Von Nikolas Beck

Heidelberg. Rolf Heutling ist ein wenig angeschlagen dieser Tage, seine Stimme sonor. Die vielen Kilometer im Sattel stecken ihm seit dem vergangenen Wochenende in den Knochen. Aber der Team-Manager des MLP-Radteams hatte es sich nicht nehmen lassen, beim zweiten gemeinsamen Training der neuen Mannschaft auf dem Rennrad mitzufahren. "Für die Jungs ist das eine normale Einheit, während ich Stunden lang am Anschlag bin", trägt es Heutling mit Humor: "Es ist aber einfach wichtig, auch einmal mitzubekommen, wie das Team auf der Strecke funktioniert, wie miteinander umgegangen wird."

Die leichte Erkältung hat sich für Heutling gelohnt. Denn seit der gemeinsamen Ausfahrt ist er überzeugt, dass man "menschlich ein Top-Team" zusammengestellt habe. Mit Christian Freund, Stephan Zogbaum, Jan-Niklas Droste und Martin Machuletz sind vier Neuzugänge für die Wieslocher Equipe am Start. Sieben Fahrer waren bereits im Vorjahr dabei - und so erfolgreich wie nie zuvor.

Das Hauptaugenmerk des Nachwuchsteams liegt seit je her auf der U23-Bundesliga. Dort fuhren die Schützlinge des Sportlichen Leiters Andreas Walzer auf einen vierten Gesamtrang in der Mannschaftswertung. Für die kommende Saison ist Walzer zuversichtlich, dass man an die Erfolge anknüpfen kann. Getreu dem Motto "Stillstand ist Rückschritt" schlägt Heutling ähnliche Töne an: "Höher, schneller, weiter. Natürlich haben auch wir diesen sportlichen Ehrgeiz, uns ständig zu verbessern."

Darum hatte man zuletzt auch mit dem Gedanken gespielt, den nächsten Schritt zu wagen und künftig als Kontinental-Team (KT-Team) an den Start zu gehen.

Planungen mit Augenmaß

Allerdings würde man dann nicht nur leichter an größeren Rundfahrten teilnehmen können, sondern müsste Fahrern und Betreuern "Alibi-Gehälter" zahlen - mit unverändertem Budget zur Vorsaison, für Walzer und Heutling keine Option. "Es gibt sicher KT-Teams mit weniger finanziellen Mitteln", erklärt Walzer, "würden wir so etwas machen, dann aber nur kerzengeradeaus."

Das gesamte Budget soll den Fahrern zugutekommen. Aber in Form von Trainingslagern, Verpflegung und Übernachtung bei mehrtägigen Rennen und Rennrädern. Auch wurde größter Wert darauf gelegt, den Rennkalender mit 45 bis 50 Wettkampftagen pro Fahrer genauso umfangreich wie im letzten Jahr zu gestalten. "Es geht darum, dem Radsportnachwuchs eine Chance zu geben, nicht um irgendwelche Gehaltszahlungen oder darum, sich Profi nennen zu können", verdeutlicht Heutling.

Darum wurde allen letztjährigen Fahrern, die noch in der U23-Klasse startberechtigt sind, ein neues Angebot gemacht. "Die Planungen waren schnell abgeschlossen, wohl wissend, dass irgendwo noch eine Bombe platzen kann", berichtet Walzer in Bezug auf den überraschenden Rückzug des Bochumer KT-Teams Seven Stones und die vielen zwischenzeitlich ohne Mannschaft dastehenden Talente - für die im MLP-Team kein Platz mehr war. Walzer: "Das ist das berühmte, was wäre, wenn' - so will ich aber nicht denken."

Schließlich ist Ex-Bahnrad-Olympiasieger Walzer von seinen Schützlingen überzeugt. Der vierte Platz soll es auch in diesem Jahr wieder sein. "Ich halte es aber auch nicht für unmöglich, auch mal aufs Treppchen zu kommen."