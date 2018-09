Von Nikolas Beck

Heidelberg. "Wer einen solchen Kader zusammenstellt, der will um den Aufstieg spielen", befand Matthias Lautenschläger vor dem Gastspiel der Crailsheim Merlins im Olympiastützpunkt. Ein Blick auf die Gästeaufstellung genügte dem Manager des USC Heidelberg, um seinen Zweitliga-Basketballern die Außenseiterrolle zuzuschieben.

Verwundert rieben sich daher USC-Fans und Verantwortliche die Augen, als Merlins-Trainer Ingo Enskat nach der Partie vom "Klassenerhalt" als Crailsheimer Saisonziel sprach. Ob's am souveränen 75:62-Erfolg der Heidelberger lag, dass Enskat erst einmal kleinere Brötchen backen wollte? USC-Trainer Uwe Sauer war jedenfalls nicht bereit, sich den Erfolg klein reden zu lassen und verwies erneut auf die ambitionierte Gästerotation mit sieben "Imports". Sechs US-Amerikaner, zwei davon mit deutschem Pass, und ein Grieche haben die Hohenloher trotz zwei Niederlagen in Folge auf den vierten Tabellenplatz geworfen. Am Sonntag wurden sie vor allem von der USC-Verteidigung regelrecht entzaubert!

Zum ersten Mal in dieser Saison mussten Heidelbergs beste Basketballer nicht im Angriff glänzen, um den Sieg einzufahren. Die amerikanischen Topscorer Sanijay Watts, Charlie Burgess und Clint Sargent erwischten allesamt einen schwächeren Tag. Zusammen kamen die drei Starter auf lediglich 13 Zähler. Zu Recht war Sauer auf seine Bankspieler "besonders stolz". Direkt nach Spielende gab's ein Sonderlob für Kai Barth, Paul Zipser und Jerrell Williams. Vor allem Letzterer sprang in Abwesenheit von Oliver Komarek in die Bresche, entnervte seine Gegenspieler und verzückte die 900 Zuschauer mit spektakulären Dunkings. Ansonsten war es aber ausgerechnet die deutsche USC-Fraktion, die den zahlreichen Legionären aus Crailsheim den Zahn zog. 50 der 75 USC-Punkte markierten Teamkapitän Janis Heindel, Barth, Zipser und Björn Schoo - für Lautenschläger eine angenehme Randnotiz: "Natürlich freut man sich besonders, wenn es die deutschen Spieler reißen, generell geht es aber darum, einen Punkt mehr zu machen als der Gegner."

Dass dies den Heidelbergern gelingen sollte, dafür sorgte von Beginn an Björn Schoo. Nach seinen überzeugenden Auftritten in den letzten beiden Spielen, war der 2,13m große Center gegen körperlich unterlegene Merlins erstmals wieder der Turm in der Schlacht, der seinen Kollegen den Weg ebnete. "Er spielte so dominant, wie im letzten Jahr", war Lautenschläger begeistert: "Ich habe großen Respekt davor, dass Björn sich selbst aus seiner Krise gezogen hat und die Schuld nicht bei anderen gesucht hat."

Ist Schoo in Bestform, findet sich ligaweit kein Gegenspieler für den 30-Jährigen. "Wenn Björn so weiterspielt, sehe ich keinen Grund, warum wir aus den Playoffs rutschen sollten", glaubt auch Paul Zipser. Dabei übernimmt das 17-jährige Megatalent selbst immer mehr Verantwortung im USC-Spiel. Sein Korb zum 70:60 zweieinhalb Minuten vor Schluss machte den Sack gegen die Merlins zu. Nicht zum ersten Mal agierte Zipser abgeklärt und routiniert, traf im entscheidenden Moment die richtige Entscheidung. Zipser als "go to guy"? "Warum nicht?", zwinkert der Abiturient mit verschmitztem Blick. "Er ist unser großes Plus. Mit ihm haben wir einen Spieler, den die Gegner scheinbar immer noch nicht auf der Rechnung haben", sagt Lautenschläger.

In Ehingen wollen die Sauer-Schützlinge ihre positive Bilanz von sieben Siegen und sechs Niederlagen weiter ausbauen, ehe man sich auf die Rückrunde freut - mit Jerrell Williams, Paul Zipser, Björn Schoo in Bestform - und einem hohen Identifikationsfaktor...