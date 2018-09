Von Eric Schmidt

Sinsheim. Dieses Stadion hat Welt-Niveau. Das Fußball-Länderspiel, das am Sonntagabend zwischen Deutschland und Peru steigt, ist nicht das erste in der Rhein-Neckar-Arena. Schon mehrfach gingen "Global Players" in Sinsheim auf Torejagd. Die RNZ blickt zurück.

29. Mai 2011: Es ist der Antrittsbesuch: Zum ersten Mal tritt die deutsche Nationalmannschaft zu einem Länderspiel in der Rhein-Neckar-Arena an. In einer Neuauflage des Spiels um Platz drei der WM 2010 in Südafrika schlägt die Elf von Jogi Löw Uruguay mit 2:1. Mario Gomez schießt das 1:0 (20.), André Schürrle erhöht mit seinem ersten Tor im DFB-Dress auf 2:0 (35.), ehe die "Urus" dank Walter Gargano auf 1:2 verkürzen (48.). 25.655 Schaulustige sehen einen unterhaltsamen Schlagabtausch, der "kicker" benotet die Partie mit einer 2,5.

26. Juni 2011: Der Damen-Besuch ist da. Mit dem Spiel Nigeria - Frankreich in Sinsheim wird die Frauenfußball-WM 2011 eröffnet. Marie-Laure Délie ist es, die in der ausverkauften Rhein-Neckar-Arena das Goldene Tor erzielt (56.) - und damit den ersten Treffer des Turniers. "Jetzt können wir sagen: Wir haben Geschichte geschrieben", sagt Ronny Zimmermann, der Präsident des Badischen Fußbllverbands, und freut sich über das Lob, das die EM-Stadt Sinsheim erhält: "Mir haben die Leute per SMS geschrieben: Ihr seid super in Sinsheim."

2. Juli 2011: Amerikanischer Feiertag im Kraichgau: Mit dem 3:0-Triumph gegen Kolumbien erobern die US-Girls bei der Frauenfußball-WM die Herzen der Fans. Sinsheim ist "wie Little Boston, eine amerikanische Kleinkolonie", schreibt die lokale Presse. Auch Hansi Flick, der damalige Co-Trainer der deutschen Herren-Nationalmannschaft, ist begeistert: "Die Amerikanerinnen sind physisch sehr stark, taktisch sehr stark. Es ist eine tolle Einheit."

5. Juli 2011: Endstation Sinsheim: Mexikanische Fußballfrauen haben nicht die allerbesten Erinnerungen an die Kraichgau-Metropole. Mit dem 2:2 im letzten Spiel der Gruppe B gegen Neuseeland ist das WM-Aus besiegelt - die Elf von Trainer Leonardo Cuellar sagt "Adios". Mittelfeldspielerin Guadalupe Worbis geht mit Tränen in den Augen vom Platz.

16. Juli 2011: Das erste Spiel in Sinsheim, das letzte Spiel in Sinsheim: Für die französischen Fußballfrauen verläuft die WM in Deutschland wie ein französischer Kreisverkehr. Im kleinen Finale um Platz drei muss sich die Elf von Bruno Bini mit 1:2 Schweden geschlagen geben.

24. Juli 2016: Jetzt ist Sinsheim sogar Finalort. Vor 25.000 Zuschauern steigt in der Rhein-Neckar-Arena das Endspiel der U19-EM. Dabei schlägt Frankreich Italien souverän mit 4:0 (2:0).