Saarbrücken. (mm) Am sechsten Spieltag der Regionalliga Südwest musste der FC-Astoria Walldorf erstmals als Verlierer den Platz verlassen. Beim 1. FC Saarbrücken zog die Mannschaft von Matthias Born mit 1:3 (1:1) den Kürzeren. Dabei erzielte man nach einer couragierten Leistung in der 37. Minute das erste Tor des Spiels, auf Zuspiel von Christoph Becker traf André Becker mit seinem siebten Saisontreffer zur 1:0-Führung. Die Walldorfer Führung hielt nur vier Minuten, dann glichen die Hausherren durch Markus Mendler aus (41.). Mit viel Schwung begann Saarbrücken nach der Pause und Fanol Perdedaj köpfte das 2:1 (48.). In der Folge hielt FCA-Torhüter Kristof seine Mannschaft mit starken Abwehraktionen in der Partie.

In der Schlussphase ergaben sich für die Gastgeber Konterräume, die sie in der 79. Minute ausnutzten. Auf Zuspiel von Kianz Froese markierte Sebastian Jacob den 3:1-Endstand. "Es war ein verdienter Sieg für Saarbrücken, sie hatten das Chancenplus, mehr Ballbesitz und waren uns meistens überlegen", zeigte sich Born als fairer Verlierer.

1. FC Saarbrücken: Batz - Barylla, Schorch, Uaferro, Müller, Jänicke - Zeitz (85. Golley), Perdedaj, Mendler (70. Froese) - Jurcher, Jacob (80. Eisele).

FCA Walldorf: Kristof - C. Becker, Nyenty, Müller (49. Stellwagen), Goß - Hillenbrand, Schön, Gouras (78. Sahin), Groß (60. Marton) - A. Becker, Burgio.

Schiedsrichter: Herbert (Elters); Zuschauer: 3.67; Tore: 0:1 (37.) A. Becker, 1:1 (41.) Mendler, 2:1 (48.) Perdedaj, 3:1 (79.) Jacob.