, was trauen Sie ihr bei der EM zu?

Ich wäre erstmal happy, wenn wir diese harte Vorrundengruppe überstehen. Das wird schwer genug. Danach wäre mit dieser talentierten Mannschaft alles möglich.

Wer ist für Sie der Turnierfavorit?

Ich halte enorm viel von der französischen Nationalmannschaft. Der Kader beinhält unglaublich viel Qualität in allen Mannschaftsteilen.

Jogi Löw hört als Bundestrainer auf. War seine Entscheidung richtig?

Ich denke ja. Er hat auf diese Art und Weise sehr viel Druck von sich und der Mannschaft genommen.

Hätte er nicht schon nach der WM 2018 gehen sollen?

Diesem "Der muss weg"-Reflex, der im Fußball sofort bei Misserfolg entsteht, konnte ich noch nie etwas abgewinnen. Betrachtet man all seine Jahre als Bundestrainer und was in dieser Zeit mit dem deutschen Fußball passiert ist, muss man diesem Mann, wenn er noch das erforderliche innere Feuer dafür aufbringt - und das tut er -, die Chance geben, sich anständig und würdig zu verabschieden.

Hansi Flick folgt Jogi Löw als Bundestrainer. Was trauen Sie ihm zu?

Es ist eine gute und eine logische Wahl. Was er als Trainer zu leisten imstande ist, hat er in den vergangenen zwei Jahren hinlänglich bewiesen und auch schon zuvor im Trainerstab der Nationalmannschaft. Er ist in der Lage, mit dem ihm zur Verfügung stehenden Spielermaterial einen hochattraktiven und erfolgreichen Fußball spielen zu lassen. Hansi wird seine positive Persönlichkeit einbringen, das wird sich natürlich in der Mannschaft und in deren Umfeld widerspiegeln.

Seit über einem halben Jahr ruht auf den Amateurplätzen der Ball. Sie haben sich nun mit der Forderung nach mehr Öffnungen für den Amateurfußball an die Politik gewandt.

Wir waren über die gesamte Strecke mit der Politik in Kontakt. Jetzt – bei sinkenden Inzidenzzahlen - war der Zeitpunkt gekommen, noch klarer Position zu beziehen. Draußen muss drin sein, das ist für uns klar.

Sie halten die strengen Regeln für den Trainingsbetrieb für überzogen?

Alle bislang vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass Sport unter freiem Himmel nahezu risikolos ausgeübt werden kann. Das gilt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Parallel hierzu haben wir die Impfkampagne, die nach ihrem Fehlstart nun Fahrt aufgenommen hat. Zudem sinken die Inzidenzzahlen. Wir öffnen an vielen Stellen, und da, wo es offensichtlich ohnehin ungefährlich ist, werden weiterhin Handschellen und Fußfesseln angelegt. Das erschließt sich uns nicht. Der organisierte Amateur- und Breitensport hat einen hohen Wert - für die Gesellschaft, die Gemeinschaft und die Gesundheit. Das kommt in der Wahrnehmung viel zu kurz und findet in den Entscheidungen leider bisher kaum Beachtung. Damit muss endlich Schluss sein. Professor Froböse von der Deutschen Sporthochschule hat nicht umsonst mehrfach von einer Bewegungsmangel-Pandemie gesprochen.

Wann rechnen Sie damit, dass auch die Amateurfußballer wieder in den normalen Trainingsbetrieb und wann in den Wettkampfbetrieb einsteigen können.

Ich hoffe sehr, dass das normale Training noch im Monat Juni für alle möglich sein wird. Der Wettkampfbetrieb sollte im August wieder starten können.

Sie sind als DFB-Vizepräsident auch für das Schiedsrichterwesen zuständig. Mit Manuel Gräfe muss einer der besten Unparteiischen Deutschlands seine Bundesliga-Karriere beenden, weil er die Altersgrenze von 47 Jahren erreicht hat. Bedauern Sie die Regelung, könnte man sie nicht abschaffen?

Die sportliche Leitung der DFB-Schiedsrichter hat sich intensiv mit dem Wunsch von Herrn Gräfe auseinandergesetzt und sich an dieser Stelle für die bestehende Regelung entschieden. Warum? Weil sie nicht isoliert zu bewerten, sondern Teil des Gesamtkonzepts ist. Dieses Konzept beinhaltet die stetige Heranführung von Nachwuchsschiedsrichtern an die höchsten deutschen Spielklassen und deren weitere Entwicklung. Dieses Konzept führt dazu, dass wir seit Jahrzehnten immer wieder Spitzenschiedsrichter hervorbringen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass diese Diskussion geführt wird. Das war bei den Herren Merk, Fandel, Stark und anderen ähnlich. Die Argumente sind unverändert. Zudem ist die deutliche Mehrheit der Schiedsrichter im Spitzenbereich auch für diese Regelung, da sie ihnen unter anderem eine gewisse Planungssicherheit für ihr weiteres Leben bietet.

Vor kurzem haben mehrere Top-Klubs versucht, eine europäische Super League zu gründen, was haben Sie von dem Vorhaben gehalten?

Nichts. Eine solche Idee widerspricht meinem Verständnis von Sport und Wettbewerb.

Zugleich hat die Uefa beschlossen, die Champions League zu reformieren und den Wettbewerb nun noch erheblich aufgebläht.

Das wiederum ist differenzierter zu bewerten. Die UEFA hat einerseits hier versucht, gerade die Gründung einer Super League zu verhindern und andererseits auch kleineren Klubs aus kleineren Nationen mehr Zugang zu den Geldquellen des europäischen Fußballs zu eröffnen. Dieser Spagat führt dazu, dass eine höhere Anzahl von Spielen erforderlich wird. Ähnliches gilt für die neu eingeführte Conference League. Ob es dem Gesamtsystem Fußball dienlich ist, wird sich erst noch zeigen. Immer mehr, immer mehr - das muss zwangsläufig irgendwann an ein Ende geraten.

Derzeit läuft eine Machbarkeitsstudie, ob es möglich ist, die WM alle zwei Jahre durchzuführen. Was halten Sie davon?

Ich würde diese Frage mit dem kleinen Ronny Zimmermann aus den 70er Jahren beantworten: Damals bekam ich schon zu Beginn eines WM-Jahres, nach dreijährigem Warten, die ersten massiven Anflüge von Fußballfieber. Diesen Zauber wird man einer WM nehmen, wenn sie alltäglich wird. Eine WM muss – wie Olympia auch – etwas ganz Besonderes, etwas Herausragendes bleiben. Daher halte ich von der Idee nicht viel.