Von Roland Kern

Heidelberg. Er war eine Klasse für sich: Lovestoned, ein zehnjähriger Westfalenwallach, macht sich auf den Weg, zum stärksten Dressurpferd der Kurpfalz zu werden. Der schicke Fuchs siegte gestern mit seiner Ausbilderin und Reiterin Carolyn Wittenborn aus Ketsch in der S-Dressur von Heidelberg-Kirchheim mit großem Abstand. Fast 70 Prozent der Punkte vergaben die drei Richterinnen insgesamt für einen mit Glanzpunkten gespickten Ritt im Dressurviereck der Kirchheimer Halle. Die Konkurrenz blieb fast vier Prozent zurück - da lag ein ganzer Ozean an Punkten dazwischen.

Mit dem Westfalen, den sie seit drei Jahren unter dem Sattel hat, peilt die Berufsreiterin ein Comeback auch im großen Viereck an. Es ist noch nicht allzu lange her, dass Carolyn Wittenborn erst mit dem Rappen Airwin und dann mit dem braunen Mozart in der Region Seriensiegerin war. In dieser Zeit bekam die Tochter des Nordbaden-Regionaltrainers Udo Wittenborn auch ihr Goldenes Reitabzeichen verliehen. Ein paar Jahre fehlten dann die besonderen Pferde, die jeder Reiter für die S-Klasse braucht. Lovestoned hat sie sich nun sorgfältig aufgebaut. Im vergangenen Jahr sammelte der Wallach die ersten beiden S-Siege. In der Form von Kirchheim gehört das Paar zur Landesspitze dieser Klasse.

Carolyn Wittenborn ist seit Kurzem auch für das Training der Dressurpferde des pfälzischen Stalles Fohlenhof der Familie Heicke zuständig; dort waren auch schon Spitzenprofis wie Oliver Luze und Olympiareiterin Dorothee Schneider im Sattel: Gute Aussichten also für sie in der Saison 2018.

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, das der Sieg auch deshalb so überlegen ausfiel, weil eine der drei Wertungsrichterinnen, Ursula Pleines aus Hessen, einen schlechten Tag hatte. Sie vergab für den Ritt der württembergischen Dressurausbilderin Andrea Dlugos auf ihrer Fidenzia zur Verwunderung aller Betrachter nur 61,2 Prozent der Punkte - das bedeutete Rang 18. Ihre Kolleginnen sahen das Paar mit 68,5 und 70,5 Prozent aber auf Rang zwei und eins. Am Ende reichte es unterm Strich für Platz zwei - aber eben mit riesigem Abstand. Andrea Dlugos platzierte ihren Flair noch auf Rang drei. Sie war sichtlich enttäuscht über das seltsame Richterurteil.

Jerome Schaack, Dressurausbilder aus Zeutern, belegte mit dem schönen Rapphengst Saint Cloud (der eigentlich eine lupenreine Springpferdeabstammung in den Papieren stehen hat) Rang vier vor der Heidelberger Lokalmatadorin Julia Machat auf Faiano: Auch hier versalzte die hessische Richterin die Suppe, wertete den Ritt auf Rang zwölf, während die anderen Jurorinnen das Paar auf Rang drei gesehen hatten. Sechste wurde Vorjahressiegerin Kerstin Fuchs auf ihrem mächtigen Hennessy.

Im Heuauerweg machten die Dressurreiter gestern den Anfang. Vereinschef Wolfgang Kocher freut sich jetzt auf die Springreiter, die am Freitag ins nächste Turnierwochenende starten. Die Besetzung ist stark: Sogar die beiden Weltcup-Reiter Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen und Niklas Krieg aus Villingen werden starten. Dazu kommen die ehemaligen Hessenmeister Bernd Herbert und Karim Eisenhofer aus Viernheim, der starke Schwabe Markus Kölz und die fliegenden Amazonen aus dem internationalen Stall Gugler im hessischen Pfungstadt.

Am Samstag und Sonntag findet jeweils um 15.30 Uhr ein S-Springen statt, sonntags wird der Großen Preis von Heidelberg-Kirchheim in einem Stechen entschieden.