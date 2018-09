Von Achim Wittich

Mannheim. Harold Kreis musste am Donnerstag in der SAP Arena viele Hände schütteln. Der Adler-Trainer wurde 53 und hatte zum Wiegenfest ein besonderes Lob für seine Jungs parat: "Ich habe mich bei Ihnen dafür bedankt, dass ich mit dieser Truppe nicht so altere, wie sonst üblich." Ein bisschen Spaß muss eben sein. Der gebürtige Kanadier aus Winnipeg braucht allerdings nach 37 absolvierten Spielen in der DEL wahrhaftig keine Frischzellenkur, schließlich läuft es endlich wieder rund beim Tabellenzweiten.

Doch ob Kreis im Nachhinein nicht doch ein paar graue Haare mehr bekommt, wenn er an die letzte Begegnung gegen den heutigen Kontrahenten aus Ingolstadt denkt? Am 30. Dezember des gerade abgelaufenen Jahres verlor Schiedsrichter Ulpi Sicorschi aus Waldkraiburg in einer hitzigen Endphase völlig den Überblick und sorgte für ein munteres Münzenwerfen aus der Nordwestkurve, dort wo die Treusten der treuen Adler-Anhänger stehen. Erst die Pause nach einer neuen Eiszubereitung beruhigte die Gemüter wieder und anschließend kämpften sich die Blau-Weiß-Roten noch zu einem viel umjubelten 5:2.

"Ein emotionaler Wendepunkt", blickt Kreis zurück und erwartet auch wegen des kurzen Abstandes zum "Skandalspiel" wieder ein sehr emotionales und "hart umkämpftes Eishockey-Spiel" - in das sein Kapitän Marcus Kink und Co. mit ganz breiter Brust gehen. Der 5:2-Triumph über den deutschen Meister Eisbären Berlin am vergangenen Sonntag hat die Adler nach zwei schwachen Auftritten in Nürnberg und Krefeld wieder in die Erfolgsspur gebracht. Und die "Racheaktion" von Shawn Belle, der sich Berlins Urgestein Sven Felski nach dessen üblen Check gegen Yannic Seidenberg gehörig zur Brust nahm zeigt, was für eine verschworene Gemeinschaft in dieser Saison für die Adler auf dem Eis steht.

"Das war eine starke Aktion" findet Seidenberg, der trotz einer Beule nicht so stark gehandicapt ist, dass er beim erneuten Duell gegen die Audi-Städter fehlen müsste. Dafür hat es aber den Übeltäter erwischt. Felski ist nach seinem unbedachten Ausraster für vier Begegnungen gesperrt worden. Den Mannheimern kann's ziemlich egal sein. Ihr Blick ist an diesem Wochenende einzig auf die Auseinandersetzung mit dem Tabellendritten gerichtet. Am Sonntag nämlich sind die Greifvögel nicht im Einsatz, können sich deshalb ausgiebig auf das ewig junge Duell am Dienstag (19.30 Uhr) bei den Kölner Haien vorbereiten.

Dann bekommt möglicherweise auch Felix Brückmann Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Kreis will den Nachwuchstorwart "bald wieder integrieren". Bei den Donaustädtern jedoch gilt sein Vertrauen Freddy Brathwaite, der mittlerweile an frühere Glanzleistungen anknüpft. Zudem kann der so treffsichere Ken Magowan die Schlittschuhe schnüren, auch wenn er sich beim gestrigen Training "nicht so wohl fühlte" (Kreis). Doch bei der Jagd auf die Eisbären, die nach ihrem 6:5-Sieg über Wolfsburg nun drei Zähler vorne liegen, gibt so schnell kein Adler klein bei. Was auch für die vierte Sturmreihe mit dem beförderten Richard Gelke gilt, mit der Kreis sehr zufrieden ist. Fehlt heute nur noch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk ...

DEL, Freitag, 19.05 Uhr: ERC Ingolstadt - Adler.