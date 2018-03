Von Joachim Klaehn

Alles ist eine Frage der Wahrnehmung. Ober-Olympier Thomas Bach lobhudelt qua Amt - alles. Wer mit den Mächtigen der Welt konferiert, der lernt strategisches Schachspiel. Auch DOSB-Präsident Alfons Hörmann zählt zu den Schönrednern der Nation, vor allem wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um die Ecke kommt. "Alle sind einhellig voll des Lobes", sagte Hörmann übers Wochenende, "dies gilt für die Quartiere in den olympischen Dörfern, die Wettkampfstätten und den Transport." Alle? Kritische Stimmen mehren sich. Dabei hatte das IOC im Vorfeld ein neues Programm unter dem Titel "The Norm" veröffentlicht, die Kosteneffizienz im Bereich Technologie, Unterkunft und Transport gefeiert.

Uns erreichen indes andere Nachrichten. Das Transportsystem kollabiert bei geringster Störung, so dass die Vorabsympathie fürs Organisationstalent der Südkoreaner merklich abgekühlt ist. Ohne Vorankündigung fallen Shuttles aus. Und wenn sie fahren, düsen sie an Haltestellen vorbei; oder die Olympic Lane endet im Kreisverkehr, was einen ellenlangen Stau nach sich zieht; selbst im Samsung-Land: die Transport-App beliebt zu streiken. "Es ist wirklich auffällig, dass viele Services extrem runtergefahren sind", berichtet Florian Haupt der Redaktion. "Kurz vor der Meuterei kam dann doch ein Bus, dessen 50 Plätze von knapp 70 Medienvertretern geentert wurden", schreibt VDS-Geschäftsführerin und Koordinatorin Ute Maag. Die freie Fahrt für den olympischen Verkehr gehört ins Reich der Fabeln. Wer spät arbeitet, den bestraft das Leben. In Pyeongchang musste alles schnell, schnell gehen. Vom Kartoffelacker zum Skiresort - eine geradezu groteske Entwicklung setzte ein. Übrigens: Ende 2014 stand Olympia 2018 vor dem Aus. Ein Teil der Spiele sollte nach Nagano/Japan ausgelagert werden. Der Transport funktioniert im Inselstaat perfekt.