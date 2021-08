Östringen. (tib) Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben das erste Pflichtspiel der Saison im Spaziergang gewonnen. In der ersten Qualifikationsrunde zur EHF European League besiegte die Mannschaft von Cheftrainer Klaus Gärtner wie zu erwarten den türkischen Meister Spor Toto SK am Samstagabend überdeutlich mit 38:22 (18:9). Das Rückspiel findet bereits an diesem Sonntag (15 Uhr) ebenfalls in der Stadthalle Östringen statt.

Bester Werfer war vor rund 450 Zuschauern Neuzugang Mamadou Diocou mit sechs Treffern - neben Mikael Appelgren (Knie) fehlten auch Andreas Palicka und Nationalspieler Juri Knorr angeschlagen. Zudem nahm der erneut zum Kapitän gewählte Uwe Gensheimer nur hinter der Auswechselbank Platz.

Löwen: Späth 1, Lagergren 3, Helander 4, Kohlbacher 5, Schmid 3/2, Nilsson 3, Groetzki 5, Ahouansou 4, Zacharias 2/1, Horzen 2, Diocou 6.