Von Michael Wilkening

Mannheim. Die Spielfläche im Carl-Benz-Stadion sieht langsam wie ein Rasen aus und der SV Waldhof gewinnt weiterhin: Die Großwetterlage bei den Mannheimern ist heiter und durch das gestrige 2:0 (0:0) gegen Eintracht Stadtallendorf kam eine gute Nachricht hinzu. Am siebten Spieltag eroberten die Waldhöfer den ersten Tabellenplatz und wollen im besten Fall bis zum letzten Spieltag ganz oben bleiben.

Bernhard Trares hat seit seinem Amtsantritt Anfang des Jahres viel aus seiner Mannschaft herausgeholt - ganz offensichtlich ist der frühere Profi ein guter Trainer. Die Partie gegen Stadtallendorf unterstrich das, denn Trares erwies sich als Kenner des Kontrahenten. Im Vorfeld der Begegnung hatte er nicht nur seine Spieler, sondern auch die Öffentlichkeit darauf vorbereitet, dass es vermutlich ein Geduldspiel sein würde, den gut und intelligent verteidigenden Gegner auszuhebeln. "Ich wusste, wie gut sie das machen", sagte der Waldhof-Coach gestern nach dem Match.

Trares hatte trotzdem gute Laune, denn sein Team meisterte die Aufgabe, geduldig auf die eigenen Chancen zu warten, mit Bravour. Knapp eine Stunde lang ließ es die Eintracht-Akteure viel laufen und als diese müder wurden, machten die Mannheimer den Erfolg mit einem Doppelschlag perfekt. Zunächst wurde Jannik Sommer nach einem Ballgewinn im Strafraum gefoult und verwandelte den anschließenden Elfmeter in der 63. Minute souverän zur 1:0-Führung. Kaum 60 Sekunden später eroberte Gianluca Korte den Ball und bediente mit einem schlauen Zuspiel Dorian Diring, dessen Flachschuss aus zwölf Metern zum 2:0 ins Tor rauschte (64.). In der Schlussphase hätte der Erfolg noch höher ausfallen können.

"Wir haben gewusst, dass es lange dauern kann", sagte Korte, der zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit in der Startformation stand und seine Nominierung mit dem Pass vor dem zweiten Treffer rechtfertigte. Torjäger Valmir Sulejmani (fünf Saisontore) stand zwar im Kader, wurde wegen Rückenproblemen aber geschont.

Zwei Schrecksekunden hatte es in der ersten Halbzeit für die Blau-Schwarzen gegeben, wobei beide glimpflich endeten. Zunächst musste Michael Schultz ausgewechselt werden, doch die ersten Befürchtungen einer schweren Knie-Verletzung erhärteten sich nicht. "Er hatte einen eingeklemmten Nerv", sagte Team-Arzt Konstantinos Cafaltzis - am kommenden Wochenende sollte der Innenverteidiger wieder einsatzbereit sein. Den Spielverlauf hätten die Stadtallendorfer in der 42. Minute beinahe auf den Kopf gestellt, doch Mihovil Geljic schoss den Ball freistehend aus zehn Metern neben das Tor.

Drei Punkte liegen die Waldhöfer jetzt vor dem FC Homburg, der TSV Steinbach liegt vier Zähler zurück. Es sieht gut aus für den SVW. Doch gestern versicherten alle Beteiligten, diesem Zwischenstand keine große Bedeutung beizumessen. Natürlich sei es schön, vorne zu liegen, sagte Kapitän Kevin Conrad, fügte aber pflichtbewusst an: "Die Tabelle lassen wir grundsätzlich außer Acht."

Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Schultz (33. Mirko Schuster), Conrad, Celik - Diring, Marco Schuster, Kern, Sommer (79. Hofrath) - Gianluca Korte (74. Weißenfels), Deville.

Stadtallendorf: Vincek - Döringer, Vier, Vidakovics, Dinler - Wolf (81. Heuser), Baltic, Abdul, Vogt - Geljic (70. Appel), Zildzovic (76. Solac).

Zuschauer: 4291; Schiedsrichter: Erbst (Gerlingen); Tore: 1:0 Sommer (63., Foulelfmeter), 2:0 Diring (64.).