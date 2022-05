Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Fünf Wochen (und fünf Spiele) ist Ljubomir Vranjes noch Trainer der Rhein-Neckar Löwen. Dann übergibt der Schwede den Staffelstab an Sebastian Hinze. Kurios: Sein Nachfolger ist zeitgleich sein kommender Gegner. Wenn die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) im Bundesliga-Heimspiel auf den Bergischen HC treffen, dann begegnen sich die beiden Übungsleiter an der Seitenlinie der SAP Arena.

Ob sich Vranjes und Hinze schon ausgetauscht haben? "Ja", sagte "Ljubo" bei der Spieltagspressekonferenz am Freitagmittag trocken. Der Schwede grinste dabei – er hat eine schelmische Art, mit wenigen Worten dennoch viel zu sagen. Dann gab er zu, auch in dieser Woche schon telefonischen Kontakt zu Hinze gehabt zu haben. Worum ging’s genau? Vranjes: "Um Handball."

Ljubomir Vranjes möchte Sebastian Hinze ein intaktes Team übergeben. Foto: dpa

Selbstredend ist Sebastian Hinze schon in die Zukunftsplanungen der Rhein-Neckar Löwen involviert, schließlich soll er ab Sommer ein neues Klub-Kapitel beginnen und möglichst lange in seinem Amt bleiben. Vranjes: "Klar haben wir über die Löwen gesprochen, über die Zukunft – aber er hat seine Aufgabe beim Bergischen HC und geht damit sehr professionell um." Schließlich gibt’s auch für Hinze vor seinem Tapetenwechsel noch sechs Spiele zu absolvieren. Zwar weilt der Bergische HC momentan auf dem zwölften Platz im Niemandsland der Tabelle (die Löwen haben sich mittlerweile auf Rang neun hochgekämpft) – dennoch wird sich Hinze bei seinem zukünftigen Arbeitgeber von seiner Schokoladenseite präsentieren wollen.

Sebastian Hinze wird ab dem Sommer der Trainer der Rhein-Neckar Löwen. Foto: vaf



Joel Birlehm wird am "Tag der Vielfalt" (an dem man in regenbogenfarbenen Sondertrikots auflaufen wird) im Löwen-Tor beginnen. Philipp Ahouansou (Knie) und Lukas Nilsson (Achillessehne) fehlen sicher. Jannik Kohlbacher (Rücken) trainiert zwar wieder mit und durfte ein paarmal aufs Tor werfen, sein Mitwirken ist aber weiterhin ungewiss – und hinter dem Einsatz einiger Nachwuchs-Spieler, die zuletzt aufgrund der Abiturprüfungen gefehlt hatten, steht ebenfalls noch ein Fragezeichen. Schließlich spielt die A-Jugend (David Moré, Robert Timmermeister, Elias Scholtes, Niklas Michalski, Matthis Blum, Lion Zacharias) am Samstagabend das Halbfinal-Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft in Leipzig. Vranjes: "Und wir wollen, dass die Erfolg haben."

Nun ja, bald ist "Ljubos" Zeit bei den Rhein-Neckar Löwen vorbei. Er sei nicht traurig und es sei auch nicht schade. Denn: "Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Wir spielen wieder mit Spaß und Freude. Wir bekommen nicht so viele Gegentore und nicht so viele Zeitstrafen. Das ist genau so, wie wir das Team für Sebastian übergeben wollen."

Darauf freut sich sein Nachfolger sicher. Am Sonntag würde Sebastian Hinze aber eine Niederlage der Löwen glücklich machen – zum allerletzten Mal.