Von Jochen Willner

Neckargemünd. Was für ein Saisonstart von Laura Philipp. Die Weltklasse-Triathletin aus Neckargemünd konnte Anfang März den Ironman 70.3 Dubai in einer neuen Weltbestzeit von 3:53:03 Stunden gewinnen. Damit befindet sich die Europameisterin in bestechender Frühform für die am 7. Mai in St. George/Utah (USA) stattfindende Weltmeisterschaft. Nach ihrem Triumph im Wüstenstaat und einigen Tagen in der Heimat bereitet sich die 34-jährige Profisportlerin beim Höhentrainingslager im Engadin auf den ersten Saisonhöhepunkt vor. Der Rhein-Neckar-Zeitung verrät sie, dass sie davon überzeugt ist, Ironman-Weltmeisterin werden zu können.

Laura Philipp, herzlichen Glückwunsch zum tollen Saisoneinstand. Hatten Sie damit gerechnet, dass er so spektakulär verlaufen würde?

Vielen Dank. Dass es direkt beim ersten Rennen so früh im Jahr so gut laufen wird, hätte ich nicht gedacht. Dass die Formkurve aber über die letzten Wochen immer weiter nach oben gezeigt hat, habe ich im Training schon gemerkt. Deshalb war ich voller Vorfreude auf den ersten Formtest und die Möglichkeit, ein Rennen gegen sehr gute Konkurrenz zu bestreiten. Danach weiß man einfach, woran man für die WM im Mai noch arbeiten muss.

Was war der Schlüssel zum Erfolg und auch der Weltrekordzeit?

Ich bin bereits in der ersten Disziplin, dem Schwimmen, viel Risiko eingegangen, um die Füße der fünffachen Ironman Weltmeisterin Daniela Ryf zu halten. Dass mir das gelungen ist, hat mir Rückenwind fürs Radfahren und Laufen gegeben.

Sie haben sich im Schwimmen stark verbessert. Lagen die Schwerpunkte in der Vorbereitung anders als sonst?

Da ich erst mit 24 Jahren schwimmen gelernt habe, muss ich in dieser Disziplin einfach härter arbeiten als andere Athletinnen, die bereits im Kindesalter im Schwimmverein waren. Besonders über den Winter haben wir noch mal eine Schippe draufgepackt und besonderen Fokus daraufgelegt, meine Technik auch unter Ermüdung stabil zu halten. Es ist eine tolle Belohnung für viel harte Arbeit, dass ich die Verbesserung auch im Freiwasser abrufen konnte.

Sie sind ins Höhentrainingslager gegangen. Warum?

Die Ironman WM wird in St. George, Utah stattfinden und Teile der Strecke gehen bis auf 1500 Höhenmeter hinauf. Den Körper an die dünnere Luft zu gewöhnen ergibt also Sinn, wenn man sein volles Leistungsvermögen am Renntag abrufen möchte. Ich trainiere immer wieder in der Höhe, da sich diese Trainingsmethode als äußerst effektiv für mich erwiesen hat. Da in den Schweizer Bergen noch Schnee liegt, habe ich auch die Möglichkeit einige Einheiten auf den Langlaufskiern zu absolvieren, was mir immer einen tollen Kraftschub verleiht.

Wo liegen für Sie in dieser Saison die Schwerpunkte?

Die Schwerpunkte liegen in diesem Jahr ganz klar auf den zwei Ironman Weltmeisterschaften. Da der Ironman Hawaii 2021 nicht stattfinden konnte, wurde er auf diesen Mai verlegt. Im Oktober erleben wir dann hoffentlich wieder eine ganz normale WM auf Hawaii. Außerdem wird es ein paar hochkarätige Rennen über die Mitteldistanz geben, bei denen ich um die Siege mitkämpfen möchte.

Der absolute Höhepunkt ist der Ironman im Oktober auf Hawaii.

Der Ironman auf Hawaii ist für uns Triathleten etwas ganz Besonderes. Ich hoffe, in diesem Oktober wieder die Chance zu bekommen, meinen 4. Platz von der letzten Austragung 2019 (Anm. der Redaktion: 2020 und 2021 wurde das Rennen wegen Corona abgesagt) zu verbessern. Die Quali für die WM habe ich auf jeden Fall schon in der Tasche, das ist ein tolles Gefühl.

Wird man Sie auch bei Wettkämpfen in der Region erleben?

Es wäre schön, auch wieder hier in der Region an den Start gehen zu können. Der HeidelbergMan ist eines meiner absoluten Lieblingswettkämpfe.

Wie sieht Ihr Tagesablauf aktuell aus?

An den meisten Tagen absolviere ich drei Trainingseinheiten. Ein klassischer Tag sieht so aus: Morgens 1 Stunde Laufen, Frühstück, 1,5 Stunden Schwimmtraining, Mittagessen, 2-3 Stunden Radfahren. Dann Büroarbeit, Physiotherapie und Abendessen. Die Tage sind gut gefüllt und es ist definitiv ein Vollzeitjob, Triathlon professionell zu betreiben. Gleichzeitig bin ich mein eigener Chef und verdiene mein Geld mit meiner größten Leidenschaft. Das ist ein großes Privileg,

Seit über zwei Jahren leben wir mit Corona, jetzt ist Krieg in der Ukraine. Hat das zu Nachteilen bei der Suche nach Sponsoren geführt?

Ich arbeite mit langfristigen Partnern zusammen, die mich auch in schwierigen Zeiten unterstützen. Gleichzeitig versuche ich natürlich, auch über gute Rennergebnisse und Medienarbeit einen Gegenwert für meine Partner zu generieren. Bei meinem letzten Rennen habe ich das Preisgeld für die Hilfe in der Ukraine gespendet, da ich meine Solidarität bekunden möchte und um ein Zeichen gegen Krieg und für den Frieden zu setzen.

Sie leben inzwischen vom Triathlon. Machen Sie sich auch Sorgen, was nach dem Sport kommt?

Ich bin stolz, dass ich mich durch meinen Sport finanzieren kann und komme gerade erst in das beste Alter für die Langstrecke im Triathlon. Sorgen um meine Zukunft mache ich mir keine. Ich habe viele Ideen und Wissen, was ich gerne an andere Menschen weitergeben möchte, wenn ich nicht mehr als Profi aktiv sein werde. Erste Erfahrungen habe ich mit der Gründung von unserer Coaching Firma "Kickass Sports" gesammelt. Ich freue mich auch schon sehr, diese Arbeit weiter zu vertiefen.

Welche Ziele stehen für Sie beruflich wie privat ganz oben auf der Wunschliste?

Ich möchte sehen, wie weit ich es schaffen kann. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, wie spät ich mit dem Sport angefangen habe und wie weit ich es bereits geschafft habe. Das ist schon unglaublich. Seit dem Rennen in Dubai bin ich auf Platz eins der PTO Weltrangliste vorgerückt. Ich sehe noch viel Potenzial in allen drei Disziplinen und möchte zeigen, dass ich Ironman Weltmeisterin werden kann. Das gibt mir täglich Motivation, hart an mir zu arbeiten. Als Profisportlerin gibt es keine Trennung zwischen beruflich und privat. Wenn ich ein paar Jahren keine Lust mehr auf Profisport habe, werde ich ein neues Kapitel in meinem Leben aufschlagen. Sport wird aber sicher immer ein Teil davon sein.