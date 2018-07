Von Rainer Kundel

Mannheim. Der Sonntag-Nachmittag-Heimfluch ist beendet: Mit einem 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)-Zittersieg gegen den Tabellen-Dreizehnten Nürnberg Ice Tigers verbuchten die Adler Mannheim im ausklingenden Januar den lange ersehnten zweiten Drei-Punkte-Sieg des neuen Jahres und halten damit Verfolger EHC Wolfsburg auf Distanz. "Wir sind sehr glücklich und zufrieden mit diesen hart erkämpften Punkten, das war heute ein Muss-Spiel für uns", befand Trainer Harold Kreis und lobte seine "big players": "Sie waren zur Stelle, als es darauf ankam".

Erstmals seit dem 6. November von Beginn an mit Keeper Felix Brückmann für den am Fußknöchel verletzten Brathwaite startete der Tabellen-Dritte druckvoll. Mit der Gefahr, einen Gegner ohne reelle Chancen aufs Play-off zu unterschätzen, haben sich die Adler bereits vor drei Wochen beim 1:3 gegen Krefeld ihre Erfahrung gemacht. Sie brachten zwar viele Scheiben aufs gegnerische Tor, doch Keeper Ehelechner konnte auch deshalb glänzen, weil er zumeist freie Sicht hatte und sich kein Mannheimer in der unmittelbaren Zone vor ihm aufhielt, um einen Schuss bei der reichlich vorhandenen Feuerkraft abzufälschen. Wie man mit einfachem, schnörkellosem Eishockey Erfolg hat, zeigten die Franken während ihrer ersten Unterzahl. Sie nutzten einen schlampigen Spielaufbau von Lee und Wagner an der blauen Linie und schlossen das Break durch Joseph (7.) zur Führung ab. Es war der vierte Gegentreffer der zu unentschlossenen "Greifvögel" bei eigener Überzahl in der laufenden Saison. "Nürnberg verschleppt das Tempo, wir müssen ein Mittel dagegen finden", meinte Torjäger Yanick Lehoux in der ersten Drittelpause.

Obwohl bis Ende des zweiten Abschnitts zehn Großchancen und ein Pfostentreffer (Sifers/ 31.) für die Blau-Weiß-Roten zu Buche standen, lagen sie noch immer in Rückstand. Trotz höherem Tempo mit dem gut heraus gespielten Ausgleich durch Jaime Sifers (23.) - nach Querpass von Glumac - stellte sich keine Sicherheit in der eigenen Zone ein. Brückmann musste öfter "tauchen" als es dem Verlangen nach Spannung der einheimischen Besuchern unter den knapp 10.000 lieb war. Geschlagen geben musste sich der 21-Jährige bei einem Schrägschuss von Brad Leeb (31.), als Mitchell und Magowan nicht zum ersten Mal ihren defensiven Aufgaben nur ungenügend nach kamen.

Mit Rückständen können die Adler mittlerweile ja umgehen. Sie liefen eine Viertelstunde vor Schluss richtig heiß, die gefühlt 15. Aufholjagd der letzten Monate drehte wieder mal das Spiel. Die Tigers wurden in ihrem Drittel eingeschnürt und mit Schüssen und Nachschüssen aus allen Lagen "bombardiert." Das 2:2 durch das 16. Tor von Yanick Lehoux (47.) und der Führungstreffer durch Marcus Kink ließen die Arena spät noch zum Tollhaus werden. Der Kapitän fälschte dabei einen Hinterhalts-Schuss von Sifers mit dem Körper ab. Bevor nach einer Bruttospielzeit von exakt zwei Stunden auf der Mannheimer Trainerbank das Zittern und Bibbern der Erleichterung wich, waren heikle Minuten vergangen. Bei einer Strafe gegen Lee (55.) und kurz darauf, als Nürnberg mit sechs Feldspielern vehement auf den Ausgleich drängte, ging es vor Brückmanns Tor drunter und drüber zu.

Am Wochenende entzündeten sich die Diskussionen darüber, ob die nachlassende Punkte-Ausbeute des viele Wochen von Rang eins grüßenden Teams auf einen Kräfteverschleiß zurückzuführen ist. Wie voll ist der Akku der Adler noch? Die Meinungen hierzu gehen auseinander. Während Fred Brathwaite nach der Niederlage in Köln mit "wir alle warten auf die Pause im Februar, um Luft zu schnappen" zitiert wird, und Marcus Kink in Absprache mit dem Bundestrainer eine Pause beim Belarus-Cup erhält, lässt Harold Kreis dazu keine Diskussion aufkommen. "Wir haben jede Woche am Freitag und Sonntag ein Spiel. Die Spieler können vor und nach den Spielen müde sein". Klagen darüber, dass die Trainingsbelastung nicht gut dosiert sei, gab es auch keine...

Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (0:1,1:1, 2:0) - Tore: 0:1 Joseph (7.), 1:1 Sifers (23.), 1:2 B. Leeb (31.), 2:2 Lehoux (47.), 3:2 Kink (51.) - Zuschauer: 9.677 - Schiedsrichter: Piechaczek (Finning), Haupt (Kempten) - Strafminuten: 8/8.