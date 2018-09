Stuttgart/Mannheim. Oberliga-Spitzenreiter VfR Mannheim hat zum Rückrundenstart bei den Stuttgarter Kickers II mit 2:1 (2:0) gewonnen und seinen Vorsprung auf die Verfolger TSG Balingen und SSV Ulm auf zehn Zähler ausgebaut. Ganz zufrieden war VfR-Trainer Kenan Kocak trotzdem nicht: "Wir waren hochüberlegen, haben es aber versäumt, das dritte Tor nachzulegen. Wie wir mit unseren Konterchancen umgegangen sind, war katastrophal und hätte sich beinahe noch gerächt", ärgerte sich der Coach des Aufsteigers trotz dreier Punkte.

Vor den 300 Zuschauern auf der Waldau erwischten die Gäste einen Auftakt nach Maß. Ehe jedoch die überlegenen Mannheimer diese Dominanz in Tore ummünzten, mussten sich Trainer Kocak, der am Freitag seinen Vertrag vorzeitig bis 2014 verlängert hat, und die 150 Gästefans wiederholt die Haare raufen. Die Akteure des Spitzenreiters ließen drei blitzsauber herausgespielte Chancen ungenutzt, erst im vierten Anlauf traf Deniz Yilmaz zum verdienten 1:0 (19.). Die Mannheimer blieben weiterhin am Drücker und erzielten fünf Minuten später das Tor zum 2:0-Pausenstand durch Giuseppe Burgio mit einem verdeckten Schuss.

Kimon Koutsiofytis nutzte einen haarsträubenden Aussetzer in der Mannheimer Hintermannschaft mit seinem Flachschuss zum 1:2 (67.). Die Platzherren witterten nun Morgenluft und setzten alles auf eine Karte, was dem VfR Raum für Konter eröffnete.

Einmal trafen danach die Kickers den Torpfosten durch Andreas Wonschick, auf der Gegenseite nagelte der Torschütze Yilmaz die Kugel freistehend ans Aluminium. Alexander Kaiser

Stuttgart II: Aller - Keller, Mägerle, Wonschick, Müller - Stierle - Kaiser, Knezevic (78. Heim), Sarajlic, Mijic (46. Nuding) - Koutsiofytis.

Mannheim: Cetin - Wegmann, Kirschner, Mühlbauer, Bayram - Kocak, Cherief, Arslan (65. Berger), Amiri (84. Nsowah) - Yilmaz, Burgio (69. Franke).

Schiedsrichter: Iby (Neuhausen); Zuschauer: 300; Tore: 0:1 Yilmaz (19.), 0:2 Burgio (24.), 1:2 Koutsiofytis (67.).