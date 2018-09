Von Rainer Kundel

Mannheim. Tabellarisch sind die Adler Mannheim nach der Dienstag-Niederlage in München (1:3) zwar erstmals seit September 2011 wieder auf Platz vier zurückgefallen. Doch entgegen der oftmaligen Konstellation haben die "Greifvögel" derzeit im Vergleich zur Konkurrenz aus Wolfsburg und Ingolstadt eine Begegnung weniger ausgetragen. Dennoch kommt der Partie am Freitag mit den DEG Metro Stars (19.05 Uhr) in der SAP Arena bereits richtungsweisende Bedeutung zu.

Trübsal wird rund ums "Ufo" nicht geblasen. Passend zum Termin und zum Gegner aus der rheinischen Karneval-Hochburg erwartet die Fans ein farbenfroher Abend: Nach dem Spiel wollen Anhänger und Cracks gemeinsam eine Faschingsparty in der Arena veranstalten, Verkleidungen sollen schon zum Spiel getragen werden. Ob Hexe, Cowboy oder Adlerkostüm, den auf Rang sechs vorgestoßenen DEG Metro Stars soll auf dem Eis und von den Rängen eingeheizt werden. Nach dem geplant erfolgreichen Spiel soll im Unterrang in Windeseile eine Partyfläche entstehen und zusätzlich zur Fankneipe "Friedrichspark" ausgelassen mit der Mannschaft noch eine gute Stunde bei Partymusik und einem DJ gefeiert werden. Die originellsten Kostüme werden prämiert...

Da darf nur kein Gegner kommen, der die gute Laune verdirbt. Im Schnelldurchgang, wie die Dortmunder Borussia ihre Meisterfeier "Rubbeldiekatz" am Borsigplatz zelebrierte, wird sich die DEG eher nicht geschlagen geben. Trotz unsicherer Zukunft haben die Rot-Gelben inzwischen die Hamburg Freezers von Platz sechs und somit aus der direkten Playoff-Qualifikation verdrängt. Der Etat des achtfachen Meisters ist noch bis zum Ausstieg von Namensgeber und Hauptsponsor Metro bis 30.April gedeckt. Danach beginnt eine bescheidene Zeitrechnung an Rhein und Kö.

Die Spielergehälter sollen um eine Million auf 2,5 Millionen Euro zurückgefahren werden, der Klubname reduziert sich wieder auf Düsseldorfer EG und mindestens die Hälfte der aktuellen Mannschaft wird sich aus finanziellen Gründen in alle Winde zerstreuen. Manager und Geschäftsführer Lance Nethery, der für halbe Sachen noch nie zu haben war, räumte den Sessel für "Inventar" und Teamchef Walter Köberle (62), der den sportlichen Bereich neu aufstellt. Mit einem Malermeister als Vorstand des Vereins, der mit 51 Prozent die Mehrheit an der Spielbetriebs-GmbH hält und den aus der Pension reaktivierten Juristen Elmar Schmellenkamp als Mann der Zahlen gibt die DEG die Zugehörigkeit zur DEL noch nicht verloren.

Die Sanierungsberater von der Grafenberger Allee ("Rölfs Partner") stellten den neuen Business-Plan auf und darin nur noch ein 900.000-Euro-Loch im 4,5 Millionen neuen Haushalt fest. Mit der Spende des Privatiers Peter Hoberg von 700.000 Euro als Signal schlossen sich weitere Mäzene an, innerhalb von nur sechs Wochen wurden 1,4 Millionen akquiriert. Dabei war dem Klub kein Mittel zu schade. Von der Forderung, die von der einstigen Spielstätte "Brehmstraße" bekannte DEG als Weltkulturerbe schützen zu lassen bis zu einer Marketing- Idee der heimischen Band "Die Toten Hosen" - der Querschnitt zur Rettung der DEG kennt keine Grenzen.

Alleine aus dem Verkauf von bisher 4.016 Trikots mit der Aufschrift "Alles aus Liebe", kreiert von Frontmann Campino, sind schon 110.000 Euro in die Kassen gespült worden.Obwohl bei vier Spielern und vermutlich auch bei Trainer Jeff Tomlinson der Wegzug zu den aufrüstenden Nürnberg Ice Tigers besiegelt ist, verzagen die neuen Macher nicht in ihrem Bemühen, mit einer preiswerten Mannschaft die Stimmung der Brehmstraße doch noch den Rather ISS-Dome zu transportieren. Sechs Jahre nach dem Umzug. Auch sportlich herrscht ungeteilter Optimismus. "Die DEG bastelt mit Sicherheit kein Team, das zur Schießbude der Liga wird", urteilte Sanierungsberater Arndt Rautenberg.