Von Tillmann Bauer

Mannheim. Zum Saisonfinale gab’s Nüsschen. Der gutgesinnte Lebensmittelhändler, der seinen Kunden verspricht, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, ließ sich nicht lumpen und spendierte jedem Medienschaffenden einen Mix aus Cashewkernen, Haselnüssen und Mandelkernen. Danke dafür!

Weil am Sonntagnachmittag in der Mannheimer SAP Arena die Meisterschaft in der Handball-Bundesliga auf dramatische Art und Weise (mit)entschieden wurde, gab’s für dieses Spektakel also was zwischen die Beißerchen. Wie im Kino, für den Fall, dass es spannend wird.

Sagen wir es so: Das Knabberzeug kam an diesem Tag ganz gelegen. In einem Herzschlag-Saisonfinale zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen gab’s auf dem Papier keinen Sieger. Ein 25:25 (13:12)-Unentschieden reichte dem Rekordmeister, um den 22. Titel zu feiern – eine Entscheidung, die einem Drama glich: Der sonst überragende Löwen-Mittelmann Andy Schmid (7 Tore) nahm sich – in Überzahl – zwei Sekunden vor dem Abpfiff den letzten Wurf der Saison und verfehlte den Kasten der Zebras.

Aus – das reichte, überschwänglicher Jubel in Schwarz und Weiß. Der große THW Kiel hat seinen Corona-Titel verteidigt und das auf die gesamte Saison gesehen auch verdient. Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!

"Wenn man am Ende leider in Überzahl das Tor nicht macht, dann ist es ein verlorener Punkt", sagte Löwen-Trainer Klaus Gärtner: "Wir haben uns aber nichts vorzuwerfen, wir haben alles reingehauen und es Kiel so schwer wie möglich gemacht."

Dass die verfolgende SG Flensburg-Handewitt zeitgleich ihre Hausaufgaben erledigte und Balingen daheim mit 38:26 aus der Halle schoss, wurde zur Nebensache – die Ex-Löwen Marius Steinhauser, Mads Mensah Larsen und Alexander Petersson müssen sich mit dem Vizemeister-Titel begnügen.

Letztendlich wurde die silberne Meisterschale doch in der Mannheimer SAP Arena übergeben. Filip Jicha – der Cheftrainer des THW Kiel – lässt sich im Konfetti-Regen feiern. Foto: vaf

Da werden sie dran zu knabbern haben, um im Thema zu bleiben. Denn zurück zu den Nüsschen: Der von der Förde mitgereiste Pressekollege griff nach einer guten Viertelstunde erstmals in die Plastik-Packung. Da stieg die Spannung, weil mal wieder ein Torwart überragte. Der Ex-Kieler Andreas Palicka hielt im ersten Abschnitt rund 40 Prozent aller Bälle, die auf sein Tor flogen – unter anderem zwei Siebenmeter. Dem Schweden war es zu verdanken, dass die 250 Zuschauer in der Arena ein enges Handballspiel zu sehen bekamen – und lange auf die Sensation zum Abschluss hoffen durften.

Bei allen Emotionen muss dennoch erwähnt werden: Weil es für die Löwen nicht zum Sieg reichte und Berlin den Bergischen HC besiegte, beendet man die Saison auf Platz fünf – und spielt auch im kommenden Jahr wieder in der EHF European League.

Geschäftsführerin Jennifer Kettemann sagte: "Sportlich ist die Saison sicher nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben." Zukünftig nicht dabei sein werden: Martin Schwalb, Jerry Tollbring, Jesper Nielsen, Romain Lagarde und Nikolas Katsigiannis – das Quintett wird die Löwen bekanntlich verlassen.

"Schwalb" meinte: "Mir wurde gesagt, ich soll mich doch bitte kurz halten. Deswegen mache ich das auch. Die Rhein-Neckar Löwen sind ein besonderer Verein und werden immer in meinem Herzen bleiben."

Wie es ohne ihn weitergeht: Nach Olympia plant man Vorbereitungsspiele gegen Bietigheim, Wetzlar, Stuttgart und Göppingen. Der Saisonauftakt ist dann Anfang September in Hannover, das erste Heimspiel gegen Magdeburg.

Spannung ist da vorprogrammiert. Wie wär’s mit ein paar Cashewkernen?

Löwen: Schmid 7, Gensheimer 6/5, Kohlbacher 2, Groetzki 3, Nilsson 2, Kirkelokke 2, Lagarde 1, Tollbring 2,

Kiel: Reinkind 2, Pekeler 2, Dahmke 3, Ehrig 2, Zarabec 4, M. Landin 1, Sagosen 5/2, Duvnjak 4, Weinhold 2.

Strafminuten: Kohlbacher 2, Kirkelokke 4, Abutovic 4 – Horak 2, Duvnjak 2, Pekeler 2.

Stenogramm: 2:1 (5.), 3:4 (10.), 5:7 (15.), 10:8 (20.), 10:10 (25.), 12:13 (Halbzeit), 13:16 (35.), 16:17 (40.), 17:20 (45.), 19:20 (50.), 23:23 (55.), 25:25 (Ende).