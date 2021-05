Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Unsere Geschichte beginnt vor eineinhalb Wochen. Da berührt am Frankfurter Flughafen ein Flugzeug, das lange in der Luft war, deutschen Boden. Rund zwölf Stunden, weil es nicht aus Spanien, Frankreich oder Belgien kommt, sondern aus Hongkong.

In diesem Flugzeug sitzt ein Weltenbummler. Er hat gerade Semesterferien und will eigentlich nur für wenige Wochen in die Wahlheimat Deutschland fliegen. Um Freunde zu besuchen, wie er selbst sagt. Ganz unspektakulär.

Einer dieser Freunde holt ihn also schon wenige Stunden nach der Landung am Bahnhof ab. Beide freuen sich, einander mal wieder zu sehen, sprachen über Vergangenes, Privates – und den Job. Dabei entsteht eine Idee.

Der Weltenbummler heißt Kim Ekdahl Du Rietz. Sein Freund und Chauffeur Mikael Appelgren.

Beide Schweden sind nun wieder vereint. Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben vor dem Final Four in der EHF European League eine Sensationsmeldung verkündet und den ehemaligen Nationalspieler, Leistungsträger und Publikumsliebling mit den langen Haaren reaktiviert. Er soll schon am Samstagabend (20.45 Uhr/DAZN) im Halbfinale gegen die Füchse Berlin helfen – eine wundersame Geschichte, die zu keinem anderen Menschen auf der Welt besser passt, als zu Kim Ekdahl Du Rietz.

"Ich habe Lust auf Handball", sagt der Schwede. Und das ist gerade bei ihm die halbe Miete, schließlich beendete Du Rietz 2017 vorzeitig und überraschend seine Karriere, weil er eben keinen Spaß mehr am Sport hatte, er etwas Neues sehen wollte und deshalb eine Weltreise machte. Es folgte ein Comeback bei den Löwen (2018), dann ein zweijähriger Zwischenstopp bei Scheichklub Paris, bevor es zur nächsten Handballpause nach Hongkong ging. Nun ist er wieder da – mit Comebacks kennt sich der Bauchmensch ja aus.

"Ich musste überhaupt nicht lange überlegen", lacht er: "Ich bin jetzt da und es kann losgehen." In Hongkong habe er zwar ein Jahr keinen richtigen Handball gespielt, dafür aber Street-Basketball und zudem andere Sportarten betrieben. Er sagt: "Von meinem physischen Zustand im Training bin ich selbst überrascht."

Nicht nur er. Auch Patrick Groetzki, der gemeinsam mit Du Rietz 2013 in Nantes den EHF-Pokal gewinnen konnte, war begeistert. Der Rekordspieler und Rechtsaußen zog die Augenbrauen hoch und sagte: "Man kann nicht glauben, dass er so lange keinen Handball gespielt hat." Und weiter: "Ich habe den Eindruck, dass er uns sehr helfen wird."

Ein Hammer ist die Rückkehr allemal – alleine wird der Heilsbringer den zweiten internationalen Titel der Vereinsgeschichte aber nicht gewinnen können. So gibt’s weitere gute Nachrichten: Kapitän Uwe Gensheimer kann spielen, bei Lukas Nilsson, Jannik Kohlbacher und Romain Lagarde ist ein Einsatz noch nicht sicher. Weil das anstehende Wochenende aber wohl das wichtigste der gesamten Saison ist, werden mit großer Wahrscheinlichkeit alle zur Verfügung stehen.

Der Weltenbummler spielt also wieder. Er wird aber nur kurzfristig beim Final Four helfen. Und danach? "Ich schließe jetzt am besten gar nichts mehr aus", lacht Du Rietz: "Das habe ich in den vergangenen Jahren gelernt."

Einen Rückflug nach Hongkong hat der Schwede wahrscheinlich noch nicht gebucht. Es würde zumindest nicht zu ihm passen.