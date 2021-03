Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Vom Mitarbeiter des Gemeindeblattes der Kirchengemeinde Sankt Lamberti in Gladbeck zu einem renommierten, aber auch polarisierenden Fernseh-Journalisten war es ein langer und spannender Weg. Die RNZ sprach mit Sky-Reporter Jörg Dahlmann (62) über die Erfahrungen mit Größen wie Louis van Gaal, Otto Rehhagel und Uli Hoeneß. Über Shitstorms in sozialen Medien, die Chancen des SV Sandhausen im Abstiegskampf und warum die TSG Hoffenheim schuld daran ist, dass sein Bart jetzt ab ist.

Jörg Dahlmann, mit Ihnen verabschiedet sich am Saisonende eine Reporter-Legende. Die einen haben ihre emotionalen, witzigen Kommentare geschätzt, andere empfahlen die Stummschalttaste der Fernbedienung.

Als ich zu Sky wechselte, haben mir die damaligen Chefs gesagt: Jörg, du bist ein bunter Vogel. Ein bisschen verrückt. Ändere dich auf keinen Fall. Ich weiß auch nicht, ob man sich in meinem Alter noch verbiegen kann und sollte.

Fußball ist nicht zuletzt Unterhaltung.

Natürlich, aber die Information darf nicht zu kurz kommen. Wenn ich mich auf ein Spiel vorbereite, bin ich eineinhalb Tage beschäftigt. Dann kann ich den Zuschauern aber auch sagen, dass der Sandhäuser Alexander Esswein bei seinem Strafstoßtor gegen Osnabrück erst den dritten Elfmeter in seiner langen Karriere geschossen hat. In der Jugend des 1. FC Kaiserslautern hat er versemmelt, später für den VfL Wolfsburg II getroffen.

Mit Ihrer Meinung halten Sie nicht hinterm Berg. Am Sonntag haben Sie Partei für Uwe Koschinat ergriffen.

Weil er ein außergewöhnlicher Trainer ist. Es gibt wenige, die Fußball so gut erklären können. Ich hätte ihn an Sandhäuser Stelle nicht so früh entlassen. Ich glaube, er hätte die Kurve gekriegt.

Nicht mit allen Fußballlehrern haben Sie gute Erfahrungen gemacht.

Muss ich auch nicht. Als Fernsehjournalist arbeite ich im Auftrag der Zuschauer, eine gute Berichterstattung ist wichtiger als das Wohlwollen der Verantwortlichen. In einem Interview sprach ich den damaligen Bayern-Trainer Louis van Gaal auf einen Konflikt mit Uli Hoeneß an. Gaal war sauer. Die Bayern haben mich für einige Spiele gesperrt. Hoeneß rief mich an und bescheinigte mir, dass ich nur meinen Job gemacht habe und wir nicht in Russland seien.

Für die Berichterstattung über einen anderen prominenten Trainer sind Sie mit dem Deutschen Journalisten-Preis ausgezeichnet worden.

Im September 1998 hat Otto Rehhagel als Trainer des 1. FC Kaiserslautern im Spiel gegen den VfL Bochum unerlaubterweise einen vierten Nicht-Europäer eingewechselt. Ich habe in meinem Beitrag kurz entschlossen alle Spielszenen weggelassen und zwölf Minuten lang nur die Reaktionen von Rehhagel gezeigt. Dazu gehörte Mut.

Als Live-Reporter bewegt man sich auf dünnem Eis?

Mit den sozialen Medien haben die Reaktionen an Wucht zugenommen. Ständig besteht die Gefahr eines Shitstorms.

Wie kürzlich, als Sie sagten, dass Sie sich für eine Kuschel-Nacht mit der Schauspielerin Simone Thomalla – sie ist mit dem Berliner Torwart Loris Karius zusammen – auch auf die Ersatzbank setzen würden.

Das war nicht sexistisch gemeint. Frau Thomalla hat es auch nicht so aufgefasst. Sie hat sich darüber amüsiert. Übrigens, in den sozialen Medien folgt häufig der ersten Welle totaler Ablehnung eine zweite der Zustimmung.

Sind Sie selbstkritisch?

Selbstverständlich. Ein Beispiel: Sandhausen war beim 0:4 in Hamburg eine Stunde besser. Als sich das Spiel drehte, habe ich zu spät die Kurve gekriegt. Die HSV-Fans waren sauer. Zu Recht.

Das heißt, Sie wollen sich nicht als Fan des SV Sandhausen outen?

Ich bin neutral. Aber der SV Sandhausen ist schon lange keine graue Maus mehr. Dennis Diekmeier und Tim Kister sind tolle Typen. Wie Tim und seine Frau Yvonne auf Instagram ihre Follower an der Schwangerschaft mit dem dritten Kind teilhaben lassen, finde ich gut.

Dafür gibt es leider keine Punkte im Abstiegskampf? Wird sich neben Jörg Dahlmann auch der SV Sandhausen aus der Zweiten Liga verabschieden?

Nein. Von den Mannschaften im unteren Tabellendrittel spielen die Sandhäuser den besten Fußball. Ich traue dem erfahrenen und sympathischen Trainer Gerhard Kleppinger zu, die zehnte Spielzeit in der Zweiten Liga zu sichern.

Wo werden wir Jörg Dahlmann erleben? Mit Rauschebart im Großvaterstuhl?

Nein, dafür liebe ich den Fußball zu sehr, macht mir die Arbeit immer noch irre Spaß. Ich sondiere gerade die Möglichkeiten. Der Bart ist übrigens ab. Daran ist die TSG Hoffenheim schuld wegen des 0:4 Anfang Januar auf Schalke. Ich habe mich seit der Schalker 0:3-Derby-Niederlage im November in Dortmund nicht rasiert – genau 77 Tage lang.