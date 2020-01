Nußloch. (bz) Die ersten beiden Tage des MLP-Cups haben Appetit auf mehr gemacht. Gestern und am Samstag kämpften 48 Tennisspieler um die letzten sechs freien Tickets für das Hauptfeld, das heute mit der ersten Runde im Herreneinzel beginnt.

Auf den drei Plätzen im Nußlocher Racket Center durften die Zuschauer etliche hochklassige Partien für einen so frühen Zeitpunkt im Turnierverlauf beobachten. Kirill Anton konnte dabei seine starke Form vom Sonntag, als er den in der Quali an Position vier gesetzten Paul Wörner aus dem Wettbewerb nahm, zu seinem Leidwesen nicht beibehalten. 4:6 und 3:6 unterlag er in der zweiten Qualifikationsrunde Leopold Zima.

"Kirill war sehr enttäuscht, da er mit Wörner einen eigentlich stärkeren Gegner im Vergleich zu Zima schlagen konnte", beobachtete Turnierdirektor Matthias Zimmermann. Immerhin hinterließ Anton, der für den TC Blau-Weiß Schwetzingen spielt, einen positiven Eindruck mit dem Einzug in die zweite Qualirunde.

Chancenlos musste sich Niklas Albuszies Stefan Seifert geschlagen geben. 6:0, 6:2 endete das Duell zugunsten des Linkshänders, der 2013 den MLP-Cup gewinnen konnte. "Das spricht für die Qualität der Teilnehmer, wenn ein ehemaliger Turniersieger wie Seifert dieses Jahr in die Qualifikation muss", stellte Zimmermann fest. Für den Leimener Albuszies verlief der Wettbewerb dennoch zufriedenstellend, da er nicht unbedingt damit rechnen durfte, eine Runde zu überstehen.

Aus regionaler Sicht musste mit Torben Steinorth auch der dritte Akteur die Segel streichen. 2:5 und 5:7 verlor der Schwetzinger gegen den Österreicher Jakob Aichhorn, der am Sonntag im Match Tiebreak gegen den Weinheimer Moritz Hoffmann gewann. Dafür treten Hoffmann und Albuszies gemeinsam im Doppel an, für das sie eine Wildcard erhalten und treffen dort in der ersten Runde auf das niederländische Duo Mats Hermans und Bart Stevens.

Am Ende musste der Frust einfach raus und der Schläger fliegen. Marvin Möller unterlag trotz eines herausragenden 6:1 im ersten Satz dem Tschechen Robin Stanek. Im zweiten Durchgang zog er mit 8:10 im Tiebreak den Kürzeren, ehe das bittere 6:10 im Match Tiebreak folgte. Damit verpasste der Schützling des ehemaligen Davis-Cup-Spielers Philipp Petzschner ganz knapp den Einzug ins Hauptfeld.

Zu den heutigen Höhepunkten zählt zweifellos der Auftritt von Jeremy Jahn, der vergangenen Sommer mit Grün-Weiss Mannheim die Deutsche Meisterschaft feierte. Im letzten Duell des Tages trifft er auf den Österreicher Alexander Erler. Zuvor steigt der an Position zwei gesetzte Belgier Ruben Bemelmans in den Wettbewerb ein. Der Turniersieger des Jahres 2015 spielt gegen den Polen Kacper Zuk.

Zum Auftakt des Tages duellieren sich ab 11 Uhr der deutsche Wildcard-Inhaber Milan Welte und Edan Lesham aus Israel. Auf den beiden anderen Plätzen geht es jeweils um 12 Uhr los. Neben den Einzeln beginnt heute ebenfalls die erste Runde im Doppelwettbewerb.