Zuzenhausen/Walldorf. (rodi/bz) Die Runde kann beginnen denn die Generalprobe endete für den SV Waldhof mit einem 3:1-Sieg bei der Hoffenheimer U 23. Vor der Pause trafen für Waldhof Maurice Deville (23.), Timo Kern per Foulelfmeter (31.) und Marcel Seegert (39.), nach dem Seitenwechsel verkürzte Johannes Bender auf 1:3 für Hoffenheim (47.). "Es war noch einmal ein super Test gegen einen Gegner, der uns ja immer fordert. Wir haben das Spiel vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut verlagert, in der zweiten hat Hoffenheim zugelegt, aber insgesamt haben wir sehr gut gespielt", strahlte SVW-Trainer Bernhard Trares, den nur die frühe verletzungsbedingte Auswechslung von Jannik Sommer störte. Eine längere Fehlzeit befürchtet er aber nicht.

Gute Kunde gab es von Waldhofs Sportlichem Leiter Jochen Kientz bereits vor dieser Partie, denn mit Dorian Diring hat ein Leistungsträger seinen Vertrag um zwei Jahre bis 30. Juni 2021 verlängert. Er gilt sowohl für die Regionalliga als auch die 3. Liga. Der Elsässer kam im Sommer 2017 vom Halleschen FC und bestritt in dieser Saison bislang alle 20 Partien. Insgesamt erzielte er acht Tore. Derzeit kuriert er einen im Trainingslager erlittenen Kapselriss aus.

Vor dem ersten Spiel im neuen Jahr am Samstag gegen den FSV Frankfurt richten sich die Blicke am Mittwoch aber erst einmal Richtung Frankfurter Landgericht. Dort wird die Klage des SVW gegen das DFB-Urteil nach dem Skandalspiel in der Aufstiegsrelegation gegen KFC Uerdingen, das u. a. den Abzug von drei Punkten beinhaltete, verhandelt. Im Lager der Kurpfälzer gibt man sich optimistisch, dass das Gericht das DFB-Urteil aufgrund von Formfehlern einkassiert. Ob am Mittwoch aber bereits ein Urteil verkündet wird, ist unsicher.

Für das Halbfinale des Badischen Pokals am 27. März beim FC Nöttingen hat Waldhof nun den Vorverkauf gestartet. Karten können ab sofort im Ticketshop auf der Geschäftsstelle des SVW erworben werden.

TSG Hoffenheim U 23 - SV Waldhof 1:3. Schiedsrichter: Reitermayer (Karlsruhe); Tore: 0:1 Deville (23.), 0:2 Kern (31., Foulelfmeter), 0:3 Seegert (39.), 1:3 Bender (47.)

Zweifacher Walldorfer Torschütze beim Erfolg über Gartenstadt war Erik Wekesser (blaues Trikot). Fotos: vaf/Pfeifer

Gewonnen, zu Null gespielt, keine Verletzungen - der Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf hat sein letztes Testspiel vor dem Start in die Restrückrunde gegen den VfB Gartenstadt erfolgreich bestritten.

Die Tore beim ungefährdeten 3:0 gegen den Verbandsligisten aus Mannheim steuerten Andreas Schön (24.) sowie zwei Mal Erik Wekesser (45./74.) bei. "Wir hätten noch zwei, drei Tore mehr machen können und müssen", sah FCA-Trainer Matthias Born viele liegengelassene Möglichkeiten.

Die Verletzten Tim Grupp und Niklas Horn steigen heute wieder ins Mannschaftstraining ein. Bis morgen hofft Matthias Born auf die Rückkehr von Innenverteidiger Tabe Nyenty, der sich vergangene Woche eine Erkältung zugezogen hat.

Das erste Punktspiel bestreiten die Astorstädter am kommenden Samstag um 14 Uhr beim FC Homburg.

FCA Walldorf - VfB Gartenstadt 3:0. Schiedsrichter: Vincent Becker (Bliesransbach). Tore: 1:0 Schön (24.), Wekesser (45.), Wekesser (74.).