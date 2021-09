Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Emma und Mila spielten Fangen. Emma versuchte, Mila einzuholen; und dann Mila Emma. Mit Mini-Schritten tippelten sie Runde für Runde im Kreis um ihren Papa herum. Irgendwie mussten sie die Zeit ja nutzen, in der ihr Vater mit den Medienvertretern sprach.

Beeindruckend war’s, wie Patrick Groetzki es schaffte, sich nicht nur auf die Fragen, sondern gleichzeitig auch auf seine beiden Zwillingstöchter zu konzentrieren.

Dass die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag Frisch Auf! Göppingen mit 37:32 in der SAP Arena besiegt und damit nach den ernüchternden Ergebnissen ein kleines Zwischenhoch gelandet haben, war für die zwei Mädels sicher nur zweitrangig – sie wollten eigentlich einfach nur die Zeit mit ihrem Vater genießen.

Papa Groetzki ist nämlich oft unterwegs. Und musste kurz nach dem Abpfiff auch schon direkt weiter, weil der Flieger nach Lissabon wartete. Dort steht an diesem Dienstagabend (20.45 Uhr) eine ganz wichtige Aufgabe an. Im Rückspiel der 2. Qualifikations-Runde zur EHF European League müssen die Löwen in der Küstenstadt, die für ihre traditionellen gelben Straßenbahnen berühmt ist, gewinnen (oder mindestens 32:32 spielen), um einen Europa-Exit zu verhindern.

Das Verpassen des internationalen Wettbewerbs wäre für die Rhein-Neckar Löwen ein herber Schlag.

"Ich habe hier bisher immer europäisch gespielt", sagte Groetzki zur RNZ. Der Pforzheimer Rechtsaußen ist seit 2007 in Mannheim und alleiniger Rekordspieler des Klubs: "Damals hieß es noch Europapokal der Pokalsieger. Das gibt’s jetzt gar nicht mehr. Das hat mit Sicherheit eine sehr große Bedeutung für uns. Wir wollen nicht rausfliegen. Das ist unser Anspruch."

Nach dem Unentschieden im Hinspiel, bei dem vor allem die Chancenverwertung schlecht war, weiß man, dass Benfica Lissabon der erwartet unangenehme Gegner ist. Sollte das Team von Klaus Gärtner an die bessere Leistung aus dem Bundesliga-Spiel gegen Göppingen anknüpfen können, ist eine Qualifikation für die Gruppenphase sicher realistisch.

Falls nicht, wäre bereits das erste Saisonziel verpasst. Was würde das für den Verein bedeuten?

"Das wäre sicherlich eine große Niederlage", sagte Groetzki. Mila hatte da gerade Emma gefangen. "Wenn das nicht klappen sollte, wäre es scheiße. Aber wir werden auch so unseren neuen Weg weitergehen."

Jannik Kohlbacher meinte: "Das Spiel hat neben der Bundesliga den höchsten Stellenwert. Wir sind alle heiß drauf, international zu spielen. Das ist eine Pflichtaufgabe, die wir uns selbst setzen."

Auch an den Nationalmannschafts-Kreisläufer ging die Frage: Was würde es bedeuten, nicht europäisch zu spielen? Er entgegnete, dass man daran nicht denke.

Lukas Nilsson sagte: "Es wäre ganz schlimm, wenn wir das nicht schaffen."

Klaus Gärtner findet: "Das ist eine einfache Rechnung. Wir fahren nach Lissabon und wer das Spiel gewinnt, ist durch."

Mittwochs geht’s dann wieder mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland.

Sollte es mit dem Europa-Ticket geklappt haben, freuen sich Emma und Mila sicher ganz doll für ihren Paps.

Falls nicht, sind sie wahrscheinlich trotzdem happy. Denn spielfreie Zeit ist meist Familienzeit.