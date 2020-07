Von Nikolas Beck

Nußloch. Dieses Jubiläum hatte sich Matthias Zimmermann anders vorgestellt. Eigentlich wollte der Leiter des Racket Centers, der in diesem Monat sein 20. Dienstjubiläum begeht, kürzlich ein rauschendes Mitgliederfest veranstalten. Nicht um sich zu feiern. Sondern um mit den Menschen zu feiern, wie er betont. Nun sitzt der Geschäftsführende Gesellschafter nachdenklich auf der beschaulichen Terrasse des Sportclubs.

"Ich betrachte das durchaus differenziert, stehe so manchen der getroffenen Maßnahmen kritisch gegenüber", sagt er und stellt die Cappuccino-Tasse ab: "Aber klar ist, dass wir aktuell ein solches Fest nicht verantwortungsvoll durchführen können."

Aufgrund der Corona-Krise liegen auch hinter dem Racket Center Wochen und Monate der Ungewissheit. Am 17. März hatten sich in der Walldorfer Straße vorübergehend die Türen geschlossen. "Um ehrlich zu sein hatten wir uns damals eher gewundert, dass die Anordnung nicht schon ein paar Tage vorher kam", erinnert sich Zimmermann.

Als es dann so weit war, tat es trotzdem weh. Via Videobotschaften hält der 51-Jährige die Mitglieder seither regelmäßig auf dem Laufenden, berichtet von Tränen bei seinen Angestellten, als zunächst einmal der Schlüssel im Schloss gedreht werden musste. "Über allem steht bei uns, dem Mensch etwas Gutes zu tun", sagt er und zieht einen interessanten Vergleich: "So wie man seine Nägel, seine Haut und seine Zähne pflegt, sollte man auch seine Muskeln trainieren – nun stelle man sich mal vor, man hätte drei Monate lang die Zähne nicht putzen dürfen ..." In keinem seiner Grußworte verpasst er es allerdings, Zuversicht auszustrahlen.

Das 1992 auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei erbaute Racket Center trägt den Schläger zwar noch im Namen, ist aber längst mehr als nur Trainingsstätte für Tennis-, Squash- und Badmintonspieler. Im Zentrum Aktiver Prävention (ZAP) sind inzwischen Reha- und Präventionsmaßnahmen, Physiotherapie, Fitnesstraining sowie Wellnessangebote vereint. Zimmermann: "Wenn auch ein kleiner und bescheidener – aber wir sind ein Teil des Gesundheitssystems."

Die Klientel in Nußloch ist im Schnitt etwa zehn Jahre älter als in konventionellen Fitnessstudios. Gerade zu Beginn der Pandemie seien große Angst und Verunsicherung zu spüren gewesen. Nach wie vor gingen viele kaum noch vor die Haustür. Geschweige denn in den seit Anfang Juni wieder geöffneten Sportclub. "Die Verunsicherung ist so groß, dass die Gefahr, dadurch weitaus mehr Schaden zu nehmen, größer ist als die Gefahr sich anzustecken", fürchtet Zimmermann. Er ist überzeugt: Je mehr Regelungen, desto größer die Verunsicherung. "Die Politik muss den Menschen Vertrauen entgegenbringen – Abstands- und Hygieneregeln sind der Kern." Von Einschränkungen im Gerätetraining oder halb garen Vorgaben – etwa, dass Squash spielen zwar wieder erlaubt ist, aber nur für Partner, die sonst auch häufiger in Kontakt stehen – hält er wenig.

Seit Beginn des Monats darf auch wieder vor Ort geduscht werden. "Normalität" ist deshalb aber noch lange nicht eingekehrt. "Wir sind vielleicht bei 70 Prozent", schätzt Zimmermann: "Unbefangenheit, Zugewandtheit und Herzlichkeit – Dinge, die uns so wichtig sind, werden ein Stück weit ausgebremst."

Und natürlich fehlen auch ein paar Kunden. In den Sommermonaten lasse der Andrang zwar generell etwas nach. Aber schon Ende Februar habe man einen Rückgang der Check-In-Zahlen registriert. Während des Lockdowns sei klar gewesen: Wenn wir keine Leistung anbieten können, werden wir auch keinen Beitrag einziehen. Umso dankbarer ist Zimmermann für rund 700 Mitglieder, die sich solidarisch zeigten und ihren Zahlungen fortführten. Die Summe habe man genutzt, um das Kurzarbeitergeld der Mitarbeiter aufzustocken. Natürlich gab es aber auch diejenigen, die selbst von der Pandemie gebeutelt nicht weiter zahlen konnten oder den Vertrag stilllegen wollten. Zudem haben von rund 3000 Mitgliedern etwa 250 gekündigt, nahezu alle aus Sorge vor Corona.

Jede einzelne Kündigung tut Zimmermann weh. Freilich auch finanziell, vor allem aber, weil Mitgliederbeziehungen enden. "Es ist ein großes Privileg", sagt Zimmermann, "dass Manfred Lautenschläger zum Racket Center und dem Team steht wie zu einer Familie." Der MLP-Mitbegründer hatte einst den Grundstein gelegt, um Tennistalenten bestmögliche Trainings- und Entwicklungschancen zu bieten.

Seit einigen Jahren nutzt das Racket Center den Slogan "Mein Sport hat ein Zuhause". Und das ist nun mal nicht in den eigenen vier Wänden. Von 30 Mitgliedern innerhalb eines Abnehmkurses haben lediglich zwei während der Zeit, in der sie auf Heimsport oder Joggen angewiesen waren, ihr Gewicht halten können. Die Gewichtszunahme derer, die nach dem Wiederanfang gewogen wurden, steht stellvertretend für viele Mitglieder, berichtet Zimmermann: "Viele haben ihren Trainingsrhythmus aber schnell wiedergefunden."

Und vielleicht könnten die jüngsten Erfahrungen auch als Chance dienen, um herauszufinden, was wirklich wichtig sei im Leben. Da ist sie wieder, die Zuversicht die Zimmermann trotz aller Widrigkeiten vorlebt. Und die ihn sicher sein lässt: Nicht im Juli 2020, aber irgendwann wird es stattfinden, das große Fest zum Dienstjubiläum.