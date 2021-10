Von Tillmann Bauer

Wetzlar. Mit Abpfiff gab’s ein gellendes Pfeifkonzert. Weil Andreas Palicka den letzten (direkten) Freiwurf von Stefan Cavor abwehrte und damit über Sieg oder Unentschieden entschied, versammelten sich die Rhein-Neckar Löwen überschwänglich jubelnd auf dem Spielfeld der Rittal-Arena, während die vorwiegend in Grün gekleideten Fans der HSG Wetzlar auf den Tribünen ihrem Unmut über einige kritische Schiedsrichterentscheidungen Luft machten.

Unterm Strich steht: Die Bundesliga-Handballer der Löwen aus Mannheim haben mit 30:29 (15:13) bei der HSG Wetzlar gewonnen und damit nach der zwangsläufigen Corona-Pause wieder erfolgreich in den Liga-Alltag gefunden. Im Tableau heißt’s für das Team von Trainer Klaus Gärtner: 7:7 Punkte und Platz elf.

"Wir waren klar die bessere Mannschaft", sagte Andy Schmid zur RNZ: "Wir haben aufopferungsvoll gekämpft. Das ist ein geiler Sieg, weil Wetzlar keine Karnevalstruppe ist." Der Schweizer gestand aber auch ein: "Am Ende hat uns die Kaltschnäuzigkeit gefehlt."

Während die Löwen den Sieg feierten (links), pfiffen die Zuschauer. Andreas Palicka freute sich über die letzte Parade. Foto: Hoffmann

Denn zur ganzen Wahrheit gehört: Im ersten Abschnitt haben die Löwen erst eine Vier-Tore-Führung (15:11/29.) hergegeben, im zweiten sogar ein Fünf-Tore-Polster (28:23/50.) fast noch verspielt.

Zudem: 15 Sekunden vor Schluss hatte man noch den Ball, eine eigene Auszeit und (eigentlich) den letzten Angriff – Juri Knorr, der sonst ein sehr gutes Spiel machte, leistete sich nach wenigen Sekunden ein Offensivfoul. Nur deshalb hatte Wetzlar noch die Chance auf einen Punkt.

Außerdem: Hätte man im Verlauf der 60 Minuten nicht fünf Gegenstöße (!) verworfen, hätte man sich den ganzen Stress sparen können. Hätte, hätte …

Schließlich gab’s genug Positives, was es aus Mittelhessen zu berichten gibt. So gelang die Deckungsarbeit in der offensiven 5:1-Formation recht gut. Dadurch erspielten sich die Löwen einige Bälle. Blöd war nur, dass Defensiv-Mann Ilija Abutovic, der ganz am Ende auch noch die Rote Karte sah, schon nach 22 Minuten mit zwei Zeitstrafen vorbelastet war. Schmid meinte trotzdem: "Die Abwehr ist seit drei Spielen stabiler. Jeder kennt seine Aufgabe."

Dahinter hielt der nach Knieproblemen wieder zurückgekehrte Palicka nicht nur den letzten Freiwurf, sondern entschärfte auch schon davor einige wichtige Bälle, die auf sein Tor flogen.

Offensiv drückte Knorr, der wieder nicht beginnen durfte und nur von der Bank kam, vor allem in der Schlussphase dem Spiel seinen Stempel auf. Sein Zug zum Tor schaffte nicht nur Räume für ihn, sondern auch für seine Mitspieler – mit sechs Treffern war der Nationalspieler einer der erfolgreichsten Löwen.

Die mussten übrigens ohne Mait Patrail, Philipp Ahouansou (Corona) und Uwe Gensheimer (Achillessehne) antreten und können sich nun umso mehr freuen, das doch sehr schwere Auswärtsspiel in Mittelhessen gewonnen zu haben. Gratulation!

Gepasst hätte es aber zur so durchwachsenen Saison, wäre der letzte Freiwurf doch noch irgendwie ins Netz gesegelt.

"Es gibt keine Gerechtigkeit und keine Ungerechtigkeit im Sport, das hab’ ich in den letzten zehn Jahren erfahren", sagte Schmid. Er lachte: "Aber wir haben am Ende einfach das Glück erzwungen."

Nicht nur das. Auch zwei Punkte, gute Laune (für die nächsten Tage) – und ein gellendes Pfeifkonzert.

Wetzlar: Suljakovic 1, Fredriksen 4, Rubin 7, Holst 1/1, Nyfjall 1, Weissgerber 5, Schefvert 3, Mellegard 1, Cavor 5, Danner 1.

Löwen: Groetzki 6, Lagergren 4, Schmid 6/2, Kohlbacher 4, Helander 1, Horzen 2, Knorr 6, Zacharias 1.

Strafminuten: Danner 2, Kusan 4, Nyfjall 2 – Helander 2, Abutovic 6 (rot), Kohlbacher 2, Schmid 2, Gislason 2.

Stenogramm: 2:3 (5.), 5:6 (10.), 6:8 (15.), 9:11 (20.), 11:12 (25.), 13:15 (Halbzeit); 17:20 (35.), 19:20 (40.), 21:24 (45.), 23:27 (50.), 27:30 (55.), 29:30 (Ende).

Zuschauer: 3063