Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Manchmal macht es keinen Sinn, lange um den heißen Brei herumzureden. So gibt’s wenige Gründe, die momentan optimistisch stimmen, dass sich die Handballer der Rhein-Neckar Löwen an diesem Donnerstagabend (19 Uhr/Sky) nach Abpfiff des Bundesliga-Gastspiels bei der SG Flensburg/Handewitt mit einem (oder sogar zwei) Punkten im Gepäck auf die Rückreise in den Süden begeben.

Auswärtsspiele in der "Hölle Nord", wie sich die normalerweise mit frenetischen Zuschauern gefüllte Halle nennt, waren in den vergangenen Jahren immer Höhepunkte. Weil es um Titel ging, weil es echte Topspiele waren – weil man einfach vorher nicht wusste, wie’s ausgeht.

Das wissen wir in diesem Jahr freilich auch nicht.

Argumente, die für den nächsten Erfolg der Flensburger und die nächste Pleite für die Löwen sprechen, gibt’s aber wirklich genug.

> Die Tabelle: Während sich das Team von Maik Machulla weiter mit mickrigen fünf Minuspunkten im Gleichschritt mit dem THW Kiel bewegt, kommen die Löwen mit 20 Verlustpunkten abgeschlagen dahinter. Der Abstand zu den beiden norddeutschen Spitzenteams, die mal wieder die Meisterschaft unter sich ausmachen werden, ist in dieser Saison groß – zu groß für die eigentlichen Ansprüche der Badener.

> Die Form: Zwar konnten die Löwen beim Final Four der EHF European League das Duell gegen Wisla Plock gewinnen und damit den dritten Platz erreichen, davor gab’s aber in vier wichtigen Pflichtspielen (Berlin/ Stuttgart/ Erlangen/Berlin) vier Niederlagen in Serie. Die Verunsicherung ist groß, das Selbstvertrauen klein – wo könnte das wohl anders sein? Die Flensburger gelten als heimstärkstes Team Deutschlands; so sind sie mittlerweile seit unglaublichen 52 Liga-Heimspielen in Folge ungeschlagen. In der Liga gab’s zuletzt einen 36:20-Kantersieg. Und das nicht gegen einen Abstiegskandidaten, sondern die MT Melsungen. Dort stehen Nationalspieler wie Silvio Heinevetter oder Timo Kastening unter Vertrag. Es war die nächste Gala-Vorstellung.

> Die Spieler: Weil der Schwede Jim Gottfridsson ein genialer Mittelmann ist, kann er fast jede Begegnung im Alleingang entscheiden. Mitspielen dürfen aber auch drei ehemalige Löwen – die Meisterhelden Mads Mensah Larsen und Alexander Petersson sollten beim Wiedersehen mit ihrem alten Arbeitgeber hoch motiviert sein. Und dass Marius Steinhauser meist zu Hochformen aufläuft, wenn es gegen seinen Heimats- und Herzensverein geht, ist nach all den Jahren weitläufig bekannt.

Was spricht also für die Rhein-Neckar Löwen? Es klingt kurios: Aber eben, dass kaum etwas für sie spricht.

Die Mannheimer stehen mit dem Rücken zur Wand, durchleben eine handballerisch schlechte Phase und befinden sich deshalb auch mental in einem Tief.

Zu verlieren gibt’s in diesem Jahr also überhaupt nichts. Das sonst schwierigste Auswärtsspiel der Saison ist plötzlich zum leichtesten geworden.

Denn: Gibt’s tatsächlich einen (oder sogar zwei) Punkte, wär’s in der momentanen Situation eine Sensation. Gibt’s keine, wäre auch niemand böse.

Das ist traurig, aber realistisch. Denn auf einem Level mit den Norddeutschen bewegen sich die Löwen nicht (mehr).