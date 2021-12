Die SAP Arena in Mannheim. Foto: vaf

Mannheim. (tib) Mehrere Tausend Menschen wollten, lediglich 750 durften am Samstag in die SAP Arena kommen. Die aber freuten sich, weil sie ausgelost wurden, reisten frohen Mutes an – und die meisten von ihnen saßen auch schon rund eine Stunde vor dem geplanten Anpfiff brav mit Gesichtsmaske auf ihrem Platz.

Doch zu sehen gab’s nichts.

Denn um 19.40 Uhr erfuhren sie, dass sie an diesem Abend doch kein Handballspiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin begutachten sollten. Mehrere positive Corona-Fälle im Kader der Hauptstädter machten der Handball-Bundesliga (HBL) einen Strich durch die Rechnung. Die ersten Infektionen waren bereits am Mittag beim Beziehen des Hotels aufgetreten und die betroffenen Spieler isoliert. Die letzte Hoffnung verblasste, als am späten Nachmittag weitere positive Nachtestungen dazu kamen.

"Allein über die letzten 48 Stunden könnten wir ein Buch schreiben. Unfassbar", sagte Jennifer Kettemann (Foto: vaf). Die Geschäftsführerin ging noch am Donnerstag von Geister-Spielen aus, wenige Stunden später erfuhr sie in einer Videokonferenz, dass doch 750 Menschen kommen dürfen – und dann die kurzfristige Absage.

Die neuen Beschlüsse in Baden-Württemberg kann Kettemann nicht nachvollziehen. Sie sagt: "Bei einer Theatervorstellung in einem Raum mit 1500 Plätzen dürfen 750 Menschen rein. Und in diese riesige Halle (die SAP Arena fasst 13 200 Zuschauer/Red) dürfen auch nur 750. Das erschließt sich mir einfach nicht. Ich dachte, dass da nach zwei Jahren etwas differenzierter draufgeschaut wird. Das ist anscheinend nicht der Fall."

Damit die 750 Zuschauer nicht gefrustet nach Hause gehen mussten, gab’s die spontane Idee, ein öffentliches Training zu veranstalten. Schließlich waren alle Löwen negativ getestet und damit nicht gefährdet. So setzte sich beim Aufwärm-Kicken das Team "Alt" gegen "Jung" durch. Andy Schmid (38) scherzte zu den Fans: "Hochachtung, dass ihr Euren Samstagabend opfert, um uns Knallköpfen beim Fußballspielen zuzuschauen."

Für die Löwen geht es in der Bundesliga am Sonntag auswärts beim THW Kiel weiter, danach folgt das wichtige Pokal-Heimspiel im Heidelberger SNP Dome gegen den TVB Stuttgart.

Update: Sonntag, 5. Dezember 2021, 20.11 Uhr

Mannheim. (tib) Das für Samstagabend um 20.30 Uhr angesetzte Handball-Bundesligaspiel der Rhein-Neckar Löwen gegen die Füchse Berlin ist kurzfristig abgesagt worden. Circa eine Stunde vor Anpfiff verkündete Hallensprecher Kevin Gerwin, dass es im Kader der bereits angereisten Füchse mehrere positive Corona-Fälle gebe.

Für die 750 Zuschauer, die trotzdem in der SAP Arena gekommen sind, wird nun eine öffentliche Trainingseinheit stattfinden.