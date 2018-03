Von Rainer Kundel

Mannheim. Die DEG Metro Stars aus Düsseldorf erwiesen sich als Spielverderber für die von den Mannheimer Adlern ausgerufene Party zum Beginn der tollen Tage. Obwohl die Blau-weiß-roten ihre Gäste zwei Drittel lang in Grund und Boden spielten, schlichen sie nach einer 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)- Niederlage nach Penalty-Schießen als begossene Pudel vom Eis.

Mit elanvollen Angriffen, Kreativität und Spielfreude nahmen die Mannheimer während des ersten Abschnitts DEG-Torhüter Bobby Goepfert unter Beschuss. Einziges Manko: Das 1:0 durch Adam Mitchell (3.) bei doppelter Überzahl nach einem Lattentreffer von Chris Lee war bei einem Schussverhältnis von 19:3 unzureichender Ausdruck der Überlegenheit. Ob Arendt, Kink, Dimitrakos, Glumac oder zweimal Mauer: Der Überlegenheit der Adler stemmte sich der Deutsch-Amerikaner im Düsseldorfer Tor als einziger erfolgreich entgegen.

Es dauerte bis zur 28. Minute, bis der sehr agile Frank Mauer eine Kombination aus dem Lehrbuch mit Arendt und Lehoux zum 2:0 abschloss und damit zum neunten Mal in dieser Spielzeit erfolgreich war. Nachdem "Frankie" in den letzten Wochen reichlich Pech im Abschluss hatte, war dem Wilhelmsfelder das Erfolgserlebnis zu gönnen.

Und die DEG? Sie trat erstmals in der 16. Minute in Erscheinung, als Kaufmann nach einem Sifers-Fehlpass an Brathwaite scheiterte, und dann erst wieder in der Schlussphase des zweiten Drittels, als Lehoux und Mauer wegen vergleichsweise geringer Vergehen die "Sünderbank" wärmten und die Gäste somit zwangsläufig zu einigen Torschüssen kamen. Zum ersten "big save" forderte Reimer den Zerberus im Adler-Tor nach 43. Minuten heraus.

Leider war im Gegenzug zu viel Feinsinn nach vollendeter hellenischer Kunst in den Gedanken von Niko Dimitrakos. Der Amerikaner mit griechischen Vorfahren versuchte sich bei einem doppelten "Bauerntrick" - erfolglos. Die Rheinländer gingen danach ein höheres Risiko ein, erspielten sich mehr Möglichkeiten und verkürzten durch Kaufmann im Nachschuss (52.) zum 2:1-Anschluss. Dass es für sie 21 Sekunden vor der Sirene noch zum 2:2 reichte, als ein Hinterhaltsschuss von Hedlund nach verlorenem Bully von Kink beim Spiel sechs gegen fünf einschlug, sprach dem Spielverlauf geradezu Hohn.

Nach einer torlosen Verlängerung ging es ins Penaltyschießen, bei dem Reimer seiner Mannschaft den überaus schmeichelhaften Zusatzpunkt sicherte.

Ein Erfolgserlebnis auf wirtschaftlicher Ebene gab es dagegen vor Spielbeginn, als der Eishockey-Klub und die MVV Energie die Verlängerung ihrer strategischen Partnerschaft gleich um sechs Jahre bis 2018 bekannt machten. Die MVV, seit fünf Jahren Hauptsponsor des sechsfachen deutschen Meisters, war durch ihren Vorstandsvorsitzenden Dr. Georg Müller vertreten. "Hier ziehen zwei energiegeladene Teams an einem Strang", bekräftigte Dr. Müller in der MVV-Loge im Beisein von Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp und dem verletzen Christoph Ullmann.

Adler Mannheim - DEG Metro Stars 2:3 n. P. (1:0, 1:0, 0:2, 0:1), Tore: 1:0 Mitchell (3.), 2:0 Mauer (28.), 2:1 Kaufmann (52.), 2:2 Hedlund, 2:3 Reimer (Penalty); Zuschauer: 11.562; Schiedsrichter: Jablukov (Berlin); Strafminuten: 6/8.