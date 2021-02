Von Eric Schmidt

Neckarbischofsheim. Die erste Info kam von einem Freund per WhatsApp. Im Laufe des Tages erhielt Andreas Dörner mit einer E-Mail des Staffelleiters dann die offizielle Bestätigung. Eine frohe Botschaft war diese Nachricht nicht – im Gegenteil. Es war eine Abschlusserklärung, ein Abgesang auf die Saison 2020/21. Dörner hatte es kommen sehen: "Ich wusste ja, dass es eine Sitzung gibt. Dann ging es schnell. Aber lieber so, als wenn es sich ewig hinzieht und am Ende trotzdem abgebrochen wird", sagt der Trainer der TTG Neckarbischofsheim.

Aus. Vorbei. Nichts geht mehr im Tischtennis. Wenige Tage nach den Hand- und Volleyballern hat auch der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) den Saison-Abbruch beschlossen. Von der 2. Liga abwärts wird der Spielbetrieb eingestellt, die komplette Runde wird annulliert, es gibt weder Auf- noch Absteiger – eine Absage mit Ansage. Seit Ende Oktober haben keine Spiele mehr stattgefunden an den Platten, die die Welt bedeuten, die TTG hat in der Badenliga zuletzt vor 131 Tagen geschmettert.

Bei aller Enttäuschung über den Shutdown: "Die Begründung ist absolut Absage mit Ansage nachvollziehbar. Ich kann es verstehen", sagt Andreas Dörner. Der TTG-Coach hatte bis zuletzt auf die Fortsetzung in Form einer Einfach-Runde gehofft – und sich bei einer Online-Umfrage des DTTB klar positioniert. Abbruch? Oder Abwarten? Dörner setzte auf den Faktor Zeit und war dafür, die Saison notfalls bis in den Juni hinein zu verlängern. Das wollten allerdings nur rund 20 Prozent. Die große Mehrheit, rund 60 Prozent, sprach sich für den Abbruch aus – ein deutliches Votum, das dem DTTB als Entscheidungsgrundlage diente. Die Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März bedeutete den endgültigen K.o.-Schlag.

Kann man als Tabellendritter im Nachrücker-Verfahren aufsteigen? Man kann. Zumindest in der 2. Turn-Bundesliga. Durch den überraschenden Rückzug der KTV Straubenhardt II ist in der 2. Liga ein Platz frei geworden, den in der kommenden Runde die KTV Hohenlohe einnimmt. Die war in der Saison 2019 Dritter im Ligafinale der 3. Liga geworden und darf nach dem Abbruch der Saison 2020 eine Liga hoch. Vielleicht gelingt Ähnliches ja nun im Tischtennis der TTG Neckarbischofsheim. esc

Dörner und seine Mannschaft trifft das Aus besonders hart. Mit 8:0 Punkten war die TTG eindrucksvoll gestartet, die Gegner wurden im Schnelldurchgang, quasi im Handumdrehen, erledigt. Dem 8:1 gegen den TTC Suggental folgte ein 8:1 bei der SG Rüppurr, dem 8:0 beim TTV Kappelrodeck ein 8:0 gegen den VSV Büchig. Die Ergebnisse zeigen: "Bischesse" ist stark, zu stark für die Badenliga. Genau das ist das Problem. Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der vergangenen Spielzeit sitzen die Asse aus dem Kraichgau wie in einem Gefängnis fest. Sie würden gerne raus aus Badens Oberhaus, dürfen aber nicht. Eine klitzekleine Hoffnung hat Andreas Dörner noch: Vielleicht gibt es durch die Hintertür einen Weg nach oben. Vielleicht wird ja ein Plätzchen frei in der Oberliga, weil sich eine Mannschaft zurückzieht – Abmeldungen kommen immer wieder vor im schnellen Rückschlagsport.

Dörner hat diesbezüglich den Staffelleiter der Oberliga angeschrieben – der TTG-Trainer spricht von einem "letzten Strohhalm". Allzu groß schätzt er die Chancen nicht ein. "Ich bin eigentlich gut vernetzt. Bisher habe ich nichts gehört, dass jemand aus der Oberliga aufhören will", sagt Dörner und ergänzt: "Wir haben es schon letztes Jahr versucht, und es hat nicht geklappt."

Was er sicher weiß: Die Neckarsulmer Sport-Union II, mit 1:5 Punkten Tabellenachter der Oberliga, wird sich nicht zurückziehen, auch beim Tabellenvorletzten 1. TTC Ketsch ist ein freiwilliger Abschied kaum vorstellbar. Wenn sich aber etwas täte, wäre die TTG Neckarbischofsheim Ansprechpartnerin Nummer eins in Sachen Nachrücken. Da die Saison 2020/21 als Null-Runde in die Geschichte eingeht und nicht gewertet wird, würde die Abschlusstabelle von 2019/20 berücksichtigt – als Tabellendritter käme der Kraichgau-Klub als Erster zum Zuge. Zweifel an der sportlichen Qualität seines Teams hat Andreas Dörner nicht. Ob die TTG wirklich mithalten könnte in der Oberliga? "Logisch", returniert der Trainer. "Wir könnten nicht nur mithalten. Ich glaube auch, dass wir vorne mitspielen würden."

Falls es nicht klappt mit dem Aufstieg, müsste sich die TTG zusammensetzen und beratschlagen, wie es weiter geht. Entscheidend wird dabei sein, wo Melissa Friedrich und Victoria Merz ihre sportliche Zukunft sehen. Sowohl die Nummer eins als auch die Nummer zwei sind unterfordert in der Badenliga, sie könnten locker in der Ober- und Regionalliga mitspielen und wären nach Einschätzung ihres Trainers auch in der 3. Liga für jede Mannschaft eine Verstärkung. Ziel der TTG war es, mit ihnen gemeinsam nach oben zu kommen – nun hat Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht, wieder einmal. Sollten Friedrich und Merz den nächsten Schritt andernorts machen, indem sie direkt zu einem Ober- oder Regionalligisten wechseln, könnte Dörner es verstehen. Gleichzeitig würde er es bedauern. Das Projekt Regionalliga in Neckarbischofsheim wäre damit gestorben und die Badenliga kaum noch zu halten.

Auch sonst tun sich einige Fragezeichen auf. Dass die nächste Saison wieder normal ausgespielt wird, bezweifelt der TTG-Trainer. "Ich will nichts beschreien. Aber ich denke, Corona wird nicht aus der Welt sein im Herbst", sagt Andreas Dörner und befürchtet "Corona-Kollateralschäden". Er kenne einige Sportler, nicht nur im Tischtennis, die durch das Nicht-Sport-Treiben-Können die Lust verloren hätten. "Was, wenn sie auch im September keine Lust haben?"

Ach ja: Nach dem Abbruch in der vergangen Saison haben ein paar Vereine Widerstand geleistet – und gegen die Wertung geklagt. Gut möglich, dass dies auch dieses Jahr geschieht. Was die TTG betrifft, so wird sie nicht an den grünen Tisch gehen. "Wir spielen nicht mit dem Gedanken", erklärt Andreas Dörner.