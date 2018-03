Von Claus Weber

Heidelberg. Die klärende Nachricht kam per SMS. Über eine halbe Stunde nachdem die Ringer des KSV Schriesheim mit 36:0 gegen völlig überforderte Viernheimer gewonnen hatten, stand fest, dass der Kantersieg im letzten Saisonkampf nicht zum Aufstieg in die erste Bundesliga gereicht hat. "Triberg hat mit 21:13 gewonnen", las Edelfan Lissy Breitenreicher am Samstagabend kurz nach zehn von ihrem Mobiltelefon ab. Damit stehen die Schwarzwälder als Meister fest, obwohl sie punktgleich mit Schriesheim sind und sogar weniger Einzelzähler erzielt haben. Doch im direkten Vergleich hatte Triberg hauchdünn die Nase vorn.

Werner Wolf nahm die Nachricht gelassen hin. "Ich bin weder traurig noch froh, ich nehme es, wie es ist", sagte Schriesheims Abteilungsleiter, "wir freuen uns auch über die Vizemeisterschaft."

Peter Fornoff schien sogar ein bisschen erleichtert zu sein, dass es mit dem Titel am Ende nichts geworden ist. "Mir ist es lieber, wir steigen aus eigener Kraft auf als mit fremder Hilfe", sagte der KSV-Trainer. Die Titelentscheidung in der 2. Bundesliga Süd drohte zum Schmierentheater zu werden, weil der TSV Benningen drei Wochen vor Saisonschluss kalte Füße bekam und freiwillig verlor. Die Württemberger waren am Freitag wegen ihrer Manipulationen vom Verbandssportgericht zum Zwangsabstieg in die Oberliga und zu einer Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro verdonnert worden. Gegen das harte Urteil haben sie inzwischen Widerspruch eingelegt.

Lange schien es so, als wollten auch die Triberger nicht in die Bundesliga. Die Schwarzwälder waren gerade erst zweimal in Folge aufgestiegen. Doch bei einer Sitzung am Donnerstagabend hatten sich Verein und Athleten dazu entschlossen, das Abenteuer einzugehen.

Peter Fornoff war das gar nicht so unrecht. "Ich finde es nicht so schlecht, dass wir noch einmal zweite Liga ringen", sagte der KSV-Trainer und gab zu: "Wir sind noch gar nicht so reif, wir hatten kein richtiges Konzept, alles war irgendwie dem Zufall überlassen."

Das soll in der neuen Saison anders werden. "Im nächsten Jahr gehen wir mit neuem Elan dran", sagte Abteilungsleiter Wolf. Klaus Grüber würde der Aufstieg 2012 ohnehin besser passen. "Im Jahr 2013 feiern wir 110-jähriges Jubiläum, es wäre nicht schlecht, dann in der Bundesliga zu ringen", sagte der KSV-Vorsitzende. Im Januar 2002 waren die Schriesheimer in die zweite Liga aufgestiegen, nun wurden sie schon zum dritten Mal Vizemeister.

Die Saisonplanungen laufen seit mehreren Wochen zweigleisig. Denn auch wenn es mit dem Aufstieg nichts wurde, steht die Mannschaft erneut vor einem kleinen Umbruch. "Wir brauchen auf jeden Fall vier neue Leute", schätzt Fornoff. KSV-Urgestein Kerim Ferchichi tritt kürzer und wechselt nach Ladenburg (siehe neben stehenden Bericht).

Und Junioren-Nationalringer Carsten Kopp, der mit 60 von 72 möglichen Punkten bester KSV-Ringer war (vor Adam Filipczak/41 und Niocolae Cojocaru/33), ist offenbar vom Bundesligisten Mainz 88 heiß umworben. "Es wird schwer, ihn zu halten", vermutet Klaus Grüber, "aber es ist nicht unmöglich."

Im letzten Saisonkampf demons-trierten die Schriesheimer noch einmal ihre Stärke und überließen dem schon lange als Absteiger feststehenden SRC Viernheim vor 500 Zuschauern kein einziges Pünktchen. Nur im Abschlusskampf von Carsten Kopp kam ein bisschen Spannung auf, weil der WM-Fünfte der Junioren nach einer Unachtsamkeit schnell mit 0:3 zurücklag. Am Ende gewann aber auch er alle drei Runden.