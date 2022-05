Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Der erste Satz, den der Trainer der bezwungenen Mannschaft sagt, wenn er auf dem Podium der Pressekonferenz sitzt, ist eigentlich immer identisch. Und das ist auch gut so: Faire Sportsleute gratulieren (bevor sie sich dem Resümee widmen) zunächst dem Sieger.

Auch Ljubomir Vranjes tat das brav, als er nach der 23:24-Bundesliganiederlage der Rhein-Neckar Löwen beim TBV Lemgo Lippe kurz nach Abpfiff um sein Fazit gebeten wurde.

Entscheidend ist also der zweite Satz.

Dann kommt meist das, was dem Übungsleiter am dringlichsten durch den Kopf schießt. Was ihn am Spiel am meisten beeindruckt hat. Oder noch immer beschäftigt. Oder gar nervt.

"Ich finde, das waren heute zwei gute Abwehr-Reihen", meinte Taktik-Fuchs "Ljubo": "Ich bin nur ein bisschen überrascht, dass sie bei Lemgo so offensiv war. Wir haben das über 60 Minuten nicht geschafft zu lösen."

Punkt. Und damit war die Geschichte der Begegnung im Lipperland eigentlich schon erzählt. Die Rhein-Neckar Löwen haben nämlich defensiv an die sehr guten Leistungen (mit vier Siegen in Serie) aus den Vorwochen angeknüpft, weil sie wieder die Anzahl an Gegentoren mit 24 im Rahmen gehalten haben. Gegen Stuttgart waren es 23, gegen Leipzig 28 – gegen Lübbecke und den Bergischen HC jeweils 22.

Die Abwehr-Jungs um Ymir Örn Gislason, Mait Patrail und Ilija Abutovic machen ihre Sache im Innenblock besser als in der Hinrunde. Zudem stimmte zuletzt auch die Torwart-Leistung, weil Mikael Appelgren und Joel Birlehm gut (oder gar überragend) spielten.

"Fast nie ins Spiel gefunden"

Das Problem war diesmal der Löwen-Angriff. Oder besser gesagt, die Lemgo-Defensive. Mit einer extrem offensiven Verteidigung nahmen Gedeon Guardiola und Co. den kompletten Spielfluss – Albin Lagergren, Andy Schmid, Niclas Kirkelokke und Juri Knorr hatten große Probleme, Räume zu schaffen und technische Fehler zu vermeiden.

"Ich hatte das Gefühl, dass wir fast nie richtig ins Spiel gefunden haben", sagte Vranjes. Damit war er nicht allein. Zwar versuchte der Schwede durch die Variante mit dem siebten Feldspieler numerische Überzahl zu schaffen – das klappte aber nur manchmal. "Wir wollten sie mit der 5:1-Abwehr stressen", ließ auch Florian Kehrmann wissen. Der TBV-Coach und 2007er-Weltmeister war gut drauf, schließlich ist genau dieser Plan aufgegangen. Er sagte: "Das war der Schlüssel zum Sieg."

Wie geht’s also weiter? Bevor die letzten drei Spiele (Göppingen/Kiel/Magdeburg) angegangen werden können, ist zunächst drei Wochen Pause. Erst am 2. Juni reisen die Löwen nach Göppingen. Philipp Ahouansou wird sich bis dahin nicht regenerieren können. Der 21-Jährige fehlte zuletzt aufgrund einer hartnäckige Verletzung an der Patellasehne – am Freitag vermeldete der Klub sein Saisonaus.

Die Hoffnung, sich im Endspurt doch noch für den Europapokal zu qualifizieren, sie wird für die Löwen (Platz 8/32 Minuspunkte) immer minimaler. Göppingen (5. Platz) scheint mit 25 Minuspunkten nicht mehr einholbar, Wetzlar mit 29 (6.) und Leipzig mit 28 (7.) müssten im Kampf um den sechsten Rang weiter patzen. Selbst Melsungen (9./29) und Lemgo (10./30) haben weniger Minuspunkte. Aber eben noch mehr Spiele ausstehen.

Ob Europa oder nicht – Vranjes hat die Löwen stabilisiert. Und die Lösung gegen eine offensive Deckung wird er sicher schon gefunden haben. Wenn nicht: Er hat ja jetzt drei Wochen Zeit.