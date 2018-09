Von Achim Wittich

Mannheim. Harold Kreis hatte das erste Drittel (0:3) gegen die Iserlohn Roosters (Endstand 1:4) am letzten Freitag knallhart beurteilt: "Da haben wir einen schönen Mist gespielt." Der Adler-Trainer war angefressen, und die anschließende 2:4-Niederlage beim Meister in Berlin besserte seine Laune auch nicht auf. Dennoch verzichtete Kreis auch am Dienstag Abend gegen die Hamburg Freezers auf taktische Umstellungen. Ein Freund großer Wechselspiele ist Mannheims Eishockey-Idol beileibe nicht. Sollte es diesmal dennoch wieder zum Sieg reichen?

Schließlich galt es, sich die Nordlichter beim Kampf um den begehrten vierten Platz nach der Hauptrunde vom Hals zu halten. Am Ende hatte Kreis alles richtig gemacht. Blau-Weiß-Rot siegte vor 8.654 Zuschauern in der SAP Arena nach einer tollen Vorstellung mit 7:2 (3:1, 2:1, 2:0) gegen den Gast von der Elbe.

Dabei wurden die Adler kalt erwischt. Gerade hatten Mauer (3.), Sifers (6.) und Lee (7.) Hochkaräter auf der Kelle gehabt, als Hamburgs Oppenheimer Altmeister Freddy Brathwaite (39) ein bisschen alt aussehen ließ - 0:1 (7.). Fast schon kuriose Szenen spielten sich anschließend vor Freezers-Goalie John Curry ab. Mannheim taute die "Kühlschränke" ab. Magowan und Lehoux (8.) hätten bereits einnetzen müssen, anschließend scheiterten Kapitän Kink (9.) und Ullmann (13.), der dann aber doch zum überfälligen Ausgleich traf (14.). Die Puckjäger von Kreis befanden sich nun im Spielrausch.

Nach 20 Begegnungen ohne Treffer - seit dem 16. Dezember des letzten Jahres - durfte Yannick Seidenberg wieder jubeln (15.). Das "Ufo" bebte. Erst recht, als Frankie Mauer zum 3:1 (16.) nachlegte. Drei Treffer in 132 Sekunden raubten Curry den Nerv. Hamburgs Nummer eins wackelte bedenklich. Mit "Schießbuden-Curry" würdigte die Nordwest-Kurve seine Unsicherheiten. Plachta (17.) und Mitchell (18.) hätten ihn fast endgültig früh vom Eis geschickt, doch Freezers-Headcoach Laporte kannte kein Erbarmen.

Auch nach der Drittelpause musste Curry weiter ran. Warmgeschossen war er schließlich - 18:3-Torschüsse wurden für die Hausherren nach den ersten 20 Minuten notiert. Dann aber sah Brathwaite richtig unglücklich aus. Wieder zog Oppenheimer ab, und diesmal rutschte dem ehemaligen NHL-Profi der Puck durch die Hosenträger (27.) - nur noch 3:2.

Machte aber nix. Mike Glumac sorgte postwendend für den alten Abstand. Das erhitzte die Gemüter auf dem Eis, jetzt wurde geboxt und gerangelt - herrlich. Die Strafbank füllte sich. Auch in der 39. Minute saß Nordlicht Vesterling draußen. Seidenberg freute es - 5:2! Weiter ging's, Lehoux machte das halbe Dutzend voll (48.), jetzt doch gegen Ersatzkeeper Niklas Treutle. Laporte hatte Curry erlöst. Mauer sorgte für den 7:2-Endstand (59.).

Harold Kreis war nachher verständlicherweise gut aufgelegt: "Nicht nur die drei Punkte, auch die Art und Weise, wie wir heute gespielt haben, war sehr wichtig für uns."

Adler Mannheim - Hamburg Freezers 7:2 (3:1, 2:1, 2:0), Schiedsrichter: Jablukov (Berlin); Zuschauer: 8.654; Tore: 0:1 Oppenheimer (7.), 1:1 Ullmann (14.), 2:1 Seidenberg (15.), 3:1 Mauer (16.), 3:2 Oppenheimer (27.), 4:2 Glumac (27.), 5:2 Seidenberg (39.), 6:2 Lehoux (48.), 7:2 Mauer (59.); Strafminuten: 10/10.