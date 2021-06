Von Tillmann Bauer

Heidelberg. In schwierigen Phasen hilft es, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das hat Klaus Gärtner verinnerlicht – als wir die Mischung aus Co- und Cheftrainer der Rhein-Neckar Löwen am Dienstagmittag am Telefon erreichen, beantwortet der 45-Jährige geduldig alle Fragen, die wir ihm stellen.

Und – ist der Coach zufrieden mit dem Abschlusstraining? Gärtner: "Ja."

Und – wie lief die Einheit? "Gut."

Keine Angst, schon wenige Sekunden danach kam er ins Plaudern. Schließlich zeigte seine in die Kritik geratene Handball-Bundesligamannschaft zuletzt in der vergangenen Woche eine starke Leistung und belohnte sich mit zumindest einem Unentschieden – und Zähler – beim Titelkandidaten SG Flensburg-Handewitt.

"Eigentlich war’s ein verlorener Punkt", sagt Gärtner: "Wir hätten gerne die unglaubliche Serie gebrochen."

Was er meinte: Seine Löwen führten zwischenzeitlich mit sieben Toren beim Spitzenteam, schafften es aber nicht, den Vorsprung über die Ziellinie zu retten. So blieben die Flensburger auch im 53. Liga-Heimspiel in Folge ungeschlagen – die Löwen war nah dran.

Gärtner lacht: "Es ist schon manchmal witzig im Sport. Nach dem Final Four waren wir in einem Mega-Loch und dann machen wir ein sehr gutes Spiel in Flensburg." Das Blatt könne sich wirklich schnell wenden.

Also gab’s seit langer Zeit mal wieder ein paar spielfreie Tage, um neue Energie zu tanken. Schließlich stehen bis zur Sommerpause noch sechs Spiele an – die erste schwierige Aufgabe gibt’s an diesem Mittwochabend (19 Uhr/Sky), wenn die Löwen bei HBW Balingen-Weilstetten antreten.

Die Gallier von der Alb kämpfen tapfer um den Klassenerhalt. Zwar stehen sie momentan über dem Strich, mussten am vergangenen Sonntag aber eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Mit 22:27 verloren sie nicht nur den Abstiegs-Kracher bei den Eulen Ludwigshafen, sie waren über weite Strecken chancenlos.

Der Druck liegt aber trotzdem beim Team von Klaus Gärtner. In Balingen muss es gewinnen, um nicht noch um die Qualifikation für den Europapokal zittern zu müssen. Der Trainer sagt: "Klar sind wir der große Favorit. Balingen hat aber genauso Druck wie wir."

Uwe Gensheimer hat sich derweil einen Traum erfüllt. Durch seine Pariser Vergangenheit pflegt der Publikumsliebling weiter eine Freundschaft zum Trainerteam um Thomas Tuchel – so verfolgte er in Porto das Champions-League-Finale live im Stadion und gratulierte danach sogar Chelsea-Star N’Golo Kanté persönlich.

In Balingen ist Uwe Gensheimer dann wieder selbst gefordert. Er komme, so Gärtner, für einen Kurzeinsatz in Frage. Bitter: Gar nicht erst mitfahren wird Andreas Palicka. Der schwedische Torwart, der in den vergangenen Spielen so etwas wie die Lebensversicherung der Löwen war, fällt mit einer Muskelverletzung aus.

Dafür auf der Bank sitzen wird übrigens Mikael Appelgren. Der fast die gesamte Saison verletzte Schlussmann befindet sich zwar wieder im Training, für einen Einsatz ist es aber noch zu früh. Gärtner sagt: "Dass Apfel mit auf der Bank sitzt, soll nicht falsch interpretiert werden. Er soll vor allem eine emotionale Stütze für die Mannschaft sein."

Ein Sieg wäre nicht nur emotional, sondern vor allem für’s Tableau wichtig – damit das klappt, sollte man sich bekanntlich auf’s Wesentliche konzentrieren.