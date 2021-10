Von Tillmann Bauer

Leipzig. Klaus Gärtner schaute nur nach unten. Er saß auf dem Podium des kleinen Leipziger Presseraumes und schwieg. Er wartete, bis der offizielle Teil begann.

Dann ging’s los. Gärtner sprach, nachdem er freundlichst aufgefordert wurde, von abfallendem Druck, er sprach von Erleichterung, er sprach von Stolz, er sprach von Emotionen und tat eben genau das, was man so macht, wenn man noch vor zwei Tagen in einer emotionalen Rede seine eigene Kompetenz in Frage gestellt hatte, kurz vor dem Rücktritt stand und nun trotzdem noch Trainer einer kriselnden Sportmannschaft ist, die gerade einen immens wichtigen Sieg (oder Befreiungsschlag) gelandet und damit gezeigt hat, dass sie noch am Leben ist. So war’s.

Dann war die Pressekonferenz nach dem 31:24-Auswärtssieg der Rhein-Neckar Löwen beim SC DHfK Leipzig und dem damit verbundenen Einzug ins Achtelfinale des DHB-Pokals beendet.

Gärtner trat vom Podium. Dann ging’s zum zweiten Teil. Auch für die mitgereisten Medienvertreter nahm er sich Zeit.

Als wir wissen wollten, wie sehr ihn dieser Erfolg in seiner Entscheidung doch Löwen-Trainer bleiben zu wollen, bekräftigt habe, schluckte Gärtner. "Erstmal hat es mich emotional ganz schön Energie gekostet", sagte der Coach zur RNZ: "Ich bin begeistert von der Truppe, wie sie reagiert hat. Das war ein Statement."

Die Stimme brach, Gärtner nahm seine schwarze, eckige Brille ab, kniff seine Augen zusammen und führte die Finger in sein Gesicht – die Tränen kullerten.

"Ich muss kurz", schluchzte Gärtner: "Der Druck war ein bisschen hoch."

Und er fiel in den Leipziger Katakomben (erstmal) komplett ab.

Ja, die Handballer aus Ostdeutschland haben selbst extrem viele Fehler gemacht und nicht die Stärke mitgebracht, um die Löwen ernsthaft in Gefahr zu bringen. Anstatt nun aber den schwachen Gegner zu kritisieren, soll bei all der Kritik auch Raum sein, um die positiven Erkenntnisse nach der Horror-Woche (mit dem Ausscheiden aus dem internationalen Wettbewerb und der Liga-Pleite in Stuttgart) zu erwähnen.

Die Rhein-Neckar Löwen feierten mit den Fans in Leipzig. Foto: Hoffmann

Diesmal gab’s – erstmals seit nun fünf Spielen in Serie – unter 31 Gegentore. Auch wenn Leipzig in ihren bisherigen Pflichtspielen immer "nur" maximal 27 Treffer erzielte und die Spieler deshalb nicht unbedingt als Angriffsmaschinen gelten, wurde deutlich, dass die offensivere Abwehrformation mit Ymir Örn Gislason auf der Spitze eine realistische Option für die nächsten Spiele sein kann.

Gärtner meinte: "Das war eine bewusste Entscheidung. Das ist logischerweise ein Thema für die Zukunft."

Die nächste positive Erkenntnis ist gleichzeitig eine negative. Nikolas "Katze" Katsigiannis hat der Abwehr mit seinen Paraden den Rücken stärken können. Das durfte er aber nur tun, weil Andreas Palicka (Innenband) fehlte. Gärtner: "Er schleppt das mit dem Knie immer mit sich rum. Das ist nicht optimal."

Und "Katze" schilderte eindrucksvoll, wie der Wirbel um den Trainer in der Mannschaft aufgenommen wurde. Er sagte: "Klaus ist ein sehr harter Arbeiter. Und wenn der Erfolg nicht da ist, dann macht er folgendes: Er arbeitet noch härter. Und wenn dann das Ergebnis nicht da ist, kann ich schon verstehen, dass es zu einer Kurzschlussreaktion kommt." Die vielen Tiefschläge haben auch die Spieler nicht kalt gelassen. Katsigiannis meinte: "Solche Nackenschläge musst du erstmal verarbeiten. Wenn ein Drittel der Saison wegfällt, so eine Stimmung habe ich noch nie erlebt. Traurig, sauer, abgeschlagen. Das war echt schwierig."

Ob Palicka am Sonntag spielen kann, beläuft sich laut Gärtner auf eine 50:50-Chance. Da geht’s schon wieder gegen den Bergischen HC in der Liga weiter. Der wird übrigens vom zukünftigen Löwen-Coach Sebastian Hinze (ab 2022) trainiert.

Gärtner soll dann Hinzes Co-Trainer werden. Der Druck vor dem Gastspiel beim zukünftigen Chef wird nicht kleiner.