Von Tillmann Bauer

Mannheim. Dem Sicherheitsmann war kein Vorwurf zu machen. Er zeigte vollen Körpereinsatz, er sagte Sachen wie "Das dürfen Sie nicht!" oder "Bitte gehen Sie!" – und dennoch hatte er überhaupt keine Chance.

Die junge Dame, die sich weit nach Abpfiff in den Innenraum der SAP Arena geschlichen hatte, bekam, was sie wollte: ein Selfie mit Ljubomir Vranjes. Der Trainer der Rhein-Neckar Löwen grinste freundlich in die Kamera und nahm sich dann noch einige Minuten Zeit, um mit der RNZ über das Erlebte zu sprechen. Schließlich gab’s beim 29:29 (13:12)-Unentschieden im Bundesliga-Kracher gegen die SG Flensburg-Handewitt einige Themen zu bereden. "Emotional und kämpferisch habe ich wieder eine Entwicklung gesehen", sagte Vranjes nach dem Spiel gegen seinen Ex-Klub, für den er elf Jahre lang gearbeitet hat: "Das war ein Schritt nach vorne."

Tatsächlich war – im Vergleich zur letzten Niederlage gegen Berlin – eine Steigerung zu erkennen. Die Löwen (nun in der Tabelle mit 22:28-Punkten) haben es geschafft, unglaubliche 25 Würfe gegen SG-Schlussmann Kevin Möller zu vergeben (47 Prozent) und trotzdem 20 Sekunden vor dem Ende mit 29:28 zu führen.

Weil aber Flensburg ein Spitzenteam ist, machte Flensburg das, was Spitzenteams in Schlussphasen so machen: die SG behielt – trotz 5144 stehender Zuschauer – die Nerven. Der angeschlagene Weltklasse-Mittelmann Jim Gottfridsson konnte eigentlich kaum rund laufen, nahm sich aber schon drei Minuten vor dem Ende einen wichtigen Wurf und spielte dann im letzten Angriff den entscheidenden Pass auf Johannes Golla. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft traf mit der Schlusssirene zum 29:29-Ausgleich.

"Klar ist das ärgerlich", meinte Juri Knorr: "Aber der Punkt ist gar nicht so schlecht und auch verdient für beide Teams." Der Mittelmann musste (und durfte) viel im linken Rückraum spielen, weil Philipp Ahouansou mit Patellasehnen-Problemen nicht im Kader stand und Lukas Nilsson zwar in den ersten Minuten auflief, dann aber schnell in der Kabine mit Magenproblemen verschwand und nicht mehr auftauchte. Weil auch Jannik Kohlbacher mit Rückenschmerzen 60 Minuten nur auf der Bank sitzen konnte, teilten sich Ymir Örn Gislason und Kristjan Horzen am Kreis die Spielanteile.

Patrick Groetzki meinte: "Wenn man die ganzen Umstände in dieser Saison sieht, dann ist dieses Spiel ein richtig gutes Zeichen." So war’s schon im ersten Abschnitt ein munteres Hin und Her, bei dem vor allem die Torhüter auf sich aufmerksam machten. Während sich Möller zur Pause über 16 Paraden (57 Prozent) freute, zeigte Joel Birlehm im Löwen-Tor (6/35) ebenfalls eine ansprechende Leistung.

"Wir decken wieder sehr, sehr gut", fand Birlehm: "Was uns dann manchmal noch kaputt macht, sind die einfachen Fehler vorne, die man dann nicht mehr verteidigen kann." Damit meinte der Keeper, dass ein Ballverlust meist konsequent mit einem Gegenstoß-Tor bestraft wurde. SG-Linksaußen Hampus Wanne kam an diesem Abend auf elf Treffer, Rechtsaußen Marius Steinhauser auf vier.

Der Ex-Löwe, der in Rot aufgewachsen ist, früher für die HG Oftersheim/Schwetzingen spielte und nun schon vier Meistertitel auf dem Buckel hat, erfüllte an diesem Abend in der Heimat noch einige Selfie-Wünsche.

Eben genau wie Ljobomir Vranjes. Als der Löwen-Coach alle Fragen der Medienvertreter beantwortet hatte, musste er sich beeilen. Er wollte noch schnell zum Flensburger Mannschaftsbus.

Wir sind uns sicher: Zumindest für einen kurzen Plausch mit den ehemaligen Kollegen wird’s gereicht haben.

Löwen: Kirkelokke 3, Groetzki 5, Schmid 7/2, Knorr 5, Gislason 3, Helander 3, Horzen 1, Lagergren 2.

Flensburg: Golla 6, Wanne 11/3, Steinhauser 4, Mensah 3, Sögard 3, Mensing 1, Gottfridsson 1.

Strafminuten: Abutovic 2, Gislason 4 – Hald 2, Wanne 2.

Stenogramm: 2:2 (5.), 5:4 (10.), 6:8 (15.), 9:9 (20.), 11:10 (25.), 13:12 (Halbzeit), 17:16 (35.), 20:21 (40.), 23:23 (45.), 26:25 (50.), 27:26 (55.), 29:29 (Ende).

Zuschauer: 5144.