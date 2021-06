Von Claus Weber

Heidelberg. In 38 Tagen beginnen die Olympischen Sommerspiele in Tokio. In Heidelberg ist die Vorfreude schon riesig. 25 Sportler aus der Region sind bereits qualifiziert. Zwischen sechs und zehn weitere Athleten könnten noch hinzukommen. Damit würde die Sportregion Rhein-Neckar fast ein Zehntel aller deutschen Olympiastarter stellen. "Das hängt auch mit der Infrastruktur zusammen, die wir am Olympiastützpunkt zur Verfügung stellen", sagt Prof. Dr. Eckart Würzner, der nicht nur Heidelberger Oberbürgermeister, sondern zugleich auch Vorsitzender der Sportregion Rhein-Neckar ist.

Um auch künftig die Service-Station für den Spitzensport sein zu können, wird der Olympiastützpunkt erstmals seit seinem Bau 1972 um einen wesentlichen Teil erweitert. Bis Ende des Jahres soll die neue Boxhalle fertig sein. Am Montag wurde der Rohbau erstmals vorgestellt, nachdem wegen der Corona-Pandemie auf öffentlichen Spatenstich und Richtfest verzichtet worden war.

Die Halle ist acht Meter hoch (und wäre damit auch für Ballsportarten nutzbar), bietet rund 1000 Quadratmeter Sportfläche und nochmals rund 500 Quadratmeter für Service und Nebenflächen. Sie wird mit vielen Anleihen aus dem Industriebau errichtet, also mit Fertigbauteilen oder einer Profilverglasung wie in Industriegebäuden üblich. "Die Herausforderung bestand darin, mit einem begrenzten Budget sehr kreativ zu sein, Kosten zu sparen, aber gleichzeitig keine Einbußen in der Funktionalität zu haben", erklärte Projektleiter Frank König.

Das Vorhaben ist gelungen. Der Bau ist schlicht und dennoch stilvoll, effektiv, auch was die Unterhaltungskosten betrifft – und für seine Größe kostengünstig. 3,7 Millionen, darunter 400 000 Euro für die Sportgeräte, wird die fertige Halle im Gesamten kosten, finanziert wird sie durch die Stadt, den Bund und das Land.

Die ersten Überlegungen wurden bereits vor 17 Jahren angestellt. Die Boxer haben zwar ihren Bundesstützpunkt in Heidelberg, ihre Trainingsfläche aber war bislang ein Provisorium. In die neue Halle passen fünf Boxringe, zwei davon werden mobil sein, so dass auch kleine Wettbewerbe möglich sein werden. 22 Boxsäcke kann man je nach Trainingssituation ein- und ausfahren. Die Profilverglasung sorgt für Helligkeit, blendendes Sonnenlicht hält sie ab, Jalousien sind nicht nötig.

Und: Die neue Boxhalle entlastet auch die anderen Sportflächen des OSP, wie Daniel Strigel betonte. Der OSP-Leiter war gut gelaunt, auch wegen der anstehenden Spiele. "Es werden merkwürdige Spiele werden", sagte er, "aber sie werden stattfinden."

Nikolai Kornhaß freut sich auf Tokio. Foto:vaf

Zwei OSP-Athleten, die das Ticket für Tokio in der Tasche haben, nahmen am Rundgang teil. Sonja Zimmermann vom Hockey-Bundesligisten Mannheimer HC war erst am Vorabend als EM-Zweite aus Amsterdam heimgekehrt. Die erste Enttäuschung über das verpasste Finale gegen die Gastgeber war bereits verflogen und hatte sich in neue Motivation verwandelt. "Das 0:2 war unglücklich, weil wir mehr Ballbesitz, mehr Chancen und mehr Ecken hatten", sagte die Nationalspielerin, die an diesem Dienstag 22 Jahre alt wird, "das Positive: Wir wissen, dass wir sie schlagen können und das haben wir in sechs Wochen in Tokio vor."

Nikolai Kornhaß freut sich auf Tokio. Foto: vaf

Auch Nikolai Kornhaß vom Judoteam Heidelberg/Mannheim hat in Japan Großes vor. Der 28-Jährige fährt als Weltranglisten-Erster zu den Paralympics, will seine Bronze-Medaille von Rio wiederholen oder verbessern. Die Corona-Pause hat der sehbehinderte Judokämpfer gut genutzt, sich ohne den Druck durch ständige Wettkämpfe vorbereitet. Bei einem Turnier in Baku im Mai wurde er Dritter. "Die Form war gut, aber es ist noch etwas Luft nach oben", sagte er.