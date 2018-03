Heidelberg. (rodi/miwi) Das Gastspiel des SV Waldhof beim Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken am Ostersamstag um 15 Uhr bildet für den SVW in der Fußball-Regionalliga den Auftakt mehrerer Topspiele. In den kommenden Wochen entscheidet sich, ob man zum dritten Mal in Serie die Qualifikation für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga erreicht.

"Saarbrücken ist ein Gegner, bei dem man mehr als bei anderen Teams natürlich auch auf dessen Stärken achten muss, aber wir haben auch unseren eigenen Stil, mit dem wir dort bestehen wollen", ist Trainer Bernhard Trares dennoch nicht bange. "Wir müssen defensiv vernünftig arbeiten. Zu den Stärken des FC Saarbrücken gehört, schnell in die Tiefe zu spielen. Darauf werden wir uns einstellen", hat er sich bereits einen Matchplan zurechtgelegt. Ein Waldhof-Sieg wäre wichtig, um im Fernduell mit den Offenbacher Kickers und dem SC Freiburg II im Kampf um den zweiten Tabellenplatz nicht an Boden zu verlieren.

In jedem Fall umbauen muss Trares seine Viererkette. Kevin Conrad wird aufgrund seiner Zahnverletzung zwei bis drei Wochen fehlen, auch der Einsatz von Kapitän Hassan Amin ist aufgrund von Adduktorenproblemen noch unsicher. Der FCS hat mit Toptorjäger Patrick Schmidt und Mario Kehl-Gomez ebenfalls prominente Ausfälle zu beklagen.

Die mangelnde Konstanz bleibt die Konstante bei der U 23 der TSG Hoffenheim. Nach dem verdienten 0:2 beim FSV Frankfurt unter der Woche geht es für das Team von Marco Wildersinn am Ostersonntag um 14 Uhr darum, wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Gegen den VfR Wormatia Worms stehen die Chancen dazu recht gut, denn Wildersinn stehen wieder mehr personelle Alternative zur Verfügung.

Die Junioren-Nationalspieler sind nach Einsätzen in ihren jeweiligen Mannschaften wieder nach Hoffenheim zurückgekehrt. Wer von ihnen in der Regionalliga zum Einsatz kommt, wird sich aber erst kurzfristig und in Absprache mit der Profiabteilung entscheiden.