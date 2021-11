Von Tillmann Bauer

Flensburg. Spricht Andy Schmid von Konstanz, meint er nicht die schöne Stadt am Bodensee. Er meint vielmehr die Fähigkeit, ein gewisses Leistungsniveau immer und immer wieder abzurufen. Egal welcher Gegner, welche Halle, welche Widrigkeiten.

Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Schmid (38) weiß das, weil er das Spiel schon lange mitmacht. Darum waren die Rhein-Neckar Löwen vor einigen Jahren in Handball-Deutschland das Maß aller Dinge: Weil er (und seine Kollegen) konstant gute Leistungen brachten. Woche für Woche im Spiel, Tag für Tag im Training.

Am Samstagabend gab’s für die Löwen eine verdiente 26:31 (11:17)-Bundesliganiederlage bei der SG Flensburg-Handewitt. Noch bevor es für Schmid in die Kabine ging, nahm er sich kurz Zeit, um mit der RNZ zu sprechen.

"Eines der größten Qualitätsmerkmale ist Konstanz", sagte er: "Und wir müssen ehrlich sein – die kriegen wir einfach nicht hin."

Wie wahr: In der Bundesliga hat man den schlechtesten Start seit Jahren hingelegt. Neun Punkte aus zehn Spielen ist nicht die Bilanz eines Spitzenteams, sondern absolutes Mittelmaß.

Was sich langfristig in der Tabelle zeigt, gab’s kurzfristig in Flensburg zu sehen. Das Team von Trainer Klaus Gärtner begann konzentriert und war die ersten acht Minuten ebenbürtig mit dem Vizemeister. Dann ging’s zum ersten Mal den Bach runter. Nachdem Schmid zum 3:3 (7.) traf, blieben die Löwen acht Minuten ohne Tor – Flensburg zog auf 9:3 (15.). Der erste 0:6-Lauf des Spiels.

Schmid: "Da kannst Du gegen Paris, Lübbecke oder irgendeinen Zweitligisten spielen. Das ist egal – das ist gegen jeden Gegner zu viel." Einer Spitzenmannschaft passiere so etwas nicht. Wenn jeder Spieler stets nicht unter ein gewisses Niveau falle und damit seinen Teil in die Mannschaft mit einbringe, profitiere das ganze Team davon. "Das schaffen wir aber aktuell nicht", so Schmid: "Und deshalb sind wir auch nicht auf einer Höhe mit Flensburg, Kiel, Magdeburg oder Berlin."

Das mag stimmen, schlecht war aber trotzdem nicht alles. So schafften es die Löwen, nachdem sie mit einem glimpflichen 11:17-Rückstand in die Pause gingen, sich zurück zu kämpfen, ja sogar 20 Minuten vor Schluss auszugleichen (20:20). Schmid sprach von "brutal starken Minuten", in denen man Flensburg dominiert habe. Dabei überzeugten Lukas Nilsson, der eines seiner besten Spiele für die Löwen machte, und Albin Lagergren.

"In der Halbzeit haben wir gesagt, wenn wir so weiterspielen, bekommen wir hier eine Rutsche", verriet Schmid: "Dann wird’s unangenehm. Dann wird’s peinlich. Das wollten wir uns nicht bieten lassen. Diesen Stolz müssen wir haben." Also nahmen die Löwen ihr Herz in die Hand und zeigten Moral. Um aber noch einmal in Führung zu gehen und die Begegnung zu drehen, reichte die Leistung nicht.

Denn dann gab’s den zweiten Einbruch. Nachdem Lagergren noch zum 22:23 verkürzte (46.), gelang den Löwen wieder neun Minuten (!) kein Tor. Flensburg startete den nächsten 5:0-Lauf und stellte auf 28:22 – die Partie war entschieden.

Und: Wie schon vor einigen Tagen gegen den TBV Lemgo (damals Gedeon Guardiola) war auch gegen Flensburg mit Mads Mensah (6 Treffer) ein ehemaliger Löwe ein mitentscheidender Faktor.

So sangen die 5577 Zuschauer in der "Hölle Nord" noch fröhlich, als Schmid wehmütig in den Katakomben stand. Es war das letzte Spiel, das er dort spielte. Nach dieser Saison zieht’s den Schweizer in die Heimat. "Das ist schon eine Halle, in der ich immer am liebsten gespielt habe", sagte Schmid. Schon vor dem Anpfiff gab’s für ihn lauten Applaus.

Er sagt: "Das ist ein handballfanatisches Publikum, die Leute sind total fair. Wenn die Mannschaft eine schlechte Phase hat, stehen sie auf und klatschen. Das ist Handball pur." Dann fügte er an: "Ich bin tief im Herzen Löwe. Aber es ist schon geil, was hier passiert."

Flensburg: Golla 2, Hald 1, Svan 5, Wanne 7/3, Mensah 6, Gottfridsson 5, Mensing 1, Einarsson 4.

Löwen: Schmid 5, Gensheimer 1/1, Kirkelokke 2, Ahouansou 3, Lagergren 3, Groetzki 3, Horzen 2, Nilsson 4, Kohlbacher 3.

Strafminuten: Svan 4 – Knorr 2, Abutovic 2, Horzen 2, Kohlbacher 2.

Stenogramm: 2:2 (5.), 4:3 (10.), 8:3 (15.), 12:6 (20.), 14:7 (25.), 17:11 (Halbzeit); 18:15 (35.), 20:18 (40.), 23:21 (45.), 26:22 (50.), 28:23 (55.), 31:26 (Ende).

Zuschauer: 5577.