Von Christopher Benz

Walldorf. Vorgenommen hatten sie sich einiges, die Regionalliga-Fußballer des FC-Astoria Walldorf. Doch nach gerade einmal 23 Sekunden folgte am Samstag die "kalte Dusche" gegen den 1. Saarbrücken. Das 0:1 von Gillian Jurcher war nur der erste von vielen Nackenschlägen bei der 3:6-Pleite. "Das ist natürlich unglaublich blöd so früh in Rückstand zu geraten", sagte Niklas Horn. Der defensive Mittelfeldspieler hat sich am Mittwoch im Pokal eine Muskelverletzung zugezogen. Am Montag steht die MRT-Untersuchung an. "Jetzt zuschauen zu müssen, das tut sehr weh", fieberte Horn von der Tribüne aus mit.

Saarbrücken spielte in den ersten zehn Minuten ein extrem offensives Pressing, setzte die Gastgeber permanent unter Stress. Als bewährtes Mittel dagegen setzte der FCA auf lange Bälle, befreite sich so aus der Umklammerung und durfte plötzlich jubeln. Nicolai Groß scheiterte an Batz, doch Tim Grupp verwertete den Abpraller zum 1:1 (9.). Es war das erste Heim-Tor seit dem 25. August.

Keine zehn Minuten später zeigte das Schicksal den Gastgebern wieder seine hässliche Fratze. Jurchers Schuss aus 20 Metern segelte unhaltbar, weil abgefälscht, zum 1:2 ins Tor (20.). Da die Saarländer neben Jurcher mit Sebastian Jacob nach 45 Minuten einen zweiten Doppelpacker in ihren Reihen hatten, ging es mit einem 1:4 in die Kabinen. Der Stürmer stand zwei Mal goldrichtig (24./45.).

Im zweiten Abschnitt machten die Gäste nicht mehr als nötig. Christopher Hellmann verkürzte (48.), hatte dabei aber Glück, denn sein von Batz abgewehrter Strafstoß fiel ihm wieder direkt vor die Füße. Beinahe hätte Kiermeier zum 3:4 verkürzt (57.). Dennoch hatte man das Gefühl, dass Saarbrücken bei Bedarf einen Gang hochschalten könnte. Tobias Jänicke bestätigte diesen Eindruck mit seinem 2:5 (70.). Weitere schlampig zu Ende gespielte Konter vermasselten ein Saarbrücker Schützenfest. Erik Wekessers Foulelfmeter (76.) sorgte auf der anderen Seite für etwas Ergebniskosmetik, ehe Eisele mit dem Schlusspfiff das halbe Dutzend zum 3:6-Endstand vollmachte.

"Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie wir uns aufgerappelt haben", sagte FCA-Trainer Matthias Born, "ich glaube auch, dass das 3:6 nicht ganz den Spielverlauf widerspiegelt." Der Präsident Willi Kempf machte zu großen Druck für die Pleite verantwortlich. "Wir haben uns unheimlich viel vorgenommen, müssen jetzt eben die Hoffnung in das nächste Spiel mitnehmen, denn wir können uns nur noch verbessern", übte sich Kempf in Zweckoptimismus, der angesichts des Sturzes auf den letzten Tabellenplatz keinerlei Spekulationen für etwaige Konsequenzen aufkommen lässt, "wir machen definitiv keine Kurzschlusshandlungen."

Walldorf: Rennar - Kiermeier, Nyenty, Pellowski, Hofmann (63. Schaffer) - Hellmann (78. Schön), Grupp, Kranitz, Fahrenholz - Wekesser, Groß (72. Batke).

Saarbrücken: Batz - Wenninger (60. Mendy), Kehl-Gomez, Zellner, M. Müller - Jänicke, Holz, Zeitz, Jurcher (67. Vunguidica) - Eisele, Jacob (73. Carl).

Schiedsrichter: Timo Wlodarczak (Weiterod).

Zuschauer: 988.

Tore: 0:1 Jurcher (1.), 1:1 Grupp (9.), 2:1 Jurcher (20.), 3:1 Jacob (24.), 4:1 Jacob (45.), 2:4 Hellmann (48.), 2:5 Jänicke (70.), 3:5 Wekesser (76./FE), 3:6 Eisele (90.+2).

Besonderes Vorkommnis: Hellmann scheitert per Foulelfmeter an Batz (48.).