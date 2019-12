Von Matthias Kehl

Oftersheim. Das Ballkleid hat Malaika Mihamo bereits gepackt. Gleich zweimal wird die Leichtathletin des TSV Oftersheim an diesem Wochenende im Rampenlicht stehen. Nach ihrem Auftritt im aktuellen Sportstudio in Mainz (Samstag, 23 Uhr, ZDF), werden am Sonntag in Baden-Baden zum 73. Mal die Sportler und Sportlerinnen des Jahres gekürt (22.15 Uhr, ZDF). Bei der Wahl der Damen, die auf der Bewertung von Fachjournalisten beruht, räumt man der Weitsprung-Weltmeisterin gute Chancen ein.

"Ich gehe entspannt an die Sache heran", sagt Mihambo, die im Sommer bei der WM in Doha mit einem 7,30 Meter-Sprung den Titel gewann. Ihre Saison-Bilanz: Zehn Siege in zehn Wettkämpfen. Siebenmal toppte sie dabei die Sieben-Meter-Marke. Klar, dass sich die Erwartungshaltung der Athletin gegenüber der letzten Sportler-des-Jahres-Wahl nach oben geschraubt hat. Bereits 2018 zählte sie als Europameisterin zu den Top 10. "Das wird so oder so ein Highlight", blickt sie nun voraus. "Meinen sportlichen Teil habe ich ja bereits getan", sagt Mihambo, nicht ohne ihren Konkurrentinnen Respekt auszusprechen.

Da wäre zum Beispiel Gesa Felicitas Krause, die in Doha im 3000-m-Hindernis gleich zweimal deutschen Rekord lief. Oder Triathlon-Siegerin Anne Haug, "Ironwoman 2019" auf Hawaii. Auch Biathlon-Weltmeisterin Denise Herrmann und die mit mittlerweile 20 EM-Titeln ausgestattete Dressur-Reiterin Isabell Werth zählen zum Favoritenkreis.

Bei den Herren wähnen die Buchmacher Zehnkampfweltmeister Niklas Kaul als Titelanwärter. Ebenso den dreifachen Ironman Jan Frodeno. Gute Karten in der Mannschaftswertung haben die Ruderer des Deutschland-Achters. Im Blickpunkt stehen dort auch die Skispringer und die Dressur-Equipe.

Malaika Mihambo wird in Baden-Baden von ihrer besten Freundin Christiane begleitet. Die ihr am Sonntagabend die Daumen drückt, wenn unter der Moderation von Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne die Sieger ausgerufen werden. "Eine geschriebene Dankesrede werde ich nicht aus meiner Handtasche holen", sagt die Athletin.

Dass man sich grob ein paar Worte für den Fall der Fälle zurechtlegt, gibt sie aber mit einem Lächeln zu. Und vielleicht muss Mihambo für die Rückreise nach Oftersheim in ihrem Koffer noch ein wenig Platz schaffen. Die goldene Sportlerin-des-Jahres-Trophäe nähme sie bestimmt gerne mit ins Gepäck.