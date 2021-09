Von Tillmann Bauer

Hamburg. Andy Schmid hatte die schwarze Basecap tief ins Gesicht gezogen. Eigentlich wollte er nur noch weg. Schnell in den Bus, direkt zum Flughafen – ab nach Hause.

Doch Größe beweist der, der sich auch in schweren Momenten stellt. Weil die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag beim Bundesliga-Aufsteiger HSV Hamburg völlig überraschend mit 27:32 (15:16) verloren haben, kann man definitiv von solch einem Moment sprechen.

"Das ist ein Fehlstart, das kann man nicht anders sagen", sagte Schmid zur RNZ: "Jetzt sind wir schon unter Druck."

Wie konnte es dazu kommen? Die Hanseaten, bei denen Ex-Löwencoach Martin Schwalb wieder Vizepräsident ist, ritten auf einer Welle zum ersten Bundesliga-Sieg seit der tragischen Insolvenz. Getragen wurden sie nicht nur von 3067 handballbegeisterten Menschen in der Barclay Arena, sondern vor allem von einer Ikone, die die Begegnung fast alleine entschied. Johannes "Jogi" Bitter wurde nicht nur schon bei der Weltmeisterschaft 2007 im eigenen Land zum Held, sondern vermittelt auch mit 39 Jahren weiter das Gefühl, mit jedem weiteren Lebensjahr nur besser zu werden. Gegen im Torabschluss extrem schwache Löwen gab’s von "Jogi" unfassbare 17 (!) Paraden (39 Prozent gehaltene Bälle). Ein Tor machte er sogar selbst – bittere Nummer für die Löwen!

"Er war schon ein Faktor", sagte Schmid: "Wir haben so viele freie Würfe verschossen. Da kommen dann noch welche dazu, die wir neben’s Tor knallen – Fehlwürfe en masse." Aufgrund dieser treffenden Analyse stand die Begegnung beim kämpfenden Aufsteiger bis fünf Minuten vor Schluss auf der Kippe (27:27). Dass die Löwen letztendlich mit fünf Treffern Differenz verloren, hat nur damit zu tun, dass das Team von Trainer Klaus Gärtner alles riskierte und damit ins offene Messer rannte. In den letzten sieben Minuten gab’s kein Löwen-Tor mehr.

"Im Endeffekt ist mir scheißegal, ob wir mit einem Tor oder mit fünf verlieren", sagte Schmid: "Wir müssen’s einfach routinierter machen."

Ilija Abutovic flog eine Viertelstunde vor Schluss mit der Roten Karte vom Feld, Juri Knorr traf das Tor nicht, David Späth, der im Kasten beginnen durfte, war nur kurz der gewünschte Rückhalt, auch Schmid selbst wirkte nicht immer glücklich in seinen Aktionen. Nun ja, Philipp Ahouansou machte wieder ein gutes Spiel, scheiterte aber auch in der entscheidenden Phase an Bitter. "Wir wissen, wie Jogi ist", sagte Schmid: "Wenn er einen guten Tag erwischt, dann hält er einfach alles. Das ist nicht nur gegen die Löwen so."

Die neue Saison beginnt also holprig. Drei Spiele, zwei Niederlagen. Zeit zum Ärgern gibt’s nicht. Schon am Dienstag (18.45 Uhr) steht das nächste Pflichtspiel an. In der zweiten Qualifikationsrunde zur EHF European League empfangen die Löwen im Heidelberger SNP Dome Benfica Lissabon. Besonders: Es ist das erste Spiel in der Multifunktionshalle an der Speyerer Straße, bei dem Zuschauer zugelassen sind. Unter Einhaltung der 3G-Regel darf die Arena sogar ausverkauft werden.

Schmid wurde deutlich: "Das ist ganz wichtig. Ein echtes Schlüsselspiel für uns. Weil wir nach Europa gehen müssen."

Am Sonntagabend ging’s aber erst mal heim. Für Schmid, den fünfmaligen MVP der Bundesliga, war’s vielleicht der letzte Auftritt in der Hansestadt in seiner Karriere. Der Schweizer wird bekanntlich nach der Saison die Löwen verlassen und zurück in die Heimat ziehen.

In Hamburg sagt man Tschüss? Schmid konnte kurz lachen. Er sagte: "Vielleicht kommen wir noch mal." Zur Erklärung: Das Final Four im DHB-Pokal findet traditionell in der Hafenstadt statt.

In der aktuellen Verfassung bleibt das aber eher eine Wunschvorstellung.

Hamburg: Bitter 1, Weller 5/1, Valiullin 4, Bergemann 4, Forstbauer 5, Schimmelbauer 2, Mortensen 2/1, Tissier 1, Wullenweber 6, Bauer 2.

Löwen: Schmid 2, Kohlbacher 4, Gensheimer 6/3, Groetzki 4, Horzen 1, Kirkelokke 4, Ahouansou 5, Nilsson 1.

Strafminuten: Ossenkopp 2, Schimmelbauer 2 – Gislason 2, Abutovic (rote Karte), Knorr 2, Kirkelokke 2, Helander 2.

Stenogramm: 2:3 (5.), 5:5 (10.), 7:8 (15.), 10:9 (20.), 13:11 (25.), 16:15 (Halbzeit), 17:19 (35.), 21:20 (40.), 22:21 (45.), 24:24 (50.), 27:27 (55.), 32:27 (Ende).

Zuschauer: 3067.