Von Tillmann Bauer

Mannheim. Uns liegen zwar keine Beweise vor, es ist aber gut möglich, dass im Kinderzimmer von David Späth eine Autogrammkarte von Thierry Omeyer rumfliegt. Zumindest hat der Nachwuchstorwart der Rhein-Neckar Löwen, der beim 31:22-Sieg gegen die MT Melsungen mit einer Quote von 40 Prozent gehaltener Bälle der absolute Erfolgsgarant war, mal erzählt, dass der ehemalige französische Schlussmann sein absolutes Vorbild sei. Könnte also sein!

Nach dem Abpfiff wurde Späth dann gefragt, ob er selbst denn gerne Autogramme schreibe. Er zuckte mit den Schultern und sagte: "Na ja, so viele habe ich bisher noch nicht geschrieben."

Wie wahr – mit seinen 19 Jahren hat Späth zwar schon in dieser Saison einige Profieinsätze gesammelt, am Sonntag war’s für ihn aber das erste Heimspiel vor Zuschauern. 250 konnten in die SAP Arena kommen – und nein, Autogramme durften sie leider noch nicht sammeln. Aber: Sie brauchten Platz. Deshalb wurden die Fanvertreter aus Pappe, die zuvor als symbolische Unterstützung die verwaisten Tribünen verziert haben, kurzerhand abgeräumt und dort echte Menschen platziert.

Und genau aus diesem Grund mussten Späth und Co. nach dem Gala-Sieg noch eine kleine Zusatzschicht einlegen. Die Aufsteller sollten schließlich alle signiert und an ihre Unterstützer als Dank zurückgeschickt werden – so schrieb also auch Späth rund 500 Autogramme.

Es fiel leicht, weil die Stimmung nach solch einer Vorstellung ausgelassen war. Die MT Melsungen wurde von Beginn in die Schranken gewiesen, über 60 Minuten dominiert und gemeinsam mit Ex-Coach Gudmundur Gudmundsson ohne Punkte auf die Autobahn geschickt.

Ob sich David Späth damals ein Autogramm gesichert hat? Foto: vaf

Es sollte also durchaus realistisch sein, sich in den vier verbleibenden Spielen die Qualifikation für’s internationale Geschäft zu sichern, weil auch der fünfte Tabellenplatz für den Einzug in die EHF European League reichen würde. Dort stehen aktuell die Füchse Berlin (24 Minuspunkte) nur knapp hinter den Löwen (23). Auf die Sechstplatzierten – Melsungen, Göppingen und Leipzig (30) – haben die Mannheimer nun ein Sieben-Punkte-Polster. Spannend wird’s schon wieder am Mittwochabend (19 Uhr/Sky), wenn die Badischen Löwen bei den Bergischen Löwen in Düsseldorf auf ihren zukünftigen Cheftrainer treffen. Sebastian Hinze wird bekanntlich im Sommer 2022 die Leitung in Mannheim übernehmen.

Interessant: Sein Co-Trainer soll dann übrigens Klaus Gärtner sein, nachdem er dann eine Saison als alleiniger Chefcoach überbrückt hat – es treffen also zwei zukünftige Kollegen aufeinander.

Für Gärtner war’s wichtig, nach der Durststrecke in der Liga mit fünf Spielen ohne Sieg zu zeigen, was sein Team eigentlich kann. Er sagte: "Das war eine rundum gelungene Abwehrleistung. Dann wurde es auch einfacher für unseren Angriff, weil wir nicht immer den Druck hatten. Da konnten wir frei aufspielen."

Für ihn persönlich wird’s sicher auch beim Bergischen HC etwas entspannter. Schließlich dreht sich schon jetzt alles um Gärtners Nachfolger.

Der muss liefern. Verlieren möchte Sebastian Hinze dieses spezielle Bundesliga-Spiel nämlich ganz sicher nicht.