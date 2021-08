Von Claus Weber

Heidelberg. Am letzten Wettkampftag fiel Deutschland im Medaillenspiegel von Platz sieben auf Rang neun zurück. Von einem schlechten Gesamtergebnis spricht deshalb Daniel Strigel, der Leiter des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar. Aber was sagt der ehemalige Weltklasse-Fechter dagegen zum Abschneiden des Teams Tokio der Metropolregion?

Daniel Strigel, wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden des Teams Tokio?

Sehr. Nach Peking 2008 trägt die Region zur Platzierung des Teams Deutschlands im Medaillenspiegel wieder mit den zwei Olympiasiegern Malaika Mihambo und Max Lemke bei. Damit ist die Region um zwei olympische Idole reicher – ich zolle deren Leistung absolute Hochachtung. Dazu hat Denis Kudla seine Bronzemedaille von Rio wiederholt, was etwas ganz Besonderes ist. Diesmal war er sogar noch knapper dran am Finale. Aber das alles ist nur eine Zwischenbilanz. Die Paralympics kommen erst noch.

Daniel Strigel. Foto: vaf

Vor fünf Jahren in Rio brachten die Athleten aus der Metropolregion sieben Medaillen – zweimal Silber und fünfmal Bronze – mit nach Hause.

Letztes Mal gab es sechs Medaillengewinner in den Spielsportarten. Jetzt wurden allein zwei Goldmedaillen im Individualsport geholt. Dazu kommen sieben vierte Plätze und es gab unheimlich viele persönliche Bestleistungen. Daran sieht man, dass unsere Region in ihrer Hochleistungsfähigkeit sehr breit aufgestellt ist. Mit dem Ergebnis sind wir deshalb mindestens so glücklich wie vor fünf Jahren.

Was war für Sie die größte Überraschung, was die größte Enttäuschung?

Die größte negative Überraschung war, dass die beiden Speerwerfer Christin Hussong und Johannes Vetter, die mit der besten Weite angereist waren, das Finale der letzten Acht verpasst haben. Geärgert haben mich die umstrittenen Fehlversuch-Entscheidungen gegen Gewichtheber Nico Müller, für den eine noch bessere Platzierung möglich gewesen wäre. Und nicht im engeren Sinn überraschend, aber doch die positive Auflösung einer gewissen Anspannung war natürlich, dass Malaika und Max ihrer Favoritenrolle auf so beeindruckende Weise gerecht wurden – das ist alles andere als selbstverständlich.

Auffallend ist, dass in den Spielsportarten – in Rio noch eine deutsche Stärke – keine Medaille errungen wurde.

Schon die Qualifikation für Olympia ist für eine europäische Spielsportmannschaft ein großer Schritt zum Erfolg bei Olympia, das ist schon richtig schwer. Doch bereits diese Qualifikationen verliefen dieses Mal unglücklich. Ich bin kein Fan davon, im Nachhinein über Einschränkungen durch die Pandemie zu sprechen, denn in Deutschland konnte man fast immer gut trainieren, aber der gesamte Qualifikationsplan ist durcheinandergeraten und das hat eben besonders die Spielsportarten vor Herausforderungen gestellt. Und weil auch die Bundesligen anders liefen, war es noch schwerer, die Nationalmannschaften zusammenzubringen – in anderen Nationen sind die Ligen schwächer und die Nationalteams haben Priorität.

Die Fußballer waren in Rio noch mit einer Topmannschaft, das war diesmal nicht möglich, weil viele Spieler – auch wegen der Pandemie und der EM – von ihren Vereinen nicht freigestellt wurden. Ganz zu schweigen von den besten deutschen Basketballern, die nur gegen unbezahlbare Versicherungsprämien von der NBA freigestellt werden. Wir haben keinesfalls den Anschluss verloren, aber wir müssen nach Frankreich und Spanien schauen und uns fragen, was die inhaltlich und strukturell besser machen als wir.

Die Top-Fünf im Medaillenspiegel war das Maximalziel des Deutschen Olympischen Sportbundes. Kann man mit Platz neun dennoch zufrieden sein?

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo sorgte zusammen mit Vierer-Kajak-Sieger Max Lemke für das herausragende Ergebnis aus regionaler Sicht in Tokio. Foto: dpa

Nein, das ist leider ein schlechtes Gesamtergebnis, auch wenn mit nur einer Goldmedaille mehr – denken wir an die erwähnten unglücklichen Verläufe im Speerwurf – Platz sieben und damit das Minimalziel erreicht gewesen wäre. Ich hoffe, dass sich Fokus und auch Finanzströme nun doch mal verändern, von sportpolitischen Machtkämpfen und Konzepten einer falsch verstandenen Zentralisierung weg und hin zu international konkurrenzfähigen Bedingungen für ehrlich und hochklassig arbeitende Trainingsgruppen.

Schmerzt es Sie als ehemaligen Weltklasse-Degenfechter, dass die frühere deutsche Parade-Disziplin leer ausgegangen ist?

Ja, sehr. Fechten hat den dringend notwendigen Generationswechsel auf Trainerebene vor zehn Jahren nicht geschafft. Die Vereine haben seit den 90ern von vielen Trainern aus dem Ostblock gelebt, die die Grundlagen für die Erfolge nach 1992 gelegt haben. Darauf hatte man sich ausgeruht, statt eine neue Trainergeneration auszubilden und Jobs, die junge Leute motivieren hätten können, die Trainerlaufbahn einzuschlagen, waren und sind von Karrieristen besetzt. Deshalb hat Deutschland nur noch in Einzelfällen Anschluss an die Weltspitze. In meiner Disziplin hatte sich nicht mal mehr ein deutscher Athlet qualifiziert, das ist bitter.

Olympische Spiele in der Pandemie und ohne Zuschauer. War es richtig, an Tokio 2021 festzuhalten?

Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Denn die Alternative wäre gewesen, die Spiele ausfallen zu lassen. Das wäre ein viel härterer Schlag für die Athletinnen und Athleten gewesen, die zehn bis 20 Jahre ihres Lebens geopfert haben, um olympische Wettkämpfe zu bestreiten.

Was sind die Erkenntnisse der Tokio-Spiele für das Team Paris der Metropolregion?

Wir machen auf jeden Fall wie immer im Oktober eine eingehende Analyse der letzten fünf Jahre. Gründe für einschneidende Veränderungen sehe ich spontan nicht. Wir haben vor fünf Jahren gesagt, dass das Team Rio sehr jung ist. Nun war der Altersschnitt logischerweise höher, so dass der Schwerpunkt für Paris 2024 auf den Altersklassen U 18 und U 23 liegen muss – in drei Jahren könnte es eine kleine Leistungs-Delle geben. Wir müssen jetzt schon Richtung Los Angeles 2028 schauen. Abschließend darf ich sagen: Die Athletinnen und Athleten haben – was man so hört – trotz allem schöne Spiele erlebt, insgesamt war unsere Region herausragend erfolgreich und unser Team Tokio hat einen bescheidenen, aber wirksamen Beitrag dazu leisten können – was will man mehr in solchen Zeiten?