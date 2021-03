Stuttgart/Walldorf. (bz) Aus Walldorfer Sicht kam es leider wie erwartet. Die Regionalliga-Fußballer des FC-Astoria haben am Samstag beim favorisierten VfB Stuttgart II das vierte Spiel in Folge verloren. 1:3 (0:2) hieß es am Ende.

Personell änderte FCA-Trainer Matthias Born wenig im Vergleich zur 1:3-Niederlage am Mittwoch beim Spitzenreiter SC Freiburg II. Christoph Becker kehrte nach überstandener Verletzung auf seine angestammte Linksverteidigerposition zurück und im Mittelfeld startete Andreas Schön.

Ähnlich wie in Freiburg erwies sich der Bundesliga-Nachwuchs des VfB als spielstarke Elf, die den Ball sehr flüssig durch die eigenen Reihen laufen ließ. Bei Dauerregen und starkem Wind mussten sich die Gäste auf die Abwehrarbeit konzentrieren, was in der Anfangsphase funktionierte. Die Stuttgarter bewiesen vor dem Tor allerdings eine enorme Kaltschnäuzigkeit und schossen sich selbst binnen sechs Minuten in eine komfortable Ausgangslage.

Das 0:1 resultierte aus einem Freistoß aus 25 Metern von Joel Richter, der durch ein wenig Windunterstützung den Weg ins Tor fand, wobei Walldorfs Torhüter Nicolas Kristof nicht chancenlos war (21.). Kurz darauf kombinierten sich die Schwaben über die Außenbahn sehenswert durch, bevor der Torschütze Richard Weil eine mustergültige Flanke von Richter zum 0:2 einköpfte (27.). Das Bemühen konnte man den Astorstädtern nicht absprechen, nur war den Stuttgartern anzusehen, dass sie an diesem Tag nichts mehr anbrennen lassen würden.

"Wir sind schwer reingekommen und waren gegen einen starken Gegner immer einen Schritt zu spät", sagte Born. Die zweite Hälfte lief aus seiner Sicht besser, "aber wir konnten den VfB nicht mehr wirklich in Bedrängnis bringen." Eric Hottmann stellte in der 54. Minute auf 0:3, ehe Giuseppe Burgio mit seinem elften Saisontreffer immerhin noch zum 1:3-Endstand verkürzte (57.). Beide Teams hatten noch je eine Gelegenheit zu treffen. Fahrenholz und Burgio hätten noch für eine dramatische Schlussphase sorgen können, wenn sie ihre Doppelchance genutzt hätten (86.).

Somit endet die Phase von fünf Auswärtsspielen in Folge mit drei Punkten für die Walldorfer. Das rettende Ufer ist sechs Zähler entfernt, dementsprechend große Aufmerksamt kommt den kommenden beiden Aufgaben zuteil. Am Samstag gastiert der punktgleiche TSV Schott Mainz im Dietmar-Hopp-Sportpark und eine Woche darauf steigt das Duell beim abgeschlagenen Schlusslicht TSV Stadtallendorf. "Da müssen wir zwei Dreier einfahren", sagt der Sportliche Leiter Roland Dickgießer

Trotz des punktlosen Wochenendes kann er Positives vermelden. Vizekapitän Nico Hillenbrand und Mittelfeldspieler Morris Nag haben ihre im Sommer auslaufenden Verträge verlängert. "Und zwar bei ligaunabhängig", freut sich Dickgießer über Planungssicherheit.

Stuttgart: Schock – Aidonis, Badstuber, Maglica – Richter, Weil, Michel (61. Alberico), Wolf (61. Kleinhansl), Pasalic (85. Kober) – Sökler (76. Alonso), Hottmann.

Walldorf: Kristof – Goß, Hauk, Hammann, Becker (67. Fahrenholz) – Singer, Nag (73. Waack), Schön (73. Jahn), Weik – Hillenbrand, Burgio.

Schiedsrichter: Timo Wlodarczak (Weiterode)

Tore: 1:0 Richter (21.), 2:0 Weil (27.), 3:0 Hottmann (54.), 3:1 Burgio (57.)