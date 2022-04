Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Zunächst ein kleiner Tipp für einen gelungenen Start in den Tag: Wenn Sie das Bett verlassen haben, begeben Sie sich ins Badezimmer, schauen Sie in den Spiegel – und lachen Sie herzhaft.

Ljubomir Vranjes macht’s jeden Morgen. Und es hilft. Der schwedische (sehr lebensfrohe) Trainer der Rhein-Neckar Löwen ist stets gut drauf.

An diesem Freitagvormittag wird seine Laune so oder so sehr gut sein: Denn seine Mannschaft freute sich am Donnerstagabend in der Handball-Bundesliga über einen 31:28 (15:13)-Auswärtssieg beim SC DHfK Leipzig.

"Wir wussten, dass wir uns durchkämpfen müssen", meinte Torwart-Matchwinner Mikael Appelgren bei Sky. Der Keeper ist ebenfalls für seine gute Laune bekannt. In Leipzig kam er auf insgesamt 16 Paraden (36 Prozent gehaltene Würfe) und glänzte mehrfach freistehend. Er sagte: "Das war eine riesige Herausforderung mit nur zwölf Spielern. Aber ich bin super stolz, dass wir das als Mannschaft geschafft haben."

Die "Mannschaft" war nämlich überschaubar. Schließlich hätte man auch mit dem Kleinbus anreisen können. Mit Uwe Gensheimer (Achillessehne), David Späth (Knie), Lukas Nilsson (Achillessehne), Jannik Kohlbacher (Rücken), Ymir Örn Gislason (Knie), Philipp Ahouansou (Knie), Lion Zacharias (Knie), Robert Timmermeister und Niklas Michalski (beide Abitur) fehlten extrem viele Optionen.

So spielten die Gelben lange Zeit mit zwei Linkshändern – Albin Lagergen und Niclas Kikelokke – im Rückraum. Das klappte gut: Vorne war man über die gesamte Begegnung sehr effektiv und machte aus fast jeder Chance ein Tor. Hinten rettete oft "Apfel" Appelgren spektakulär.

So führte die Löwen-Rumpftruppe früh mit 11:6 (15. Minute) und 14:9 (22.) – Leipzig hatte da schon die zweite Auszeit genommen.

Im zweiten Abschnitt entscheidend: Die Badener überstanden eine hektische Phase (mit zwei Rudelbildungen) in doppelter Unterzahl, im Angriff blieben sie weiter geduldig – und Juri Knorr (kam für Lagergren) überzeugte mit erfrischendem Handball und flinken Täuschungen. "Wir wollten das Tempo runterziehen", sagte Appelgren: "Die Leipziger laufen viel – das wollten wir nicht zulassen." Das klappte nicht perfekt, wurde aber so weit verhindert, dass der SC DHfK stets einem Rückstand hinterherlief. Chapeau!

Aus Leipzig ging’s auf direktem Wege nach Westfalen. Dort steht schon am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) das nächste Spiel bei TuS-Nettelstedt Lübbecke an. Langsam neigt sich die Saison dem Ende zu. Insgesamt ist Coach Vranjes noch sechs Spiele Löwen-Trainer.

Beim Abschied wird "Ljubo" sicher etwas traurig sein. Ein kurzer Blick in den Spiegel sollte ihn aber aufmuntern!

Leipzig: Ivic 7/1, Gebala 4, Witzke 4, Mamic 1, Binder 5, Wiesmach 2, Esche 1, Milosevic 1, Jotic 1, Sunnefeldt 2.

Löwen: Horzen 4, Schmid 7, Helander 2, Lagergren 5/1, Kirkelokke 6, Groetzki 2, Knorr 5.

Strafminuten: Binder 2, Mamic 2, Ivic 2, Wiesmach 2 – Abutovic 4, Knorr 2.

Stenogramm: 1:3 (5.), 3:6 (10.), 6:10 (15.), 9:13 (20.), 10:14 (25.), 13:15 (Halbzeit), 14:17 (35.), 17:20 (40.), 20:23 (45.), 23:27 (50.), 23:28 (55.), 28:31 (Ende).