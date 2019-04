Von Ronny Ding

Offenbach. Erst schaute er auf das Ergebnis des härtesten Verfolgers 1.FC Saarbrücken (3:4 gegen Elversberg), dann fragte Waldhofs Sportlicher Leiter Jochen Kientz: "Dann haben wir jetzt 18 Punkte Vorsprung und sind durch, oder?" Ja, Waldhof ist durch. Die 3. Liga kann sich auf ein neues Mitglied freuen, denn seit der Insolvenz und dem Absturz in die Oberliga 2003 spielte der SVW durchgängig viertklassig.

Meisterschaft und Aufstieg perfekt machten die Blauschwarzen mit einem 4:0 (3:0)-Auswärtssieg auf dem Bieberer Berg bei Kickers Offenbach. Feierwochen also beim SV Waldhof. Am Donnerstag wurde der Verein 112 Jahre alt, am Samstag beschenkte die Mannschaft den Club mit einer drittligareifen Vorstellung.

Nach drei gescheiterten Anläufen in den Relegationsspielen machte ausgerechnet die Übergangsreform des DFB, durch die der Meister der Regionalliga Südwest automatisch aufsteigt, nun den Weg für die Mannheimer frei.

Zwar wäre nach dem aktuellen Tabellenstand mit 15 Punkten Vorsprung bei fünf ausstehenden Spielen zumindest rechnerisch noch ein Scheitern möglich. Doch nach der erfolgreichen Klage des SV Waldhof gegen eine vom DFB verhängte Strafe können den Mannheimern, die eine Zwangsvollstreckung des Urteils beantragt haben, drei abgezogene Punkte sofort zugesprochen werden. Hierfür müssen die Mannheimer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000 Euro für künftige Gerichtskosten hinterlegen. Sobald das Geld eingegangen ist, ist dem SV Waldhof der Aufstieg mit dann 18 Punkten Vorsprung nicht mehr zu nehmen. "Am Samstag machen wir es auch formal perfekt", kündigte Mittelfeldspieler Marco Schuster bereits an, den fehlenden Punkt gegen Wormatia Worms auf sportlicher Ebene einzufahren.

Hintergrund Der Waldhof-Trainer im Kurz-Interview Bernhard Trares, darf die Mannschaft heute feiern? Natürlich. Das war heute ein Derbysieg mit einer unglaublichen Leistung. Ich bin stolz auf jeden einzelnen Spieler. Das hervorragende Ergebnis der Saison zeigt die Arbeit von uns allen. Ihr Vertrag läuft am Saisonende aus. Wann werden [+] Lesen Sie mehr Der Waldhof-Trainer im Kurz-Interview Bernhard Trares, darf die Mannschaft heute feiern? Natürlich. Das war heute ein Derbysieg mit einer unglaublichen Leistung. Ich bin stolz auf jeden einzelnen Spieler. Das hervorragende Ergebnis der Saison zeigt die Arbeit von uns allen. Ihr Vertrag läuft am Saisonende aus. Wann werden Sie verlängern? Wir werden das Thema in den nächsten Tagen angehen. Ich will unbedingt bleiben und bin stolz, hier Trainer zu sein. Wir sind ja auch schon gemeinsam bei der Planung der Mannschaft für die nächste Saison. Klar ist, bei einem Scheitern wäre ich nicht ein weiteres Jahr in der Regionalliga geblieben. Da hätte die Mannschaft vielleicht einen frischen Kopf gebraucht. Es gab für mich nur eine Ausrichtung vor diesem Jahr und die hieß Meisterschaft. Wie sind Ihre personellen Vorstellungen für die neue Spielzeit? Wir wollen nicht so viel in Quantität investieren, Qualität geht vor. Heute hätte ich von der Startelf - abgesehen von Verletzungen - keinen Spieler unbedingt auswechseln müssen, im Kader wird sich größenmäßig und auch vom Gesicht her nicht so viel ändern. rodi

Die Saisonbilanz der Waldhof-Buben liest sich schon vor den letzten fünf Spieltagen eindrucksvoll. Auswärts ungeschlagen fuhr das Team von Trainer Bernhard Trares in 14 von 15 Spielen die volle Punktzahl ein. Den SV Waldhof trennten vom Rest der Liga in dieser Saison teilweise Welten. Mit 80 Toren stellen die Blauschwarzen die stärkste Offensive und mit 30 Gegentoren hinter dem FC Homburg die zweitbeste Defensive. In der Rückrunde hat bislang nur Hoffenheims Zweite mit einem Remis gegen Waldhof gepunktet. Mit Toptorjäger Valmir Sulejmani, dessen Verbleib trotz eines laufenden Vertrages nicht sicher ist, führt ein Waldhöfer die Torschützenliste mit 17 Treffern an.

Bei den Heimspielen zog das Zuschauerinteresse spürbar an, beim Gastspiel in Offenbach begleiteten rund 4000 Anhänger ihren Verein zum Hochrisikospiel. Im Livestream des SVW fieberten weitere 7500 mit. "So viele hatten wir bei einem Samstagsspiel noch nie", stellte Reporter Markus Christen fest.

Das Führungstor von Gianluca Korte (14.) war für Schuster "unser Dosenöffner". Als Marco Meyerhöfer zum 2:0 nachlegte (29.), erlahmte der Widerstand der Kickers zusehends. Bei Schusters 3:0 (45.) fälschte Offenbachs Innenverteidiger Lucas Albrecht den Ball noch unhaltbar ab (45.). "In Offenbach mit 3:0 in die Kabine zu gehen, ist einfach nur Wahnsinn", meinte Torschütze Meyerhöfer hinterher. Als Zugabe kam nach der Pause das Solo von Timo Kern, der die Gegenspieler reihenweise vernaschte und mit seinem von der Torlinie zurückgelegten Ball das Eigentor von Albrecht zum 4:0 erzwang (63.).

Trares ballte nach dem Schlusspfiff vor den Fanblöcken die Faust. Marcel Seegert, im Januar von Kientz und Trares verpflichtet, feierte mit seinen Teamkollegen den Kantersieg: "Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich bin überglücklich, dass wir auch diesen Stein aus dem Weg geräumt haben." Mit ein oder zwei Bier wollte er am Abend den Erfolg begießen. Es können auch mehr geworden sein, denn Trares gab zwei Tage trainingsfrei.

Kickers Offenbach: Endres - Lovric, Albrecht, Kirchhoff, Scheffler (46. Ferukoski) - Marx, Sawada, Garic, Firat - Vetter (65. Hirst), Reinhard

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Conrad (35. Schultz), Seegert, Celik - Ma.Schuster, Kern - Deville, G. Korte (85. Hirsch), Diring (77. R. Korte) - Sulejmani

Schiedsrichter: Osmanagic (Stuttgart); Zuschauer: 10.701 ; Tore: 0:1 G. Korte (15.), 0:2 Meyerhöfer (29.), 0:3 Ma. Schuster (45.), 0:4 Albrecht (63., Eigentor)