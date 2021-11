Heidelberg. (tib) Klaus Gärtner hört gerne "Die drei Fragezeichen". Das ist zumindest anzunehmen, weil der Cheftrainer der Rhein-Neckar Löwen – nachdem sein Team am vergangenen Samstag in Flensburg verdient die bereits fünfte (!) Saisonniederlage einstecken musste – auf der Pressekonferenz einen interessanten Vergleich zwischen dem berühmten Detektiv-Hörspiel und der aktuellen Situation des Handball-Bundesligisten zog.

Gärtner sprach: "Ich bin Fan der drei Fragezeichen. Im Moment wäre es ganz gut, wenn wir einen Justus Jonas hätten, der uns ein paar Fragen beantworten könnte." Justus Jonas, das ist einer der drei Charaktere und eben der, der oft die richtigen, cleveren Einfälle hat. Quasi des Rätsels Lösung.

Nun ja, Probleme gibt’s bei den Löwen genug: Keine Konstanz vorne im Angriff, keine stabile Deckung hinten. Lösungen sind dagegen eher Mangelware. Gärtner findet: "Wir sind ein bisschen ratlos, auch die Mannschaft ist ein bisschen ratlos."

Das klingt nicht gut. Damit meinte der Coach den Fakt, dass seine Mannschaft auch beim Spiel in Flensburg zwei Phasen einstreute, in denen ihr einmal acht und einmal neun Minuten kein Tor gelang. Das wusste der Gegner aus Norddeutschland – wie zuvor das Team aus Lemgo – auszunutzen.

"Man sieht ja, dass wir in der Lage sind, mit den besten Mannschaften in der Liga mithalten", sagte Gärtner. Und schob das entscheidende Wort nach einer kurzen Pause hinterher: "Phasenweise." Die Phasen, in denen es nicht gelingt, sind de facto länger. Zu lang.

So ist die Anspannung vor dem anstehenden Heimspiel am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) gegen den Tabellenletzten GWD Minden (und damit den ehemaligen Klub von Nationalspieler Juri Knorr) nicht gerade kleiner geworden. Im Tableau stehen die Badener nach zehn Spielen mit neun Punkten auf Platz 13. Minden hat dagegen erst zwei Zähler und deshalb am Dienstag Sportgeschäftsführer Frank von Behren beurlaubt.

Auch wenn den Rhein-Neckar Löwen ein Heimsieg gelingen sollte. Es bleiben weiter mehr als "nur" drei Fragezeichen.