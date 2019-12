Von Joachim Klaehn

Sinsheim. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass eingefleischte Fans des Ballspielvereins Borussia 09 Dortmund erst 2023 wieder eine Reise in die Sinsheimer Gästekurve unternehmen dürfen. Denn nach den neuerlichen Entgleisungen und Schmähungen beim spannungsreichen 2:1 (0:1) zwischen der TSG und dem BVB gegen "Hoffes" Mehrheitsgesellschafter Dietmar Hopp (79) droht den Anhängern des Vize-Meisters ein dreijähriges Stadionverbot in Sinsheim. Einmal mehr hatten die Unverbesserlichen zahlreiche Banner entrollt und Beleidigungen ausgesprochen.

Dabei fing es in der ersten Halbzeit relativ harmlos an. Beide Lager lieferten sich einen unermüdlichen Gesangswettstreit auf den Tribünenflanken. "Hört ihr das Gestöhne, Dortmunder ... söhne", schallte es in der TSG-Fankurve. Das wiederum blieb mit dem Ohrwurm "Sch ... Hoffenheim" nicht unbeantwortet, sodass ein stakkatohaftes, energisches "Hier regiert die TSG!" diese Sequenz abschloss.

Doch nach dem Seitenwechsel nahm die Dauer-Fehde an Fahrt und Dynamik auf. Die Abneigungen wurden deutlicher, die Beleidigungen auf in die Höhe gehaltenen Plakaten und Bannern für alle Stadionbesucher sowie ZDF-Fernsehzuschauer sichtbar. Sebastian Kehl, Leiter der BVB-Lizenzspielabteilung, wollte die Sache auf Nachfrage in der Mixed Zone nicht weiter vertiefen. "Ich habe die Banner nicht gesehen", wich der Ex-Meister-Kapitän der Borussen aus, "ich hatte das Gefühl, dass sie uns stark unterstützt haben. Ich konzentriere mich meist auf das Spiel und nicht auf das, was draußen ist."

Eine zumindest irritierende Aussage, die der 39-Jährige durch zwei Nachsätze einzuordnen versuchte: "Das ist ein lediges Thema, das wir in jüngerer Vergangenheit schon oft genug thematisiert haben. Der Verein hat eine klare Meinung dazu abgegeben, daran hat sich nichts geändert." Sie haben beim stolzen Ruhrpott-Verein einstweilen ganz andere Probleme – sportlicher Natur.

Tatsache ist: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte nach dem Duell vom 22. September 2018 (1:1 in Sinsheim) ein dreijähriges Stadionverbot auf Bewährung verhängt. Sollten sich die Dortmunder in einer Frist bis zum 30. Juni 2022 erneut Schmähungen leisten, ist der Auswärtsbann in den nächsten Gastspielen 2020, 2021 und 2022 im Kraichgau vorprogrammiert. Am Montag wird der DFB-Kontrollausschuss die Spielbeobachtung auswerten und entsprechende Beweismittel sichten.

Demnach kann es keine andere Entscheidung als den Ausschluss geben. Hartgesottene BVB-Fans scheint dies nur bedingt zu interessieren. "Nie wieder Hoffenheim", sangen sie mit einer Mischung aus Inbrunst und Zynismus.

Wie wäre es 2023 mit einem gemeinsamen Weihnachtssingen – vor dem Fest der Liebe, der Freude und des Friedens?