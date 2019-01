Von Rolf Kienle

Oftersheim. Seit sie Acht ist trainiert sie hochmotiviert für den idealen Sprung: Die 24-jährige Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz/TSV Oftersheim ist mehrfache deutsche Meisterin und Europameisterin. Zuletzt gewann sie bei der Europameisterschaft in Berlin mit 6,75 Meter Gold. Sie bewies aber mehrfach, dass da noch größere Weiten drin sind: Im letzten Jahr sprang sie in Lausanne 6,90 Meter und wurde 2016 in Rio de Janeiro bei den Olympischen Spielen mit einer Weite von 6,95 Meter Vierte.

Die junge Oftersheimerin mit dem sympathischen Lächeln hat eine außergewöhnliche Saison hinter sich - und große Pläne für 2019. Die Vorbereitungen haben bereits begonnen. Die RNZ hat mit Mihambo folgendes Interview geführt.

Frau Mihambo, das Jahr 2019 war erst ein paar Tage alt, da haben Sie das erste Hallensportfest absolviert, vor ein paar Tagen in Mannheim. Früher als sonst?

Das war bewusst so geplant. Ich habe vor allem den Sprint im Fokus und bin in Mannheim über 60 Meter an den Start gegangen.

Sind sie mit Ihrer Form zufrieden?

Ja, die Leistung war gut. In Mannheim kam ich über die 60 Meter auf 7,46 Sekunden. Das zeigt, dass die Schnelligkeit da ist.

Gibt es einen Grund dafür, dass Sie zunächst ausschließlich den Sprint in den Vordergrund nehmen und noch nicht weitspringen?

Das machen die Weitspringer ganz unterschiedlich. Unser Trainingsplan sieht es jetzt so vor, das ich zuerst den Anlauf und die Schnelligkeit pflege, aber ich trainiere nebenbei natürlich auch schon den Weitsprung. Damit habe ich auch letztes Jahr schon begonnen. Ich bin für den ISTAF-Wettkampf in Berlin am 1. Februar gemeldet. Das ist das erste wichtige und weltweit größte Hallen-Leichtathletik-Meeting. Ab April kann ich mich dann für die WM in Doha qualifizieren.

Das klingt, als hätten Sie dieses Jahr besonders viel vor.

Ja, klar. Wenn man so einen großen Erfolg hat, möchte man daran anknüpfen und sich weiter mit der Weltspitze messen. Das EM-Gold ist natürlich ein Erfolg, der mich motiviert.

Wie sieht denn Ihr Training im Winter aus?

Eigentlich ist es das gleiche wie im Sommer, nur eben in der Halle in Mannheim. Ich trainiere sechsmal pro Woche jeweils zweieinhalb bis drei Stunden. Das macht keinen großen Unterschied, ob es in der Halle oder draußen stattfindet. Nur die Technik-Einheiten während der Saison im Sommer sind in der Regel länger.

Sie haben vor einiger Zeit mal gesagt, Weitsprung sei kein Sport, mit dem man in der Schule angeben kann. Hat sich daran mittlerweile etwas geändert?

Ich weiß nicht. So ein Europameister-Titel ist schon etwas herausragendes, das Anerkennung findet. Aber die Leichtathletik ist nicht so präsent wie andere Sportarten.

Sie haben aber ganz sicher eine Vorbildfunktion für junge Sportler. Haben Sie da eine entsprechende Resonanz?

Ja, natürlich. Gerade hier in der Region. Wenn ich unterwegs bin, werde ich inzwischen oft erkannt, zum Beispiel auch von Schulkindern. Ich werde wahrgenommen.

Hat der Erfolg bei der EM aber auch dazu beigetragen, einen Erfolgsdruck aufzubauen?

Eigentlich eher nicht. Die Erfahrung war eher positiv. Dass damit mehr Aufmerksamkeit verknüpft ist, ist logisch, aber damit kann ich gut umgehen. Das ist ja etwas Schönes, wenn man wahrgenommen wird.

Sie haben gesagt, dass Sie Leichtathletik vor allem für sich selbst machen. Ist das ein Grund dafür, dass Sie gut damit umgehen können?

Der Sport, die Bewegung macht mir so viel Spaß, dass ein eventueller Druck gar nicht existent ist. Das sich messen mit anderen, das Weiterentwickeln und an sich arbeiten ist ganz unabhängig von dem, was draußen stattfindet. Druck kommt da nicht auf.

Ist die Angst vor dem Verletzungsrisiko ein ständiger Begleiter? Sie haben die Erfahrung mit Verletzungspausen schon hinter sich.

Generell versucht man prophylaktisch so viel wie möglich zu machen, um das Risiko zu minimieren. Dafür brauche ich den Rat von Ärzten und Physiotherapeuten. Sie helfen letztlich, Verletzungen zu vermeiden. Beim Training muss man ständig in sich hineinhören und seinen Körper ernst nehmen.

Was sagt der Körper?

Da gibt es Tage, an denen man vorsichtiger ist, an anderen Tagen kann man einschätzen, dass es nur ein temporärer Schmerz ist. Es ist natürlich immer eine Gratwanderung, weil man sein Leistungsniveau bis zum Maximum bringen will. Das macht Entscheidungen gewissermaßen auf des Messers Schneide nötig. Es gehört beim Leistungssport dazu, dass man sich intensiv mit seinem Körper beschäftigt und jeden Tag darauf aufpasst, was einem gut tut oder gerade nicht gut tut. Man spricht mit dem Trainer darüber und berät sich.

Sie nutzen auch das Angebot des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar in Heidelberg?

Ja, es ist wirklich toll, dass es so was gibt. Ich nehme da zum Beispiel die sportmedizinischen Untersuchungen in Anspruch, Orthopäden und Ärzte, aber auch die der Physiotherapeuten, die Reha-Einrichtungen, Ernährungsberatung und die Krafttests. Ich habe schon früh die Laufbahnberatung genutzt, um Anregungen und Unterstützung für meine Karriere zu bekommen.

Nach Ihrem Studium haben Sie in Mannheim ehrenamtlich beim Starkmacher e.V. gearbeitet. Was machen Sie da?

Der Starkmacher e.V. ist im Kern eine Art Ideen- und Projektbörse von und für Menschen, denen die Förderung und Entfaltung von Potenzialen in Jugendlichen am Herzen liegt. Ich habe dort ehrenamtlich gearbeitet und konnte mir so die Zeiten gut einteilen und mit dem Training abstimmen. Nach den Olympischen Spielen 2020 in Tokio geht es weiter mit dem Studium. Mein Hauptaugenmerk liegt bis Tokio auf dem Sport.