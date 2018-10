Heidelberg. (PW) Ringer-Regionalligist KSV Schriesheim hat gestern das Derby gegen den SRC Viernheim unerwartet klar mit 21:9 für sich entschieden und damit seinen Aufwärtstrend bestätigt.

Schon nach den ersten vier Kämpfen (14:0) bahnte sich nach Erfolgen von Deniz Güverner, Attila Tamas, Ceyhun Zaidov und Rene Jünger ein klarer Sieg des KSV an. Für Viernheim, das schmerzlich auf den verletzten Horst Lehr verzichten musste, konnte der Bulgare Shyukri Shyukriev den ersten Sieg erzielen. Dzambulat Ustaev (16:0) ließ SRC-Oldie Sven Rauch keine Chance, ehe sich Pascal Hilkert klar gegen Jan Steffan durchsetzte und für den SRC verkürzte.

Doch dann machte Dawid Wolny im Schlüsselkampf gegen Sebastian Schmidt alles klar, der KSV führte uneinholbar mit 21:5. Im Abschlusskampf musste Shamil Ustaev Viernheims Julian Scheuer einen Punktsieg überlassen, was jedoch der Freude der KSV-Fans keinen Abbruch tat, die danach ihr Oktoberfest zünftig feiern konnten.

Der ASV Ladenburg zeigte seine Stärken bei der ungeschlagenen KG Laudenbach/Sulzbach und holte an der Bergstraße einen 18:1-Kantersieg. In diesem vorgezogenen Kampf konnte lediglich Felix Losmann für die KG punkten, die übrigen neun Kämpfe gingen klar an den ASV, der mit seiner besten Besetzung in Sulzbach angetreten war.

Es waren jedoch bis auf den technischen Punktsieg von Andras Tamas knappe Kämpfe mit dem besseren Ende für den ASV. Unschön endete die Begegnung, als Paul Nimmerfroh zu einem Aufgabesieg über Marc Heinzelbecker kam, nachdem sich beide ein unsportliches Duell geliefert hatten.

Die Englische Woche geht weiter, und der KSV Schriesheim will am Samstag seine Serie mit einem Erfolg in Hofstetten fortsetzen. Die Oberligisten AC Ziegelhausen und KSV Malsch haben schwere Heimaufgaben.

Regionalliga

KSV Schriesheim - SRC Viernheim 21:9, 57 kg im Freistil: Güvener - Strohmer 4:0 (SS); 130 kg im griechisch-römischen Stil: Tamas - Krajewski 3:0 (10:0); 61 G: Zaidov - M. Hilkert 3:0 (8:0); 98 F: Jünger - Rachid 4:0 (15:0); 66 F: Rossi - Shyukriev 0:4 (0:16); 86 G: D. Ustaev - Rauch 4:0 (16:0); 71 G: Steffan - P. Hilkert 0:3 (0:8); 80 F: Moradi - M. Schmidt 1:0 (2:1); 75 F: Wolny - S. Schmidt 2:0 (7:0); 75 G: Sh. Ustaev - Scheuer 0:2 (0:5).

Oberliga

KG Laudenbach/Sulzbach - ASV Ladenburg 1:18, 57 F: Makuch - M. Bicekuev 0:1 (10:10); 130 G: Gerhard - Sauer 0:2 (3:7); 61 G: Fr. Losmann - Tamas 0:4 (0:15); 98 F: Bechtel - Tserachidis 0:1 (3:5); 66 F: Fe. Losmann - Ta. Bicekuev 1:0 (8:8); 86 G: Scheuer - Helmling 0:1 (2:2); 71 G: Scheid - A. Riefling 0:2 (5:8); 80F: Malicki - Shahab 0:1 (1:1); 75 F: Böhm - Alizadeh 0:2 (1:4); 75 G: Heinzelbecker - Nimmerfroh 0:4 (Aufgabe).

Ringen am Wochenende

Regionalliga

Samstag, 20 Uhr: AB Aichhalden - KG Reilingen/Hockenheim, SRC Viernheim - TuS Adelhausen II, KSV Hofstetten - KSV Schriesheim.

Oberliga

Samstag, 20 Uhr: KSV Malsch - SVG Nieder-Liebersbach, AC Ziegelhausen - Eiche Sandhofen, KSV Hemsbach - KSV Ketsch, KSV Kirrlach - KSV Ispringen.

Verbandsliga

Samstag, 17.30 Uhr: SVG Weingarten - SVG Nieder-Liebersbach II; 20 Uhr: ASV Bruchsal - KSC Graben-Neudorf, ASV Eppelheim - SVG Weingarten, KSV Berghausen - SV Brötzingen.

Landesliga

Samstag, 16 Uhr: SVG Weingarten II - RKG Reilingen/Hockenheim II; 18.30 Uhr: KSV Hemsbach II - KSV Ketsch II, KSV Kirrlach II - KSV Ispringen II, KSV Ketsch II - KSV Malsch II.