Koblenz. (mm) Der FC-Astoria Walldorf ist optimal in die neue Saison gestartet, beim Aufsteiger TuS Rot-Weiß Koblenz siegte die Mannschaft von Cheftrainer Matthias Born auch in der Höhe verdient mit 4:1 (1:0)-Toren. Dabei wäre der Dreier beinahe in Gefahr geraten, als die Gastgeber in der 70. Minute den zwischenzeitlichen und äußerst schmeichelhaften 1:1-Ausgleich durch Alen Muharemi erzielten.

Es schien, als würde sich die mangelhafte Walldorfer Chancenverwertung vor dem Koblenzer Gegentreffer rächen, doch der FCA zeigte die perfekte Reaktion und ging fast im direkten Gegenzug durch André Becker erneut in Führung (76.). Kurz darauf machte Becker mit seinem dritten Treffer den Deckel auf die Partie (79.). Er war es nämlich auch, der auf Zuspiel von Andreas Schön Mitte der ersten Halbzeit den Walldorfer Führungstreffer erzielte (24.).

Die Hausherren entfachten lediglich durch Standardsituationen Torgefahr, aus dem Spiel heraus war Walldorf stets überlegen und verpasste kurz vor der Pause durch Becker eine noch höhere Pausenführung (42.). Zwei Neuzugänge standen in Borns Startelf, im Tor debütierte der 19-jährige Nicolas Kristof, er kam von der U23 des SV Sandhausen. Auf der rechten Abwehrseite begann Christoph Becker, der im Sommer vom Ligakonkurrenten FSV Frankfurt in die Astorstadt wechselte. Beide machten ihre Sache sehr gut.

Für den 4:1-Endstand sorgte der kurz zuvor eingewechselte Luca Stellwagen, der einen Fauxpas des Koblenzer Schlussmannes Bibleka eiskalt ausnutzte (85.). Born sagte auf der anschließenden Pressekonferenz: "Wir sind happy über den Auswärtssieg zum Auftakt, es gibt sicher leichtere Aufgaben, als bei einem euphorischen Aufsteiger in die Saison zu starten. Das Ergebnis ist deutlicher ausgefallen, als das Spiel wirklich war."

Im ersten Heimspiel der Saison erwartet der FCA am nächsten Samstag um 14 Uhr den FSV Frankfurt im Dietmar-Hopp-Sportpark.

Koblenz: Bibleka - Masala, Meinert, Krämer, Baltic - Baloki (77. Fritsch), Hannappel (67. König), Miles, Stojanovic (81. Ahlbach) - Muharemi, Arndt.

Walldorf: Kristof - Goß, Nyenty, Müller, C. Becker - Hillenbrand, Sahin, Fahrenholz (80. Stellwagen), Gouras, Schön (77. Nag) - A. Becker (86. Antlitz)

Tore: 0:1 (24.) A. Becker, 1:1 (70.) Muharemi, 1:2 (76.) A. Becker, 1:3 (79.) A. Becker, 1:4 (85.) Stellwagen

Schiedsrichter: Katrin Rafalski (Baunatal)

Zuschauer: 492